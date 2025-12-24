واجه اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً صعوبة في فرض نفسه في الصورة تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، وسيقضي الآن ما تبقى من الموسم في الدوري الفرنسي مع ليون، النادي الحريص على الاستفادة من إمكاناته الخام.
رسالة واضحة من فينيسيوس بشأن مصيره في وداع إندريك.. وأسطورة ليون يشكك بالصفقة!
ليون يكشف عن لاعبه الجديد رقم 9
أكد ليون الصفقة بفيديو احتفالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يصور إندريك وهو يتجول بين أضواء عيد الميلاد قبل زيارة متجر النادي لتجربة قميصه الجديد رقم 9. وقال مبتسماً للكاميرا: "لقد جاء عيد الميلاد مبكراً"، وهي عبارة تعكس الارتياح والترقب في آنٍ واحد.
من المتوقع أن ينضم إندريك إلى زملائه الجدد في الفريق بدءاً من 29 ديسمبر، مما يمنحه الوقت للاستقرار في تشكيلة باولو فونسيكا وإيقاع كرة القدم الفرنسية.
ومع ذلك، لن يكون ظهوره الأول فورياً. وفقاً لصحيفة "ذا أثلتيك"، فإن قواعد التسجيل الفرنسية تعني أنه سيغيب عن مباراة ليون القادمة في الدوري الفرنسي ضد موناكو في 3 يناير، حيث يُطلب من اللاعبين الانتظار لمدة أربعة أيام بعد إتمام الصفقة ليتم تسجيلهم. لا يمكن تأكيد الانتقال رسمياً حتى 1 يناير.
- Getty Images Sport
رسالة دعم من فينيسيوس
كتب فينيسيوس في منشور على "إنستجرام": "أخي بوب، حظاً موفقاً. نحن في انتظارك بشدة هنا (في إشارة إلى العودة بعد انتهاء الإعارة)".
إنها رسالة قصيرة أظهرت الشعور بالأخوة داخل الجيل الجديد في البرازيل بينما يبحث أحد ألمع مهاجميه الشباب عن الإيقاع والدقائق. لاقت رسالة فينيسيوس صدى لأنها تعكس رحلة مشتركة. وصل كلا اللاعبين إلى مدريد في سن المراهقة حاملين آمال كرة القدم البرازيلية، وكلاهما تعلم أن التقدم نادراً ما يكون خطياً. عانى فينيسيوس نفسه من انتقادات مبكرة قبل أن يبرز كقوة حاسمة.
وجاءت الرسالة في وقت يتردد فيه الحديث عن "رحيل فينيسيوس"، لكن النجم البرازيلي ألمح إلى بقائه "في انتظار إندريك".
تشكيك من أسطورة ليون
لم يشارك إندريك سوى في أربع مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو تناقض صارخ مع الحماس الذي استقبل وصوله إلى العاصمة الإسبانية. كان قد شارك 22 مرة في موسمه الأول تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، وهي فترة قدمت لمحات عن قوته وتحركاته وإنهائه للهجمات.
ومع ذلك، تحت قيادة تشابي ألونسو، كانت الفرص محدودة. كانت المنافسة على المراكز شرسة، وكان طريق إندريك نحو المشاركة الأساسية المستمرة بعيد المنال. يعكس قرار البحث عن إعارة خياراً عملياً حيث أنه يائس للعب والتطور ووضع نفسه مرة أخرى في المنافسة على مستوى النادي والمستوى الدولي.
وفي تصريحات أثارت جدلاً واسعاً، شكك سيدني جوفو، أسطورة ليون، في جدوى التعاقد مع النجم البرازيلي الشاب إندريك. وأعرب جوفو عن قلقه من أن نجم ريال مدريد الشاب الذي لم يحظ بفرص كافية في النادي الملكي، قد لا يكون الإضافة المثالية لليون في الوقت الحالي.
وأوضح أن عدم معرفة الكثير عن قدرات اللاعب الشاب وتأثيره المحتمل على توازن الفريق يثير مخاوفه. كما أشار جوفو إلى أن أهداف إندريك الفردية، والمتمثلة في إثبات نفسه والحصول على دقائق لعب كافية، قد لا تتماشى بالضرورة مع الأهداف الجماعية لليون الذي يسعى للمنافسة على الألقاب.
- AFP
العيون على تشكيلة البرازيل لكأس العالم
يحمل اللعب بانتظام أهمية مع اقتراب كأس العالم 2026. يدرك إندريك تماماً أن الدقائق مهمة، وأن المستوى، وليس السمعة، هو الذي سيحدد الاختيار. كان أنشيلوتي صريحاً بشأن هذه النقطة.
ويعود ريال مدريد إلى العمل المحلي في العام الجديد باستقبال ريال بيتيس يوم 4 يناير. ثم يطير "لوس بلانكوس" إلى السعودية لمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يوم 8 يناير.