"أراد التخلص منهم سريعًا" .. الكشف عن سبب ترك ماريسكا تعويضًا قيمته 14 مليون جنيه إسترليني لتشيلسي!

من المعلوم أيضًا أن ماريسكا غاضب من التلميحات التي تشير إلى أنه اختلف مع الطاقم الطبي للنادي، مما عرّض صحة نجوم الفريق الأول مثل كول بالمر وريس جيمس للخطر، وكان يشعر بالإحباط من كثرة المواجهات التي اضطر إلى خوضها مع صناع القرار في النادي، خاصةً عندما يتعلق الأمر باختيار تشكيلة الفريق والتبديلات المحتملة.

بغض النظر عن ذلك، فقد توقع أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز آلان شيرر عودته السريعة إلى مقاعد البدلاء.

وقال: "يجب النظر إلى الفترة التي قضاها في تشيلسي على أنها فترة ناجحة لماريسكا. لقد هزموا أفضل فريق في العام الماضي، باريس سان جيرمان؛ وتفوق في التدريب على مدرب العام. فازوا بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وهو ما كان متوقعًا، لكن لم يتوقع الكثيرون أن يصلوا إلى كأس العالم للأندية ويفوزوا بها".

وأضاف: "إنه في المراكز الأربعة الأولى، لذا بالنسبة لي، فقد قام بعمل جيد حقًا. سيغادر وهو في قمة شهرته. لا أعتقد أنه سيواجه صعوبة في الحصول على وظيفة أخرى بسبب العمل الذي قام به في تشيلسي وليستر. يبقى أن نرى ما إذا كان سيحصل على إحدى الوظائف الكبيرة. هناك حديث عن مانشستر سيتي، أليس كذلك؟ لكن هذا يعتمد على ما إذا كان بيب جوارديولا سيقرر الرحيل ومتى، لكنه لن يواجه صعوبة في الحصول على وظيفة في إنجلترا أو في الخارج".

وأضاف: "عندما تذهب إلى تلك الوظيفة، تعرف ما الذي تفعله، فهذا نادٍ لكرة القدم مختلف تمامًا عن الأندية الأخرى من حيث طريقة إدارته. هذا ليس ماريسكا، بل الأشخاص الذين فوقه. من الواضح أن نموذجهم هو شراء لاعبين شباب وتطويرهم ومنحهم عقودًا طويلة للغاية مع إمكانية بيعهم. لا أعتقد أنك ستفوز بالدوري بهذه الطريقة. قد تدخل في المراكز الأربعة الأولى لأنك تستطيع الإنفاق، ولكن بشكل عام، يجب على اللاعب الجديد أن يكون أفضل من اللاعب الذي غادر للتو".