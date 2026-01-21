AFP
"لعبنا كالأبطال وخسرنا بقذارة"... لويس إنريكي ينفجر غضبًا بعد سقوط باريس في دوري الأبطال!
"رأيت فريقًا واحدًا فقط على أرض الملعب"
لم يتردد لويس إنريكي، الذي بدا عليه الانفعال بوضوح، في تقييمه بعد المباراة، حيث وجد صعوبة في استيعاب كيف خرج فريقه المسيطر باريس سان جيرمان من ملعب "خوسيه ألفالادي" خالي الوفاض. وعلى الرغم من السيطرة على الاستحواذ وخلق العديد من الفرص، سقط الباريسيون بسبب الافتقار إلى الإنهاء الحاسم والهفوات الدفاعية، مما سمح لسبورتينج بانتزاع فوز شعر مدرب باريس سان جيرمان أنه كان في الأساس سرقة.
وصرح إنريكي بصراحة لقناة (Canal+) فور صافرة النهاية: "لقد خسرنا لأنهم سجلوا هدفين. وفريقنا سجل هدفًا واحدًا فقط". ومع ذلك، سرعان ما غلى إحباطه وانفجر عندما توسع في الحديث عن الأداء، حيث صرخ غاضبًا: "النتيجة مخيبة للآمال، إنها عار. رأيت فريقًا واحدًا فقط طوال المباراة. كنا متفوقين على الخصم، الذي كان جيدًا جدًا. إنه أمر مخيب للآمال لأنه غير عادل، من الصعب الحديث عن كرة القدم الآن. كرة قدم قذرة".
- Getty Images Sport
آمال "الثمانية الكبار" في خطر
أدت الهزيمة إلى تعقيد مسار باريس سان جيرمان نحو دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا. كان لدى الباريسيين الفرصة لقطع خطوة عملاقة نحو تأمين مقعد مؤهل مباشر، لكنهم بدلاً من ذلك وجدوا أنفسهم يترقبون الخطر من خلفهم. فبرصيد 13 نقطة، تراجع باريس سان جيرمان إلى المركز الخامس مؤقتًا بعد انتصارات ريال مدريد وتوتنهام، بينما أصبح سبورتينج الآن يلاحقهم ويضيق الخناق عليهم.
تعني هذه الخسارة أن الضغوط قد تصاعدت بشكل كبير قبل الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري. يجب على باريس سان جيرمان الآن الاستعداد لمواجهة عالية المخاطر ضد نيوكاسل في "بارك دي برينس" الأسبوع المقبل. ستكون تلك المباراة حاسمة في تحديد ما إذا كان رجال إنريكي قادرين على التمسك بمكانتهم ضمن الثمانية الكبار، أم سيضطرون لخوض جولة الملحق الفاصلة المحفوفة بالمخاطر (من مباراتين) في فبراير.
أهداف ملغاة وكابوس متكرر
بالنسبة لمراقبي باريس سان جيرمان هذا الموسم، بدا الأداء في البرتغال وكأنه كابوس متكرر. أظهر الفريق مرة أخرى قدرته على خنق الخصوم بالاستحواذ فقط لينهار أمام فريق بدا أضعف على الورق. وتضاعف الإحباط بسبب الافتقار إلى الفعالية وسلسلة من القرارات التحكيمية التي جاءت ضدهم.
خلال أمسية غريبة في لشبونة، شهد باريس سان جيرمان إلغاء ثلاثة أهداف. تم إلغاء هدف بسبب خطأ ارتكبه سيني مايولو في بناء الهجمة، بينما حُرم عثمان ديمبيلي مرتين بسبب قرارات التسلل. هذه التفاصيل البسيطة، جنبًا إلى جنب مع الفشل في ترجمة الفرص الشرعية، أثبتت أنها قاتلة.
- Getty Images Sport
"أفضل أداء خارج الأرض"
على الرغم من النتيجة "القذرة"، ظل إنريكي متمسكًا برأيه ومتحديًا فيما يتعلق بجودة عرض فريقه. وفي ادعاء مفاجئ بالنظر إلى النتيجة، أشاد بالأداء باعتباره أفضل عرض خارج الأرض منذ توليه المسؤولية. وهو يصر على أنه إذا حافظ اللاعبون على هذا المستوى من الكثافة والسيطرة، فإن النتائج ستأتي في النهاية.
وأصر إنريكي قائلاً: "تلك هي أفضل مباراة لنا خارج الأرض على الإطلاق. أنا فخور جدًا باللاعبين. بهذه العقلية، أنا واثق أننا سنذهب بعيدًا".
يحتل باريس سان جيرمان الآن المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، لكن هناك فرقًا مثل إنتر، وأتلتيكو مدريد، وليفربول، وبوروسيا دورتموند، ونيوكاسل، وتشيلسي، وبرشلونة تأمل جميعها في اقتحام المراكز الثمانية الأولى، وهم على بعد ثلاث نقاط من حاملي اللقب الحاليين قبل الجولة الأخيرة من المرحلة. سيختتم باريس سان جيرمان مرحلة الدوري بمواجهة ضد نيوكاسل يوم الأربعاء المقبل.
إعلان