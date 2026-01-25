القليل مع ليون يكفي لندم الريال: هنيئًا بكرة الهاتريك يا "الملك" إندريك .. ولكن احذر من فخ موهبة برشلونة!

لم يكن أشد المتفائلين بموهبة إندريك، التي فرّط بها ريال مدريد، يتوقع أن يكون البرازيلي الشاب بمثابة الوحش الذي كان مقيدًا بسلاسل تشابي ألونسو، ثم انطلق ليلتهم الخصوم في الملاعب الفرنسية.

ولعب إندريك دور البطولة في فوز ليون على ميتز بنتيجة (5-2)، من قلب ميدان سانت سيمفورين، ضمن حساب الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026.

وترك "مُعار" ريال مدريد، بصمته، بهاتريك في الدقائق 11 و45+1 و87، فيما أكمل تيلور مورتون وروبن كلويفرت الخماسية، بالدقيقتين 16 و32، بينما وقّع كوفي كواو وحبيب ديالو على هدفي أصحاب الأرض، في 34 و64.

ورفع ليون رصيده إلى 36 نقطة، ليحافظ على مركزه الرابع، في ترتيب "ليج 1"، ويواصل مطاردة مارسيليا، فيما تجمد رصيد ميتز عند 12 نقطة، في المركز الثامن عشر والأخير.