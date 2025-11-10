لا يفكر في عملاقي الليجا.. هدف ريال مدريد وبرشلونة يعترف بـ"حلم" الانتقال إلى الدوري الإنجليزي!

صعود إيونج الصاروخي في الدوري الإسباني حوّله إلى واحد من أكثر المهاجمين الشباب رواجًا في أوروبا. بعد انضمامه إلى ليفانتي قادمًا من فياريال في الصيف مقابل 3 ملايين يورو، كان إيونج مذهلاً، حيث سجل ستة أهداف في الدوري وسرعان ما أصبح قلب هجوم فريقه، ويبدو أن تشيلسي يحتل مكانة خاصة في قلبه.

اعترف مهاجم ليفانتي بأن الانضمام إلى النادي اللندني سيحقق حلمًا راوده مدى الحياة مستوحى من أبطاله الأفارقة في كرة القدم. وفي حديثه إلى GiveMeSport، أوضح إعجابه العميق بالبلوز وما يمثلونه له.

قال إيونج: "عندما كنت أكبر، كان تشيلسي هو الفريق الإنجليزي الذي ربما شاهدته أكثر من غيره بسبب دروجبا، وإيتو كان هناك لمدة عام أيضًا، غالبًا ما يوقع تشيلسي مع لاعبين أفارقة مذهلين. هناك الكثير من الأندية الكبيرة في إنجلترا، ولكن بالنسبة للانضمام إلى تشيلسي، فلماذا لا؟ سيكون حلمًا بالنسبة لي أن ألعب لتشيلسي".

على الرغم من أن تشيلسي يراقبه عن كثب حسب التقارير، إلا أن أولوياتهم الحالية في الانتقالات تكمن في مكان آخر، مع وجود مدافع جديد على رأس القائمة، مما يعني أن أي خطوة لضم إيونغ قد تضطر إلى الانتظار حتى الصيف.