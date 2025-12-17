FBL-ARAB-CUP-2025-KSA-JORAFP
أحمد رفعت

"بديله قد يكون مدربًا في الدوري السعودي" .. حقيقة إقالة هيرفي رينارد من تدريب المنتخب السعودي!

تعرف على حقيقة ما تم تداوله بشأن إقالة رينارد

أشارت تقارير صحفية إلى اتخاذ مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي لكرة القدم، قراره بعدم استمرار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في قيادة الأخضر، حتى كأس العالم 2026، مع ظهور ملامح أولية لبديله.

رينارد يواجه خلال الوقت الحالي الكثير من الانتقادات القوية، بعد خسارة نصف نهائي كأس العرب 2025 على يد الأردن بهدف دون رد، ومن ثم لعب مباراة تحديد المركز الثالث.

    السعودية تخسر من الأردن في كأس العرب

    حجز المنتخب الأردني بطاقة العبور إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العرب 2025، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب المنتخب السعودي بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

    وشهدت المباراة منافسًا قويًا وندية كبيرة بين المنتخبين، حيث تبادل الطرفان السيطرة على مجريات اللعب، مع محاولات هجومية متبادلة بحثًا عن هدف التقدم، قبل أن ينجح منتخب الأردن في فك شفرة الدفاع السعودي خلال الشوط الثاني.

    وجاء هدف اللقاء الوحيد بتوقيع نزار الرشدان في الدقيقة 66، بعدما استغل كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ليُحسن التمركز والارتقاء فوق المدافعين، ويوجه ضربة رأسية رائعة استقرت في شباك الحارس السعودي نواف العقيدي، معلنًا تقدم النشامى وإشعال مدرجات اللقاء.

    وبهذا الفوز، يضرب المنتخب الأردني موعدًا ناريًا مع نظيره المغربي في المباراة النهائية، المقرر إقامتها يوم 18 ديسمبر الجاري على ملعب لوسيل، في مواجهة مرتقبة تعد بالكثير من الإثارة والندية.

    في المقابل، سيخوض المنتخب السعودي مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام منتخب الإمارات، في لقاء يسعى من خلاله الطرفان لإنهاء مشوارهما في البطولة بأفضل صورة ممكنة.

  • Japan v Saudi Arabia - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

    اتحاد الكرة يستقر على رحيل رينارد

    كشفت صحيفة "الرياض" عن وجود تحركات داخل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تتجه نحو إنهاء مهمة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني الجديد.

    كما قرر المجلس فتح ملف التعاقد مع جهاز فني جديد، وذلك في إطار التحضيرات المبكرة للاستحقاق الأهم المتمثل في المشاركة بنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

    وبحسب الصحيفة فإن الاتحاد السعودي يدرس عدة خيارات فنية لقيادة "الأخضر" خلال المرحلة المقبلة، حيث ينحصر التوجه بين التعاقد مع أحد المدربين العاملين حاليًا في دوري روشن السعودي، لما يمتلكونه من معرفة دقيقة بطبيعة الكرة السعودية ولاعبيها، أو الاتجاه نحو استقطاب مدرب جديد يخوض تجربته الأولى في المملكة.

  • ما هي حقيقة إقالة رينارد؟

    كشفت إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي باتحاد الكرة السعودي، عن حقيقة ما تم تداوله حول إقالة رينارد من تدريب الأخضر خلال الفترة الحالية.

    وأكدت الإدارة على أنه لا صحة لإقالة رينارد من تدريب المنتخب السعودي، وأن ما تردد غير دقيق.

  • رينارد يُعلق على مستقبله

    وتحدث الفرنسي هيرفي رينارد عن الجدل الدائر بشأن مستقبله مع المنتخب السعودي، وذلك عقب إخفاق الأخضر في الوصول إلى نهائي بطولة كأس العرب 2025، حيث علّق على الأنباء المتداولة حول احتمالية إقالته من منصبه.

    وعندما وُجه له سؤال مباشر عمّا إذا كان يشعر بالقلق من فقدان وظيفته، أوضح رينارد موقفه بهدوء قائلاً إن عقده لا يزال ساريًا، وإنه مستمر في أداء مهامه الفنية بشكل طبيعي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن قرارات الاستمرار أو الرحيل لا تكون دائمًا بيد المدرب.

    وأضاف المدرب الفرنسي أن كرة القدم بطبيعتها لا تعترف بالضمانات، موضحًا أنه سيواصل عمله طالما طُلب منه ذلك، أما في حال إبلاغه بانتهاء مهمته فلن يتردد في خوض تجربة جديدة، معتبرًا أن هذا الأمر جزء لا يتجزأ من حياة المدربين في عالم كرة القدم.

    يُذكر أن عقد هيرفي رينارد، البالغ من العمر 57 عامًا، مع المنتخب السعودي يمتد حتى نهائيات كأس آسيا 2027، وهو ما يمنحه، من الناحية التعاقدية، الاستمرارية مع "الأخضر" خلال المرحلة المقبلة.

