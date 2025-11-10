المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا، والذي سجل ستة أهداف هذا الموسم، يواصل جذب اهتمام كبير من جميع أنحاء أوروبا، حيث رفض ليفانتي عرضًا بقيمة 30 مليون يورو لبيعه، وسط تزايد التكهنات حول مستقبله.
لا يفكر في عملاقي الليجا.. هدف ريال مدريد وبرشلونة يعترف بـ"حلم" الانتقال إلى الدوري الإنجليزي!
الكشف عن "حلم" إيونج بالانتقال لتشيلسي
صعود إيونج الصاروخي في الدوري الإسباني حوّله إلى واحد من أكثر المهاجمين الشباب رواجًا في أوروبا. بعد انضمامه إلى ليفانتي قادمًا من فياريال في الصيف مقابل 3 ملايين يورو، كان إيونج مذهلاً، حيث سجل ستة أهداف في الدوري وسرعان ما أصبح قلب هجوم فريقه، ويبدو أن تشيلسي يحتل مكانة خاصة في قلبه.
اعترف مهاجم ليفانتي بأن الانضمام إلى النادي اللندني سيحقق حلمًا راوده مدى الحياة مستوحى من أبطاله الأفارقة في كرة القدم. وفي حديثه إلى GiveMeSport، أوضح إعجابه العميق بالبلوز وما يمثلونه له.
قال إيونج: "عندما كنت أكبر، كان تشيلسي هو الفريق الإنجليزي الذي ربما شاهدته أكثر من غيره بسبب دروجبا، وإيتو كان هناك لمدة عام أيضًا، غالبًا ما يوقع تشيلسي مع لاعبين أفارقة مذهلين. هناك الكثير من الأندية الكبيرة في إنجلترا، ولكن بالنسبة للانضمام إلى تشيلسي، فلماذا لا؟ سيكون حلمًا بالنسبة لي أن ألعب لتشيلسي".
على الرغم من أن تشيلسي يراقبه عن كثب حسب التقارير، إلا أن أولوياتهم الحالية في الانتقالات تكمن في مكان آخر، مع وجود مدافع جديد على رأس القائمة، مما يعني أن أي خطوة لضم إيونغ قد تضطر إلى الانتظار حتى الصيف.
- Getty Images
ليفانتي رفض عرضًا بقيمة 30 مليون يورو
نجومية إيونج المتزايدة لم تمر مرور الكرام على الأندية في جميع أنحاء أوروبا، ما أثار تكهنات مكثفة حول انتقال محتمل.
لكن وفقًا للرئيس التنفيذي لليفانتي خوسيه دانفيلا، فقد رفض النادي الإسباني بالفعل عرضًا كبيرًا وليس في عجلة من أمره لبيع نجمه الجديد. أكد دانفيلا أن عرضًا بقيمة 30 مليون يورو قدمه نادي سيسكا موسكو الروسي، قوبل بالرفض القاطع، على الرغم من أن العرض تضمن راتبًا مغريًا للمهاجم.
أوضح دانفيلا لراديو ماركا: "ما يمكنني قوله هو أن برشلونة وريال مدريد لم يتصلا بليفانتي بشأن إيتا إيونج، ولم نتلق أي مكالمات من الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا. تلقينا عرضًا واحدًا ثابتًا للاعب، ولكنه رُفض بالفعل. أقرأ العديد من القصص حول إيتا، وصحيح أن هناك اهتمامًا متزايدًا، لكنه لن يُباع هذا الشتاء".
تمنع لوائح الفيفا أيضًا إيونج من اللعب لنادٍ ثالث هذا الموسم، بعد أن شارك بالفعل مع فياريال وليفانتي، مما يعني أن انتقاله قبل الصيف مستحيل. لذلك، فإن ليفانتي مصمم على إبقائه ويفكر حتى في عرض شروط محسنة لتعكس مستواه المتميز.
يرى مسؤولو ليفانتي أنه لاعب محوري بالنسبة لهم، ويعتقدون أن وجوده أساسي لتحقيق هدفهم المتمثل في إنهاء الموسم في النصف العلوي من جدول ترتيب الدوري الإسباني.
إيونج يتحدث عن ارتباطه ببرشلونة وريال مدريد
بينما يظل تشيلسي هو الفريق الذي يحلم إيونج بالانضمام إليه، إلا أن أداء المهاجم قد جذب أيضًا نظرات الإعجاب من عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.
يراقب كلا الناديين تطوره عن كثب، معتبرين إياه واحدًا من أكثر المواهب الهجومية إثارة التي ظهرت في الدوري الإسباني هذا الموسم. قال إيونج إنه "يشعر بالإطراء" بسبب هذه الروابط لكنه لا يزال يركز على تطوره في ليفانتي.
وعن أحد أساطير كرة القدم بالنسبة له: "إيتو كان الأفضل، إنه أحد أكبر المؤثرين في مسيرتي. أحببته في برشلونة. ويمكنني أن أعتبر ليفاندوفسكي قدوة أخرى، خاصة عندما كنت أصغر سنًا وكان في دورتموند. لقد نجح ليفاندوفسكي في تسجيل الكثير من الأهداف طوال مسيرته. من المثير للإعجاب حقًا ما يفعله في برشلونة الآن. إنه هداف رائع ويتمتع بحركة ذكية. يبدو دائمًا أنه يعرف الوقت المناسب لطلب الكرة. يمكنني أن أتعلم الكثير منه. عندما نلعب ضد برشلونة المرة القادمة [في فبراير]، آمل أن أحصل على قميص ليفاندوفسكي لأضيفه إلى مجموعتي".
وتابع: "أشعر بالإطراء حقًا [لارتباطي ببرشلونة وريال مدريد]. هذا يعني الكثير لأنه يظهر أن عملي الجاد يؤتي ثماره. لكن علي فقط أن أواصل رحلتي مع ليفانتي ثم أرى ما سيحدث في المستقبل، أحاول ألا أنظر إلى هاتفي كثيرًا لأن أصدقائي يتصلون بي بكل الشائعات. أقول لهم، 'لا أعرف شيئًا - لقد كنت ألعب على البلاي ستيشن الخاص بي!' أفضل كثيرًا أن ألعب 'كول أوف ديوتي'، أو أشاهد الرسوم المتحركة (الأنمي)، أو أقرأ كتب التاريخ بدلاً من إشغال رأسي بالشائعات. إذا كان من المقدر لي أن أنتقل انتقالاً كبيرًا، فلن يحدث ذلك إلا إذا عملت بجد".
- Getty Images Sport
إيونج ينتظر حتى الصيف قبل التفكير في الانتقال
بينما أشارت تقارير في إسبانيا إلى أن إيونج يفضل الانتقال إلى برشلونة - حتى أنها أعادت نشر صورة قديمة له بقميص البلوجرانا من عام 2017 - يصر اللاعب نفسه على أنه لا يزال منفتحًا بشأن وجهته التالية.
ويواصل التعبير عن إعجابه بكل من الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز، رافضًا الاختيار بينهما بينما يؤكد مجددًا التزامه تجاه ليفانتي في الوقت الحالي. بالنسبة لإيونج، يظل التركيز على تحسين مستواه وترك المستقبل يهتم بنفسه: "لا أستطيع الاختيار بين الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز لأنني أحب كلا الدوريين، لقد حققت بالفعل حلمي باللعب في الدوري الإسباني وحلمي الآخر هو أن ألعب يومًا ما في الدوري الإنجليزي الممتاز. أعتقد أنني أمتلك الجودة للنجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز وأن أسلوبي مناسب تمامًا لكرة القدم الإنجليزية. أنا قوي بدنيًا ويمكنني ربط اللعب. أحب مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. فترتي المفضلة هي مباريات البوكسينج داي. يمكنك رؤية اللاعبين يقدمون كل شيء - 200% ما أحبه في الدوري الإنجليزي الممتاز هو أن كل مباراة تبدو مهمة. ولكن في الوقت الحالي، تركيزي ينصب فقط على ليفانتي وأتجاهل كل الأخبار الأخرى".
بالنسبة لليفانتي، سيكون الحفاظ على نجمهم بعد هذا الموسم تحديًا، حيث لا تظهر أي علامة على تراجع الاهتمام من جميع أنحاء أوروبا. من المتوقع أن يعيد كل من تشيلسي وبرشلونة وريال مدريد مراجعة تقارير كشافيهم قبل نافذة الانتقالات الصيفية، حيث يمكن أن تشتعل حرب مزايدة مع اهتمام مانشستر يونايتد وأرسنال أيضًا حسبما يُقال.