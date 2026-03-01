Goal.com
محمود خالد

بين حظ نيمار ووصفة بنزيما: إصابة كريستيانو رونالدو تفتح ملف 2019 .. ولا خوف على النصر!

ما يخشاه رونالدو حدث..

"أتمنى أن أصل لـ1000 هدف ما لم أتعرض لإصابة إن شاء الله"، هكذا تحدث الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أثناء تكريمه بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، ضمن حفل جوائز "جلوب سوكر 2025".

ولكن، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فإن بوادر إصابة ظهرت على رونالدو، أثناء مشاركته في مباراة النصر الأخيرة ضد الفيحاء، في الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي، والتي دفعته للتواصل مع طبيب الفريق، بعدم قدرته على استكمال المباراة، التي أهدر فيها ركلة جزاء، وشهدت فوز النصر بثلاثية مقابل هدف.

ورغم أن الإصابة لا تعد خطيرة، إلا أنها قد تحمل معها مؤشرًا مُقلقًا لرونالدو، الذي يسعى للحفاظ على لياقته البدنية، في ظل دخول معترك حاسم في موسم النصر، الذي ينافس على دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا 2، أو مشاركة منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم 2026، خلال الصيف المُقبل.

  • حظ نيمار أم وصفة بنزيما؟

    في البداية، دعونا نتحدث عن إصابة كريستيانو رونالدو، والتي شخصها أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، ثامر الشهراني، بأنها جاءت في العضلة الخلفية، وفي أفضل الأحوال، ستكون عبارة عن شد عضلي فقط، ليتراوح الغياب بين 3-5 أيام، أما السيناريو الأصعب، فهو التعرض لتمزق عضلي، والحاجة للراحة ما بين 10-14 يومًا، أو أكثر، وفق شدة الإصابة.

    هذه الإصابة ربما تحمل معها بوادر القلق في نفس كريستيانو رونالدو، فيما تبقى من تحديات الموسم، ليكون السيناريو الأقرب هو مواصلة الابتعاد عن بطولة دوري أبطال آسيا 2، التي لم يشارك بها "الدون" إلا في مباراة واحدة، حتى ختام الدور ثمن النهائي، حيث خاض مواجهة الزوراء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

    في هذه الحالة، قد يصير رونالدو بحاجة إلى المزج بين "حظ" نيمار ووصفة بنزيما. كيف ذلك؟ الحديث عن نيمار الذي خاض تجربة لم تكلل بالنجاح مع الهلال، إلا أنه كان شاهدًا على موسم تاريخي مع المدير الفني جورج جيسوس، حيث توج مع الزعيم بلقب دوري روشن السعودي، رغم مشاركته في ثلاث مباريات فقط، كما كان ضيف الشرف في منصة التتويج بثنائية كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي.

    أما عن وصفة بنزيما، فإن تقارير إعلامية، أشارت إلى أن النجم الفرنسي، طالب المدير الفني للهلال، سيموني إنزاجي، بإراحته في بعض مباريات الهلال، خوفًا من تفاقم إصابته الحالية في العضلة الضامة، حيث يأمل "الحكومة"، في تجهيز نفسه بصورة مناسبة، من أجل الحفاظ على آماله في اللحاق بمنتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم 2026.

    ولعل السيناريو الأقرب لرونالدو، هو عدم التواجد في مباريات دوري أبطال آسيا 2، إلا في المشهد الختامي، في حالة التأهل إلى النهائي، أو دور الأربعة، وقد تقتصر مشاركة "الدون"، على دوري روشن، تاركًا لقب الآسيوية في يد الحظ الذي قد يقوده لمصير نيمار مع الهلال.

    سيناريو الآسيوية ليس جديدًا على رونالدو

    وفي حالة استمرار غياب كريستيانو رونالدو، عن بطولة دوري أبطال آسيا 2، بحثًا عن مزيد من الراحة أو تفادي حدوث أي إصابة مُقلقة، فإن هذا السيناريو ليس جديدًا على الدون، الذي سبق وأن توج بلقب كبير دون خوض كامل المباريات.

    الحديث في هذا الصدد، يعيدنا إلى عام 2019، حينما غاب رونالدو عن جميع مباريات دور المجموعات من النسخة الأولى في دوري الأمم الأوروبية، وسط سيناريوهات عدة، بين إراحته وتأقلمه مع فريقه الجديد آنذاك، يوفنتوس، أو مقاطعة البرتغالي للبطولة، إثر شعوره بالاضطهاد من قِبل الاتحاد الأوروبي، بتأثير من ناديه الأسبق ريال مدريد، خاصة بعد عدم تتويجه بجائزتي الأفضل في العالم وأوروبا، وفق ما ذكر موقع "فوتبول إيطاليا".

    ورغم ذلك، إلا أن رونالدو عاد وشارك في البطولة، إلا أن ظهوره الأول كان في نصف النهائي، أمام سويسرا، حيث سجل "هاتريك"، وقاد البرتغال للفوز بنتيجة (3-1)، فيما قاد البحارة للفوز على هولندا في النهائي، بهدف نظيف، ليتوج بثاني ألقابه الدولية مع منتخب بلاده، بعد يورو 2016.

    مؤشر النصر يريح رونالدو

    هناك نقطة سبق وأن أشرنا إليها، تتعلق بتشكيل النصر، خلال الموسم الحالي "2025-2026"، مع المدير الفني جورج جيسوس، تمثل راحة كبيرة لكريستيانو رونالدو.

    رونالدو وإن غياب عن مباريات النصر أو لم ينجح في التسجيل، فإن ذلك لا يعني تعثر الأصفر، والذي يمتلك العديد من البدائل، القادرة على حسم المباريات، مثل ساديو ماني، الذي لم يخسر النصر بوجوده في دوري روشن، حتى الآن، أو جواو فيليكس وكينجسلي كومان، فضلًا عن العناصر التي توهجت في دوري أبطال آسيا 2، على غرار عبد الرحمن غريب.

    هذا المؤشر جعل النصر لا يعاني كثيرًا، في غياب كريستيانو رونالدو، والذي أضرب عن المشاركة في مباريات الفريق، مطلع فبراير الماضي، بسبب اعتراضه على عدم دعم الفريق في الميركاتو الشتوي.

    وفي وجود البدائل القادرة على صنع الفارق، وأضف معها الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، فإن ذلك قد يحيد برونالدو عن المشاركة في البطولة الآسيوية، وربما يكون السيناريو الأقرب هو التواجد في النهائي حال التأهل.

    وسجل كريستيانو رونالدو - حتى اللحظة - 22 هدفًا و4 تمريرات حاسمة في 26 مباراة بجميع المسابقات، فيما يتربع النصر في صدارة دوري روشن، فضلًا عن تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، حيث ضرب موعدًا مع الوصل الإماراتي.

