نهائي الأبطال في ميزان الحظ | عجلة مورينيو تدفع إنتر لنسف لعنة الإنجليز .. وميونخ تفتح ذراعيها لمجد باريس!

لمن يبتسم الطالع في الصدام الإيطالي-الفرنسي؟

ساعات قليلة ويسدل الستار على واحدة من أشرس المواجهات النهائية بتاريخ دوري أبطال أوروبا لنسخة استثنائية، شهدت الكثير من المتعة والإثارة بشهادة الجميع، مع تغيير شكل البطولة الأكثر متابعة عالميًا.

إنتر الإيطالي بتاريخه العريق يتحدى طموح باريس سان جيرمان الفرنسي، غدًا السبت على ملعب أليانز أرينا ستاديوم بمدينة ميونخ الألمانية، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ووسط الأحاديث عن الفنيات وطرق اللعب وحسابات العقل والمنطق، لا يخل عالم كرة القدم من تأويلات الحظ ونقاط التفاؤل والتشاؤم وكذلك ذكريات الماضي التي تظل محفورة في عقل الجمهور واللاعبين والمدربين، وتنعكس بشكل مؤثر على أدائهم في الملعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هناك بعض الظواهر والذكريات التي تجعل الحظ يبتسم في وجه باريس سان جيرمان وأخرى تنصف إنتر، وهذا ما يرصده GOAL في السطور التالية، ويبقى فقط أن ننتظر للغد لمعرفة من يبتسم له الحظ والقدر..