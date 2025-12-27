(C)GettyImages
البرازيلي يشعل الإنترنت.. إندريك يحطم رقمًا قياسيًا في ليون بعد انتقاله من ريال مدريد!
إندريك يتوجه إلى فرنسا
في الأسبوع الماضي، توصل ليون إلى اتفاق مع مدريد للتعاقد مع إندريك على سبيل الإعارة لبقية الموسم. بعد رحيل المهاجمين ألكسندر لاكازيت وجورج ميكوتادزه في الصيف، كان فريق الدوري الفرنسي بحاجة إلى بعض التعزيزات الهجومية، والآن جاء ذلك في شكل الشاب البرازيلي.
عندما تم الإعلان عن انتقاله، هتف المراهق - الذي سيرتدي القميص رقم تسعة - في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لنادي ليون: "لقد جاء عيد الميلاد مبكراً!". يأمل اللاعب الدولي البرازيلي، الذي شارك في أربع مباريات فقط في جميع المسابقات مع فريق تشابي ألونسو هذا الموسم، أن يبدأ بقوة في ليون، حيث يوجد الكثير من الحماس لوصوله.
إندريك يشعل الإنترنت
وفقاً لـ RMC Sport، تمت مشاهدة منشور "إنستجرام" الخاص بنادي ليون والذي يعلن عن وصول إندريك أكثر من 17 مليون مرة - وهو المنشور الأكثر مشاهدة للنادي حتى الآن. للمقارنة، كان الرقم القياسي السابق مرتبطاً بفيديو لتايلر مورتون عندما انضم من ليفربول هذا الصيف، وهو منشور تمت مشاهدته أقل من ثلاثة ملايين مرة. إذا تألق مع فريق الدرجة الأولى الفرنسي، فقد تتحطم المزيد من الأرقام القياسية في الأسابيع والأشهر القادمة.
عندما تم تأكيد انتقاله على سبيل الإعارة، كتب ليون على موقع النادي: "في عمر 19 عاماً فقط، ينضم إندريك إلى أولمبيك ليون بخبرة قوية بالفعل على أعلى مستوى ونضج تبلور في بيئات تنافسية متطلبة. ملفه الهجومي، وتأثيره في المناطق الحاسمة، وطاقته هي أصول رئيسية مع توجه الفريق إلى النصف الثاني من الموسم، مع وجود العديد من الأهداف التي لا يزال يتعين تحقيقها".
وصف ليون أيضاً اللاعب بأنه "أحد أكثر المواهب الواعدة في جيله" وشكر مدريد على جعل هذه الخطوة ممكنة.
وأضافوا: "يسر أولمبيك ليون أن يرحب بإندريك، الذي سينضم إلى الفريق المحترف اعتباراً من 29 ديسمبر، ويود أن يشكر ريال مدريد على جودة المناقشات والتعاون الذي جعل وصوله ممكناً".
آراء متباينة حول انتقال إندريك
بينما تمنى نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور التوفيق لمواطنه في ليون، فإن أيقونة النادي سيدني جوفو لديه علامات استفهام حول الصفقة.
كتب الأول على "إنستجرام": "أخي بوب، حظاً موفقاً. نحن في انتظارك بشدة هنا".
ومع ذلك، اعتقد جوفو أنه يجب أن يكون هناك شيء خاطئ إذا كان لاعب مثل إندريك يحصل على القليل جداً من وقت اللعب.
قال: "لا أحد يعرف ما يكفي عن إندريك ليعرف ما هو قادر عليه، حتى لو كان بلا شك لاعباً جيداً. ومع ذلك، كن حذراً، فالبديل الذي لا يلعب أبداً غالباً ما يشير إلى وجود مشكلة. سيكون لدى إندريك أهداف فردية قد لا تتماشى مع الأهداف الجماعية للفريق، وهذا ما يزعجني".
ماذا بعد لإندريك؟
كما أكد ليون، سينضم إندريك إلى تدريبات الفريق الأول يوم الاثنين لكنه سيضطر إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً لظهوره الأول مع النادي. وذلك لأنه لم يتم تسجيله في الوقت المناسب لمواجهتهم القادمة في 3 يناير ضد موناكو.
ومع ذلك، يمكنه الحصول على أولى دقائقه مع الفريق الفرنسي في مباراة دور الـ16 من كأس فرنسا ضد ليل بعد ثمانية أيام. بالمناسبة، يحتل ليون المركز الخامس في الدوري الفرنسي، بفارق 10 نقاط عن متصدر الدوري المفاجئ لانس وتسع نقاط عن حامل لقب دوري أبطال أوروبا وحامل اللقب باريس سان جيرمان بعد 16 مباراة.
قد يؤدي الفوز على موناكو في مباراتهم القادمة إلى تقليص الفارق البالغ خمس نقاط مع ليل صاحب المركز الرابع إذا سارت النتائج في صالحهم.
