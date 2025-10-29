إيرادات قياسية غير مسبوقة.. باريس يحصد الثمرة الثانية لفلسفة "التخلي عن النجوم"!

الفريق الباريسي، كما كشف في بيان، أغلق السنة المالية الأخيرة، 2024-2025، بإيرادات تصل إلى 837 مليون يورو، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي ويسلط الضوء على العصر الذهبي الذي شهده في السنوات الأخيرة، خاصة منذ وصول لويس إنريكي.

على الرغم من محدودية الإيرادات الرياضية الوطنية، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية بعد الإخفاق مع DAZN خلال الموسم الماضي، تلقى بطل دوري الأبطال 367 مليون يورو كإيرادات تجارية و175 كأرباح عن أيام المباريات.

وكما أعرب باريس سان جيرمان عن رضاه، "إنه يمثل إنجازًا اقتصاديًا تاريخيًا على الرغم من الصعوبات الوطنية مقارنة ببقية الدوريات".

ضاعف باريس سان جيرمان حجم (إيراداته) تسع مرات، وهو رقم قياسي في فرنسا، منذ دخول استثمارات قطر الرياضية في ملكية النادي عام 2011.

في ذلك الوقت، لم تكن أرباحه تتجاوز 100 مليون يورو (99)، بينما حاليًا، في عام 2025، بعد أن قدم موسمًا تاريخيًا، بتتويجه بدوري أبطال أوروبا، تصل الأرباح إلى 837 مليون يورو.

لم يسبق لأي فريق في الدوري الفرنسي، ولا حتى باريس سان جيرمان نفسه، أن شهد فترة مماثلة من الازدهار الاقتصادي.