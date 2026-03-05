Goal.com
Leonardo Gualano و محمود خالد

كسر الحاجز المحظور: ميلان بين الإنتر ولقب "السيري آ" .. أشياء مثيرة تجعلك تتشوق إلى ديربي مادونينا!

عشاق الكرة الإيطالية في انتظار "ديربي مادونينا"..

وبدأ العد التنازلي منذ أسابيع، ولا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك: ديربي مادونينا لم ولن يكون أبدًا، مباراة مثل غيرها من المباريات.

المسألة ليست كرامة فقط، بين قطبين يتنافسان على وضع الراية في أرض ميلان؛ فديربي ميلان كان تاريخيًا غالبًا ما يكون تحديًا على قمة الترتيب، حيث يتم التنافس على نقاط أساسية في السباق نحو الفوز بالدوري.

المباراة التي ستقام يوم الأحد في سان سيرو لن تكون استثناءً. سيكون هناك ما هو أكثر بكثير من الهيبة أو الهيمنة الكروية في المدينة، والتي يمكن التباهي بها لبضعة أشهر: هناك إمكانية لتحديد سيناريو أو ربما فتح باب أمل يرى الكثيرون أنه قد أغلق نهائيًا.

سيحاول ميلان، الذي سيكون المضيف في هذه المباراة، الحفاظ على حظوظه في الفوز بالدوري، بينما سيخوض إنتر، الذي يملك أفضلية فارق النقاط العشر عن جاره الروسونيري، المباراة بنية واضحة لاستغلال ما أصبح بالفعل فرصة حقيقية للفوز باللقب.

سيحاول النيراتزوري إذن توجيه الضربة القاضية، ليس فقط لميلان، بل للبطولة بأكملها، ولكن للقيام بذلك سيتعين عليهم كسر ما أصبح خلال السنوات الأخيرة بمثابة محظور حقيقي.

  • لا يفوز في الديربي منذ 2024

    على مدار تاريخه الطويل، شهد ديربي مادونينا فترات طويلة من الهيمنة، تخللتها أوقات من الجفاف. وتأكيدًا لذلك، ما عليك سوى أن تسأل إنتر، الذي فاز بست مباريات متتالية بين يناير 2023 وإبريل 2024، وفرض سيطرته على ميلانو.

    سلسلة انتصارات استثنائية، توجت بالفوز بالدوري الإيطالي والحصول على النجمة الثانية، والتي أثرت في الواقع على العديد من خيارات ميلان، حتى توقفت في تلك الليلة التي دخلت التاريخ كواحدة من أجمل الليالي في تاريخ إنتر.

    كان من الصعب تصور الأمر في ذلك الوقت، لكن تلك المباراة كانت آخر ديربي يفوز به النيرازوري لفترة طويلة.

    بعد الفوز (2-1) بهدفين من أتشيربي وتورام، بدأت العلاقة بين الديربي وإنتر تتعقد بشكل غير متوقع. منذ ذلك الحين، واجه النيرازوري ميلان في ست مباريات بين الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا، ولم يحتفلوا بالفوز في أي من هذه المباريات.

    تشير النتائج إلى أربعة انتصارات للروسونيري، مصحوبة بتعادلين وسلسلة طويلة من الإحباطات. لكي يلعب إنتر هذه المباراة الافتراضية على أفضل وجه، سيتعين عليه كسر حاجز الديربي.

    فوز ميلان في الذهاب

    خلال هذا الموسم، تم بالطبع لعب مباراة ديربي مادونينا، في الدور الأول؛ تلك التي أقيمت في 23 نوفمبر الماضي. في ذلك الوقت، كانت المباراة ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري، وبالطبع كان من السابق لأوانه التفكير في أي شيء قد يبدو وكأنه تحدٍ على لقب الدوري.

    فاز ميلان بنتيجة (1-0) بفضل هدف سجله بوليسيتش في الدقيقة 54. هذه المباراة التي جعل بها فريق ماسيليمانو أليجري، السخرية إلى أحد أفضل أسلحته.

    في تلك المباراة، صنع إنتر الكثير من الفرص، وحتى أنه سيطر في بعض الأوقات، لكنه اضطر إلى الاستسلام أمام تصديات الحارس الاستثنائي مينيان (الذي تصدى أيضًا لركلة جزاء سددها تشالهانوغلو)، بالإضافة إلى اصطدام الكرة بالعارضة مرتين.

    كانت تلك هي الهزيمة الرابعة التي تعرض لها النيرازوري في الدوري، بينما كانت بالنسبة لميلان نجاحًا سمح له بتجاوز منافسه في الترتيب والاقتراب من روما، المتصدر بفارق نقطتين.

    لم يكن هذا الديربي بمثابة نقطة تحول حقيقية للفريقين فقط، ولكن أيضًا للـ(سيري آ)؛ فبعد أن تماثل إنتر للشفاء من جراحه، بدأ في سباق محموم قاده إلى احتلال صدارة المسابقة.

  • Calhanoglu Inter Genoa 28022026Getty Images

    14 فوزًا للإنتر

    بعد الهزيمة التي تعرض لها في الديربي ضد ميلان، تمكن إنتر من استعادة قوته ليس فقط للوقوف على قدميه من جديد والتماسك، بل وأيضًا لتغيير مسار موسمه.

    إذا كان الفريق قد تقلب حتى ذلك الحين بين الأداء الجيد والضعيف، وكان كيفو لا يزال يُنظر إليه على أنه لاعب غامض يحتاج إلى تقييم، فإنه بعد ذلك التعثر، انطلق بسرعة لم يستطع أي منافس أن يواكبه.

    الأرقام واضحة، وتحدد مسار إنتر منذ 23 نوفمبر فصاعدًا: أربعة عشر فوزًا في الدوري من أصل 15 مباراة، ولم يخسر النيرازوري سوى نقطتين أمام نابولي في منتصف يناير، وفازوا - وأحيانًا سيطروا - على جميع المنافسين الآخرين الذين واجهوهم.

    كان هذا سباقًا جنونيًا أزال شكوك حتى أكثر المتشككين، والأهم من ذلك أنه رفع الفارق مع صاحب المركز الثاني إلى +10 نقاط.

  • فرصة ميلان في الثأر أيضًا

    إذا كانت النتائج الأخيرة التي حققها إنتر في الديربي تمنحه فرصة الانتقام التي طال انتظارها، فإن ميلان، على الرغم من سلسلة انتصاراته المتتالية، عليه أن يكسر ما أصبح نوعًا من المحظورات.

    نعم، لأن الفريق الأحمر والأسود لم يفز بمباراة ضد قريبه "في المنزل" منذ عام 2022، وهذه أمور تعود إلى عصر جيولوجي من حيث كرة القدم. كان ذلك في 3 سبتمبر، في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، وكان ستيفانو بيولي جالسًا على مقاعد البدلاء في ميلان.

    بعض اللاعبين الذين شاركوا في ذلك الديربي غادروا ميلان وإنتر منذ فترة طويلة، والبعض الآخر ودّع كرة القدم الإيطالية، والبعض الآخر علق حذاءه.

    لكن من بين لاعبي الفريق الأحمر والأسود كان هناك مينيان وتوموري وجابيا (الذي لن يكون موجودًا يوم الأحد) وساليماكيرس (الذي بدأ المباراة على مقاعد البدلاء) ورافائيل ليو، الذي سجل هدفين حاسمين في النتيجة النهائية (3-2).

    بعد أربع سنوات من آخر مرة، سترتبط الكثير من آمال ميلان بحدس مهاجمه البرتغالي، لياو؛ عليه هو الآخر أن يبقي السباق على لقب الدوري مفتوحًا.

