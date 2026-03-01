عودة مثيرة: إنسيني "المخضرم" يسجل مع بيسكارا بعد 5000 يوم من الغياب!

أول مباراة كلاعب أساسي، وأول هدف. بعد مشاركته في الدقائق الأخيرة من مباراتي كاتانزارو وفينيسيا، تمكن لورينزو إنسيني، من المشاركة أساسيًا لأول مرة مع فريقه الجديد بيسكارا، في مواجهة باليرمو، ليسجل هدف التعادل بعد تقدم جويل بوهيانبالو.

ولعب "المخضرم" إنسيني، صاحب الـ34 عامًا، خلف روسو ودي ناردو، وسجل هدفًا كان مشجعو بيسكارا ينتظرونه منذ عودته المفاجئة، بعد ما يقارب من 14 عامًا من تواجده مع الفريق أثناء تواجده في (السيري آ)، والذي كان يعتمد على سيرو إيموبيل وماركو فيراتي ضمن أبرز ما قدم إلى الملاعب.

وكان آخر هدف سجله إنسيني بقميص بيسكارا في 12 مايو 2012، عندما سجل المهاجم، الذي اشتهر بعد ذلك مع نابولي، هدفًا في مباراة تورينو، ليعود بعد 5041 يوم، ويسجل هدفًا جديدًا.

