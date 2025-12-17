رد هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، على الأخبار التي تتحدث عن إقالته عقب الإخفاق في كأس العرب والخسارة أمام الأردن في نصف النهائي، وقد طرح في المقابل سؤالًا على الجميع حول أسباب غياب الأخضر عن الألقاب منذ 2003.
"لماذا لم يُحقق المنتخب السعودي أي لقب منذ 2003؟" .. رينارد يرد على أخبار إقالته ويؤكد: المونديال مختلف عن كأس العرب
السعودية تُغادر كأس العرب من نصف النهائي
حقق المنتخب الأردني بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي فوزًا ثمينًا على نظيره السعودي بهدف دون رد، سجله نزار الرشدان برأسية مميزة في الدقيقة 66، خلال مباراة نصف نهائي كأس العرب قطر 2025 يوم الاثنين.
بهذا الانتصار، تأهل النشامى لمواجهة المنتخب المغربي في المباراة النهائية، المقررة يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.
في المقابل، سيخوض المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد مباراة تحديد المركز الثالث ضد المنتخب الإماراتي، والتي ستقام في نفس اليوم على استاد خليفة الدولي بمدينة الريان.
رينارد يرد على أخبار الإقالة
أبدع الجمهور والإعلام السعودي في شرح أسباب خروج المنتخب السعودي من جديد خالي الوفاض من إحدى البطولات الإقليمية أو القارية، وقد أجمع الجميع تقريبًا على الدور الكبير للمدرب رينارد في ذلك الخروج المخيب من كأس العرب فيفا 2025 أمام الأردن.
العديد من الإعلاميين تحدثوا عن أخطاء المدرب الفرنسي خلال فترته الثانية مع الأخضر، وقد طالبوا برحيله الآن لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه في كأس العالم 2026، والتي تأهل لها المنتخب السعودي بصعوبة من ملحق التصفيات.
المدرب الفرنسي سُئل عن الأمر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الإمارات في مباراة تحديد المركز الثالث، فأجاب بوضوح واقتضاب "لدي عقد مع المنتخب وسأواصل مهمتي مع المنتخب، ولست صاحب القرار في هذا الشأن. إن أخبرني أحدهم أن دوري انتهى مع المنتخب سأرحل لوجهة أخرى، تلك كرة القدم".
المونديال وكأس العرب
أشاد رينارد كثيرًا ببطولة كأس العرب، على صعيد التنظيم والأجواء والحضور الجماهيري وقوة المنافسة والمباريات، مؤكدًا في نفس الوقت عدم رضاه عن أداء ونتائج المنتخب السعودي خلال البطولة.
وأضاف "كنا سعداء بالمشاركة في تلك البطولة، فالتنظيم ممتاز والأجواء رائعة والحضور الجماهيري في الملاعب كان رائعًا. لسنا سعداء بالطبع بأدائنا، لكن علينا التركيز على المباراة المهمة القادمة، ما حدث لنا سيخدمنا مستقبلًا".
أضاف "كأس العالم مختلف تمامًا عن كأس العرب، إسبانيا ليست الأردن مثلًا، استراتيجيتنا ستكون مختلفة تمامًا لأننا سنواجه خصومًا بكرة قدم مختلفة، إسبانيا مثلًا تلعب بالاستحواذ والسيطرة على الكرة. علينا دومًا الانسجام مع كل الظروف".
السؤال المحرج للسعوديين!
رينارد أكد خلال المؤتمر الصحفي على أهمية الفوز بالمباراة على الإمارات والظفر بالمركز الثالث، وإن كان في نفس الوقت لم يخف استياءه من اضطراره لخوض تلك المواجهة بدلًا من النهائي أمام المغرب.
وأشار المدرب إلى أن الأخضر استعد لمواجهة الأردن جيدًا جدًا، مضيفًا حول المباراة "إحصائيات المباراة كنت لصالحنا تمامًا، كنا ندرك استراتيجية الأردن قبل المباراة وحضرنا لها جيدًا، هدف الأردن كان بتواجد لاعبين منهم أمام 4 منا، وقد أهدرن فرصتين محققتين للتسجيل بعد هدفهم".
تابع موجهًا سؤالًا يُبرئه ويُحرج السعوديين "الإعداد النفسي والذهني ليس المشكلة، والدوافع لا تنقص اللاعبين بالطبع، أنا هنا منذ 2019 ولدي خبرة جيدة في التعامل مع اللاعب السعودي، خسرنا أمام الأردن بتفاصيل صغيرة، ولكن السؤال الذي يجب أن يطرح هو لماذا لم يفز المنتخب السعودي بأي لقب منذ عام 2003؟".
الأجانب والسعوديين
رينارد جدد الشكوى من سطوة اللاعبين الأجانب على دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أن لديه وجهة نظر في الأمر سيعرضها على المسؤولين، وقد رفض الحديث عنها في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الإمارات.
وأشار المدرب إلى أنه ليس صاحب قرار في تلك المسألة، وأن المطلوب منه تحقيق النتائج الجيدة وفق الظروف المتاحة، مضيفًا "لقد قدمت رأيي ولكن من وجهة نظر مدرب للمنتخب الوطني، أنا أدرب المنتخب وعلي تحقيق أفضل النتائج الممكنة. لدي رأيي ولا أرى أنه من المهم طرحه الآن خاصة أنه سيستغرق الكثير من الوقت. هناك مسؤولون مخولون باتخاذ القرارات المناسبة وتحديد الاستراتيجية المناسبة لكرة القدم السعودية، هناك مواهب والكثير من المواهب".
ووجه رينارد رسالة للاعبين بضرورة البحث عن فرص للعب، مؤكدًا أن فترة الانتقالات الشتوية فرصة جيدة لهم لتحسين وضعهم من حيث المشاركة في المباريات.
وأتم حديثه بالإجابة على سؤال حول عدم استدعاء بعض اللاعبين الذين يلعبون بالفعل مع أنديتهم بدلًا من الجالسين على مقاعد البدلاء، وخاصة سلطان مندش وعبد العزيز العليوه، فأجاب "لا يمتلكون خبرة دولية".
مشوار السعودية لنصف النهائي
كتيبة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بدأت مشوارها في كأس العرب قطر 2025، بالفوز أمام عمان (2-1)، ثم انتصار جديد أمام جزر القمر (3-1)، ثم ختام دور المجموعات بالهزيمة أمام المغرب (0-1).
بهذه النتائج، احتلت السعودية المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، خلف المنتخب المغربي (سبع نقاط)، فيما حلت عمان في المركز الثالث بأربع نقاط، وأخيرًا جزر القمر دون أي نقطة.
في ربع النهائي، اصطدم المنتخب السعودي بنظيره الفلسطيني، ليُهزم الفدائيون بثنائية مقابل هدف وحيد، ومن ثم تأهل الأخضر لنصف النهائي.