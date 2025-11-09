بعد غيابه عن فرنسا وتبديله "اضطراريًا" أمام نيوم .. النصر يحسم الجدل حول إصابة كينجسلي كومان

أثار الفرنسي كينجسلي كومان، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قلق جماهير الأصفر، على خلفية إصابته في مباراة نيوم، والتي أجبرت المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، على استبداله.

النصر حقق فوزًا كبيرًا على نيوم، بنتيجة (3-1)، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، في مباراة الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2025-2026".

وجاءت ثلاثية النصر عن طريق أنجيلو جابرييل وكريستيانو رونالدو "ركلة جزاء" وجواو فيليكس، فيما وقع أحمد عبده جابر على هدف نيوم، بينما واصل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين، بعد تلقي لوتشيانو رودريجيز، بطاقة حمراء مباشرة.