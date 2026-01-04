Getty Images Sport
"أراد التخلص منهم سريعًا" .. الكشف عن سبب ترك ماريسكا تعويضًا قيمته 14 مليون جنيه إسترليني لتشيلسي!
رحيل ماريسكا المفاجئ عن تشيلسي
غادر ماريسكا تشيلسي الأسبوع الماضي، حيث أجرى النادي تغييرًا بعد تراجع البلوز إلى المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تحقيق فوز واحد فقط في آخر خمس مباريات.
الآن، يستعد النادي لمباراته ضد مانشستر سيتي، حيث من المقرر أن يتولى مدرب فريق تحت 21 عامًا كالوم ماكفارلين مسؤولية الفريق الأول.
وذكرت صحيفة "ذا صن" أن قرار ماريسكا بالرحيل عن البلوز جعله يتخلى عن تعويض محتمل بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني، وسط تقارير تفيد بأنه أجرى محادثات مع مانشستر سيتي حول احتمال استبدال بيب جوارديولا.
لماذا غادر ماريسكا؟
وفقًا للتقرير، شعر ماريسكا بالغضب الشديد بسبب تجاهل إدارة تشيلسي له ولمكانته، لدرجة أنه لم يناقش شروط رحيله مع النادي.
كان من المقرر أن يحصل على حوالي 14 مليون جنيه إسترليني، بعد أن وقع عقدًا لمدة خمس سنوات، مع خيار تمديده لسنة أخرى، عندما انضم إلى النادي قادمًا من ليستر سيتي في عام 2024، وكان يكسب حوالي 4 ملايين جنيه إسترليني في الموسم، وتركه للنادي بعد 18 شهرًا ترك مبلغًا هائلاً من المال على الطاولة.
كما نفى المقربين من ماريسكا أي تقارير تفيد بأنه حاول إجبار تشيلسي على منحه عقدًا جديدًا من خلال الاستفادة من اهتمام سيتي به.
وقال تشيلسي عند إقالته: "خلال فترة وجوده في النادي، قاد إنزو الفريق إلى النجاح أوروبيًا وكأس العالم للأندية. وستظل هذه الإنجازات جزءًا مهمًا من تاريخ النادي الحديث، ونشكره على مساهماته في النادي، مع وجود أهداف رئيسية لا تزال قيد المنافسة في أربع مسابقات، بما في ذلك التأهل لدوري أبطال أوروبا، يعتقد إنزو والنادي أن التغيير يمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة الموسم إلى مساره الصحيح.
نتمنى لإنزو التوفيق في المستقبل".
مخاوف ماريسكا خلال فترة لعبه مع البلوز
من المعلوم أيضًا أن ماريسكا غاضب من التلميحات التي تشير إلى أنه اختلف مع الطاقم الطبي للنادي، مما عرّض صحة نجوم الفريق الأول مثل كول بالمر وريس جيمس للخطر، وكان يشعر بالإحباط من كثرة المواجهات التي اضطر إلى خوضها مع صناع القرار في النادي، خاصةً عندما يتعلق الأمر باختيار تشكيلة الفريق والتبديلات المحتملة.
بغض النظر عن ذلك، فقد توقع أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز آلان شيرر عودته السريعة إلى مقاعد البدلاء.
وقال: "يجب النظر إلى الفترة التي قضاها في تشيلسي على أنها فترة ناجحة لماريسكا. لقد هزموا أفضل فريق في العام الماضي، باريس سان جيرمان؛ وتفوق في التدريب على مدرب العام. فازوا بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وهو ما كان متوقعًا، لكن لم يتوقع الكثيرون أن يصلوا إلى كأس العالم للأندية ويفوزوا بها".
وأضاف: "إنه في المراكز الأربعة الأولى، لذا بالنسبة لي، فقد قام بعمل جيد حقًا. سيغادر وهو في قمة شهرته. لا أعتقد أنه سيواجه صعوبة في الحصول على وظيفة أخرى بسبب العمل الذي قام به في تشيلسي وليستر. يبقى أن نرى ما إذا كان سيحصل على إحدى الوظائف الكبيرة. هناك حديث عن مانشستر سيتي، أليس كذلك؟ لكن هذا يعتمد على ما إذا كان بيب جوارديولا سيقرر الرحيل ومتى، لكنه لن يواجه صعوبة في الحصول على وظيفة في إنجلترا أو في الخارج".
وأضاف: "عندما تذهب إلى تلك الوظيفة، تعرف ما الذي تفعله، فهذا نادٍ لكرة القدم مختلف تمامًا عن الأندية الأخرى من حيث طريقة إدارته. هذا ليس ماريسكا، بل الأشخاص الذين فوقه. من الواضح أن نموذجهم هو شراء لاعبين شباب وتطويرهم ومنحهم عقودًا طويلة للغاية مع إمكانية بيعهم. لا أعتقد أنك ستفوز بالدوري بهذه الطريقة. قد تدخل في المراكز الأربعة الأولى لأنك تستطيع الإنفاق، ولكن بشكل عام، يجب على اللاعب الجديد أن يكون أفضل من اللاعب الذي غادر للتو".
ماذا سيحدث بعد ذلك لفريق تشيلسي؟
يأمل ماكفارلين في أن يكون له تأثير من مقاعد البدلاء في تشيلسي عندما يواجهون مانشستر سيتي يوم الأحد. يحتل البلوز المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول الذي يحتل المركز الرابع.
