محمود خالد

القليل مع ليون يكفي لندم الريال: هنيئًا بكرة الهاتريك يا "الملك" إندريك .. ولكن احذر من فخ موهبة برشلونة!

إندريك يواصل هز الملاعب الفرنسية..

لم يكن أشد المتفائلين بموهبة إندريك، التي فرّط بها ريال مدريد، يتوقع أن يكون البرازيلي الشاب بمثابة الوحش الذي كان مقيدًا بسلاسل تشابي ألونسو، ثم انطلق ليلتهم الخصوم في الملاعب الفرنسية.

ولعب إندريك دور البطولة في فوز ليون على ميتز بنتيجة (5-2)، من قلب ميدان سانت سيمفورين، ضمن حساب الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026.

وترك "مُعار" ريال مدريد، بصمته، بهاتريك في الدقائق 11 و45+1 و87، فيما أكمل تيلور مورتون وروبن كلويفرت الخماسية، بالدقيقتين 16 و32، بينما وقّع كوفي كواو وحبيب ديالو على هدفي أصحاب الأرض، في 34 و64.

ورفع ليون رصيده إلى 36 نقطة، ليحافظ على مركزه الرابع، في ترتيب "ليج 1"، ويواصل مطاردة مارسيليا، فيما تجمد رصيد ميتز عند 12 نقطة، في المركز الثامن عشر والأخير.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء إندريك في مباراة ميتز وليون..

  • المهاجم الذي أفلت من مصيدة فليك

    لا يزال إندريك يبرهن على موهبته "المذهلة"، ليزيد من احتقان جماهير الريال تجاه المدرب السابق تشابي ألونسو، بهدفين ولا أروع في شباك ميتز، قبل الثالث الذي جاء من علامة الجزاء.

    صاحب الـ19 عامًا، كان الحصان الرابح لليون، رغمًا عن انتفاضة ميتز في الشوط الثاني، ويكفي عزيزي القارئ أن تشاهد انطلاقاته "الذكية" من الوسط، والتوغل من الطرف إلى العمق، وسرعاته التي جعلت جنود الدفاع يعانون مرّ المعاناة من ملاحقته، ومنها انتزع ثنائيته.

    هذا المهاجم الذي كسر إعلان توقيعه، الأرقام القياسية في مشاهدات قناة ليون، أبدع كـ"مهاجم محطة" وجناح أيمن، وأثبت بأنه يملك إبداع اللمسة الأخيرة، وروح السامبا البرازيلية، التي تمثلت في مراوغاته وابتكار الحلول للمرور بين الدفاع.

    ولعل أبرز النقاط التي يمكن الحديث بشأنها، هي نجاح إندريك أكثر من مرة في استغلال الدفاعات المتقدمة، وكسر مصيدة التسلل بسرعاته، ولعله السلاح الدفاعي الذي اشتهر به هانزي فليك مع برشلونة، إلا أن سرعات إندريك وذكاءه في التمركز، والانطلاق دون كرة، في انتظار التمريرات التي تكسر الخطوط، جعلته موهبة شابة بنظرة خبير.

    3 مباريات مع ليون > 40 مع ريال مدريد

    كي نزيد من الشعر بيتًا، بكلمات قد تزيد من أحزان جماهير ريال مدريد، فإن إندريك، في ثلاث مباريات فقط مع ليون، صنع ما لم ينجح في تحقيقه خلال مسيرته القصيرة في قلعة الميرينجي.

    ليس ريال مدريد فقط، بل مسيرته الكروية بشكل عام، فلم يسبق لإندريك أن سجل "هاتريك" في رحلته، سواءً مع بالميراس، ريال مدريد، أو حتى منتخب البرازيل، فيما سجل هدفان في 6 مباريات، منها مرة وحيدة بقميص العملاق المدريدي.

    براعة إندريك لم تتوقف عند الثلاثية، بل إن معار الميرينجي، وقّع على هدف ثالث بالدقيقة 22، قبل أن يتم إلغاء الهدف للتسلل.

    ولم يكن إندريك فقط ذلك الذي يكتفي بتسجيل الأهداف، بل إنه شارك أيضًا في لعبة الكرات العرضية، وليس مجرد التوغل في العمق، وانتظارها، فيما كان أن يصنع تمريرة حاسمة بركلة ركنية، أفسدها زميله المنفرد داخل منطقة الجزاء.

    احذر يا إندريك من فخ موهبة برشلونة

    رسالة إلى إندريك: من حقك أن تفتخر بتلك البداية الرائعة، التي تردّ بها على كل من شككوا في موهبتك الرائعة، ولكن احذر من سيناريو موهبة برشلونة، وهي غير بعيدة عنك.

    الحديث هنا عن أنسو فاتي، الذي أعاره برشلونة إلى موناكو، وقدم بداية مذهلة بـ6 أهداف في أول 4 مباريات، ليفتح باب الحديث عن انضمامه لمنتخب إسبانيا، قبل أن تهبط أسهمه بقوة،وها هو يصل إلى 17 مباراة، ولم يسجل بعد بدايته سوى هدف وحيد.

    ميتز الذي صار أفضل نسبيًا، في ثاني 45 دقيقة، يستحق أن يكون بمثابة "تحفيز" كبير لمسيرتك مع ليون، إلا أن متذيل الدوري الفرنسي، ليس ذلك المقياس على  نجوميتك، خاصة وأنك بحاجة لتوجه رسالة لكل من يحاول تبرير تألقك بمقولة إن الدوري الفرنسي ليس مثل الإسباني.

  • كلمة أخيرة .. الدوري الفرنسي "أرض المواهب المظلومة"

    بالنظر إلى نموذج مثل إندريك، يمكن القول إن الدوري الفرنسي اكتسب سمعة جيدة، خلال الموسم الرياضي الحالي "2025-2026"، باعتباره "أرض المواهب المظلومة"، تلك التي لم تجد فرصة مع أنديتها، لتنفجر موهبتها في أرض الشانزلزيه.

    بالنظر إلى إندريك، وبداية أنسو فاتي، وكذلك إيثان نوانيري، موهبة آرسنال، الذي تقرر إعارته إلى مارسيليا، فافتتح مشواره بهدف وفوز مثير حرم لانس من البقاء في الصدارة، هذه النماذج ربما تعد رسالة صارخة لكل من يكتفي بالبقاء على مقاعد البدلاء في الأندية الكبرى، دون أن يقبل بإرجاع السهم قليلًا للخلف، كي يطلقه في أرض أخرى.

