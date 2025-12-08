المصائب لا تأتي فرادى .. ريال مدريد يُعلن تفاصيل إصابة ميليتاو والكشف عن مدة غيابه "الصادمة"

شهدت نتائج ريال مدريد في الدوري الإسباني انحدارًا مرعبًا في المباريات الأخيرة، حيث لم يستطع الفريق حصد أكثر من 6 نقاط من آخر 5 مباريات، وقد فقط 9 نقاط كاملة!

تلك السلسلة بدأت بالتعادل مع رايو فاييكانو سلبيًا، ثم إلتشي بهدفين لكل فريق، ثم جيرونا بهدف لكل فريق، وقد استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات بالفوز على أتلتيك بيلباو 3-0 في المباراة المقدمة من الجولة الـ19، قبل أن يخسر مساء أمس أمام سلتا فيجو بهدفين نظيفين.

الخسارة جمدت رصيد ريال مدريد عند النقطة الـ36 ليبتعد بفارق 4 نقاط كاملة عن برشلونة في الصدارة.

ويمكن القول إنها ليست المرة الأولى التي يشكو فيها ميليتاو من آلام الإصابة، خلال الموسم الجاري، حيث لم يشارك أيضًا في مباراتي إلتشي وأولمبياكوس اليوناني، في "لاليجا" ودوري أبطال أوروبا، بسبب إصابة عضلية.

وشارك المدافع البرازيلي صاحب الـ27 عامًا، في 15 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث ترك بصمته تهديفيًا في مباراتين بالدوري الإسباني، بهدف سجله في شباك إسبانيول بالجولة الخامسة، وتمريرة حاسمة أمام برشلونة، في كلاسيكو الجولة العاشرة.