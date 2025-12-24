رسالة واضحة من فينيسيوس بشأن مصيره في وداع إندريك.. وأسطورة ليون يشكك بالصفقة!

أكد ليون الصفقة بفيديو احتفالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يصور إندريك وهو يتجول بين أضواء عيد الميلاد قبل زيارة متجر النادي لتجربة قميصه الجديد رقم 9. وقال مبتسماً للكاميرا: "لقد جاء عيد الميلاد مبكراً"، وهي عبارة تعكس الارتياح والترقب في آنٍ واحد.

من المتوقع أن ينضم إندريك إلى زملائه الجدد في الفريق بدءاً من 29 ديسمبر، مما يمنحه الوقت للاستقرار في تشكيلة باولو فونسيكا وإيقاع كرة القدم الفرنسية.

ومع ذلك، لن يكون ظهوره الأول فورياً. وفقاً لصحيفة "ذا أثلتيك"، فإن قواعد التسجيل الفرنسية تعني أنه سيغيب عن مباراة ليون القادمة في الدوري الفرنسي ضد موناكو في 3 يناير، حيث يُطلب من اللاعبين الانتظار لمدة أربعة أيام بعد إتمام الصفقة ليتم تسجيلهم. لا يمكن تأكيد الانتقال رسمياً حتى 1 يناير.