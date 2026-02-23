AFP
تصدر الدوري بفارق 10 نقاط مع كيفو ولكن .. أنباء عن اتفاق بين إنتر ودييجو سيميوني!
ماذا حدث؟
تحدثت أنباء قادمة من إسبانيا تتحدث عن اتفاق بين إنتر ومدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني لتدريب النيراتزوري الموسم المقبل، وذلك على الرغم من تصدر الفريق الإيطالي الدوري المحلي مع مدربه كريستيان كيفو بفارق يصل إلى 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه ميلان.
وقال الصحفي بيبي إسترادا، والذي يعمل في "كادينا كوبي" و"راديو ماركا" وغيرها من وسائل الإعلام البارزة، عبر "إل شيرينجيتو" إن إنتر وسيميوني يملكان اتفاقًا بالفعل من أجل أن يتولى الأرجنتيني تدريب الفريق الموسم المقبل.
أنباء بالفعل عن رحيل سيميوني
وفي الآونة الأخيرة، خرجت عدة تقارير تحدثت عن رحيل دييجو سيميوني عن تدريب أتلتيكو مدريد بحلول نهاية الموسم الجاري بسبب سوء النتائج وعدم تحقيق البطولات.
ويملك سيميوني عقدًا مع أتلتيكو حتى 2027، وهو الذي يدرب النادي العاصمي الإسباني منذ 15 سنة، ولكن في الموسم الجاري بلغ نصف نهائي كأس الملك وفاز في الذهاب على برشلونة 4-0، وفي الأبطال يخوض ملحق التأهل لدوري ال16 وتعادل ذهابًا مع بروج 3-3، وفي الدوري يحتل المركز الرابع برصيد 48 نقطة.
كيفو يتألق في موسمه الأول مع إنتر
وبعد تجربة قصيرة في النصف الثاني للموسم الماضي قاد فيها بارما للبقاء في الدوري الإيطالي، حصل كريستيان كيفو الصيف الفائت على وظيفته الأولى على صعيد المستوى الأول عندما وقع عليه الاختيار لخلافة سيموني إنزاجي بتدريب إنتر.
ويحتل إنتر صدارة ترتيب السيري آ مع كيفو حاليًا برصيد 64 نقطة، الحصيلة الأعلى لأي مدرب في موسمه الأولى بالمسابقة تاريخيًا، وبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا حيث سيقابل كومو، وفي دوري الأبطال يخوض الملحق أيضًا وخسر إنتر ذهابًا 3-1 ضد بودو جليمت.
