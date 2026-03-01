Goal.com
عودة مثيرة: إنسيني "المخضرم" يسجل مع بيسكارا بعد 5000 يوم من الغياب!

في أولى مشاركة أساسية..

أول مباراة كلاعب أساسي، وأول هدف. بعد مشاركته في الدقائق الأخيرة من مباراتي كاتانزارو وفينيسيا، تمكن لورينزو إنسيني، من المشاركة أساسيًا لأول مرة مع فريقه الجديد بيسكارا، في مواجهة باليرمو، ليسجل هدف التعادل بعد تقدم جويل بوهيانبالو.

ولعب "المخضرم" إنسيني، صاحب الـ34 عامًا، خلف روسو ودي ناردو، وسجل هدفًا كان مشجعو بيسكارا ينتظرونه منذ عودته المفاجئة، بعد ما يقارب من 14 عامًا من تواجده مع الفريق أثناء تواجده في (السيري آ)، والذي كان يعتمد على سيرو إيموبيل وماركو فيراتي ضمن أبرز ما قدم إلى الملاعب.

وكان آخر هدف سجله إنسيني بقميص بيسكارا في 12 مايو 2012، عندما سجل المهاجم، الذي اشتهر بعد ذلك مع نابولي، هدفًا في مباراة تورينو، ليعود بعد 5041 يوم، ويسجل هدفًا جديدًا.

  • هدف إنسيني

    وفي الدقيقة 55، احتفل بيسكارا بعودة إنسيني، بعد تسجيله هدف التعادل لفريقه، حيث كان بيسكارا متأخرًا بهدف بوهيانبالو، قبل أن يقلب الطاولة في النهاية.

    وبعد خطأ في التمرير من جورونين، استعاد دي ناردو الكرة ثم مررها إلى إنسيني، الذي واجه حارس مرمى باليرمو، وتغلب عليه بضربة دقيقة.

    بشكل عام، كان إنسيني أفضل لاعبي بيسكارا خلال الشوط الأول، علمًا بأنه كاد أن يهدد مرمى باليرمو في الدقيقة 33، بعد استغلال تمريرة بينية من بيدي، ليسدد كرة لولبية مرت فوق العارضة.

  • بديله سجل أيضًا

    ورافق خروج إنسيني من ملعب المباراة للتبديل في الدقيقة 68، عاصفة من التصفيق الطويل، من قِبل الجماهير لأحد أبطالها في الماضي والحاضر.

    في الجزء الأخير من المباراة، قرر المدير الفني جورجوني، إشراك لورينزو مياتزي، فيما أدرك بأن فريق يضم نجمًا لا يزال قادرًا على إثبات نفسه، ولعب دور رئيس، رغم بلوغه 34 عامًا.

  • فوز بيسكارا

    وتمكن أصحاب الأرض من انتزاع النقاط الثلاث، من أحد الفرق المرشحة بقوة للعودة مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

    في مباراة الجولة السابعة والعشرين من (السيري ب)، جاء الهدف الحاسم عن طريق مياتزي الذي حل بدلًا من إنسيني، في الشوط الثاني، في عودة قوية سمحت لفريق أبروزا، بالاقتراب من منطقة البلاي أوف، بعد الوصول إلى 21 نقطة، بالفوز الثاني في ثلاث مباريات.

