"إصابته في منطقة حساسة" .. تحذير طبي إلى الأهلي بشأن ميريح ديميرال!

سخرية النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من نادي النصر بعد الكلاسيكو؛ هو تصعيد جديد ضد العالمي، بعد ما حدث في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ونشر النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تصميمًا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ يظهره شخصيًا وهو يجلس مستمتعًا داخل أرضية الملعب، ومن ورائه جمهور الراقي.

ليس هذا فقط.. التصميم أظهر ديميرال، وهو ممسكًا بصحيفة؛ مكتوبًا عليها بعض الكلمات الساخرة من نادي النصر، بعد خسارة الأخير في الكلاسيكو ضد الأهلي.

هذه الكلمات بدأت بأن الفريق النصراوي؛ لم يتعرض لأي هزيمة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وتم "الشطب" على هذه الكلمات، مع وضع جملة "النصر لم يلعب ضد الأهلي هذا الموسم" بدلًا منها؛ في إشارة إلى أن سلسلة عدم هزيمة العالمي، كانت لمجرد أنه لم يُقابل الراقي - وعندما تواجها سقط الفريق الأصفر -.

ديميرال كان قد شكك في فوز النصر (2-1) على نادي الفيحاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وقتها.. تحصل النصر على "ركلة جزاء" أُثير بشأنها الكثير من الجدل؛ وذلك في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، سجل منها الأسطورة كريستيانو رونالدو هدف الفوز القاتل.

بعدها.. نشر ديميرال رموزًا تعبيرية عبر منصة "إكس"؛ عبارة عن مجموعة من "الوجوه الضاحكة"، في سخرية واضحة من احتساب "الركلة الجزائية" - سالفة الذكر -.

وهُنا.. تعرض المدافع الأهلاوي لحملة هجوم عنيفة، من كل ما هو منتمي للنصر؛ سواء إعلاميين ونقاد رياضيين، أو جماهير.