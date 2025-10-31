FBL-EUR-C3-PORTO-ROMAAFP
محمد سعيد

لتعويض غياب كارباخال المتكرر .. ريال مدريد يعثر في إيطاليا على "حل موفر" للثغرة المُزعجة

فلورنتينو بيريز يضع خطة بديلة في ميركاتو يناير

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد بدأ في دراسة خيارات لتعزيز الجبهة اليمنى، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الظهير المخضرم داني كارباخال، والتي أثارت قلق الجهاز الفني والإداري في النادي الملكي.

ورغم أن ريال مدريد يمتلك بين صفوفه واحدًا من أفضل الأظهرة على مستوى العالم، الإنجليزي ترنت ألكساندر - أرنولد، إلا أن الإصابات المتكررة لداني كارباخال ومؤخرًا أرنولد أيضًا، جعلت الاتجاه السائد في مدريد هو الذهاب إلى سوق الانتقالات.

  • لعنة الإصابات لا ترحم كارباخال

    كارباخال شارك في الكلاسيكو الأخير أمام برشلونة، بعدما حل بديلًا لفيديريكو فالفيدري في الدقيقة 72، من زمن المباراة التي حسمها ريال مدريد بنتيجة (2-1) في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، يوم الأحد الماضي.

    ورغم أن كارباخال خاض المباراة للنهاية بدون مشاكل، لكنه اشتكى من آلام بعد اللقاء، للتأكد إصابته في الركبة اليمنى ومن ثم أجرى جراحة بالمنظار، ووفقًا لتقارير صحفية من المتوقع أن يبتعد عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر ولم يعلن الريال عن جدول زمني رسمي لتعافي كارفاخال، ولكن يتوقع أن يغيب.

    وأصبحت مسيرة كارباخال مع ريال مدريد وشيكة من النهاية بسبب لعنة الإصابات التي غيبته في الموسم الماضي، لما يقرب من 9 أشهر بعدما أجرى جراحة في الركبة في عام 2024 عقب إصابته في بطولة الأمم الأوروبية.

    وينتظر أن يعود الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الذي كان يتعافى من إصابة في أوتار الركبة، ليلعب كأساسي في مركز الظهير الأيمن ويعوض غياب كارباخال.

    • إعلان
  • FBL-ITA-SERIE A-ROMA-PARMAAFP

    ريال مدريد يلجأ إلى التأمين في الميركاتو

    في ظل هذه الإصابات المتكررة بذلك المركز الذي لطالما عانى منه ريال مدريد في الموسمين الماضيين، فإن إدارة فلورنتينو بيريز تتجه إلى إجراء صفقة مهمة لتدعيم مركز الظهير الأيمن خلال انتقالات شهر يناير المقل.

    بحسب شبكة "ديفينسا سنترال"، فإن عدة وسطاء، خصوصًا من إيطاليا، تواصلوا خلال الساعات الماضية مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز، لاستطلاع موقف النادي من إمكانية التعاقد مع بديل في مركز الظهير الأيمن.

    ومن بين الأسماء المطروحة على طاولة ريال مدريد، يبرز اسم الدولي التركي زكي شيليك، لاعب روما الإيطالي، الذي ينتهي عقده في صيف 2026 ولم يتم تجديده حتى الآن.

  • Real Madrid CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    أولوية ريال مدريد في يناير

    تشير التقارير إلى أن اللاعب زكي شيليك، قد يكون متاحًا للانتقال إلى ريال مدريد، في يناير المقبل مقابل عرض يُقدر بحوالي 5 ملايين يورو.

    ورغم ذلك، فإن إدارة ريال مدريد لا تبدو في الوقت الحالي متحمسة لاتخاذ خطوة فورية، حيث تظل الأولوية القصوى هي متابعة حالة كارباخال الصحية، على أمل أن يتمكن من العودة إلى الملاعب قبل نهاية العام الجاري.

    إلا أن الحذر يبقى واجبًا، خصوصًا أن الإصابة تتعلق بالركبة، واللاعب سيبلغ الرابعة والثلاثين من عمره في يناير المقبل، وهو ما يجعل فترة التعافي أكثر تعقيداً بالنظر إلى عدد المواسم التي خاضها على أعلى مستوى.

    ويُنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة، سواء بشأن تطورات حالة كارباخال أو مدى جدية ريال مدريد في التحرك نحو التعاقد مع بديل في مركز الظهير الأيمن.

  • زكي شيليك .. قطعة مثالية لريال مدريد

    يُعد الدولي التركي زكي شيليك أحد أبرز الأسماء التي طُرحت لتدعيم ريال مدريد، خصوصًا بعد تألقه مع روما على مدار الموسمين الماضي والحالي في الدوري الإيطالي.

    فاللاعب البالغ من العمر 28 عامًا يتميز بمرونة تكتيكية واضحة، حيث لعب في مركز الظهير الأيمن، كما تم توظيفه مؤخرًا كقلب دفاع على الجهة اليمنى، وهو ما أظهر فيه مستوى جيد بحسب تصريحات اللاعب نفسه.

    وفي الموسم الحالي، شارك شيليك شارك في 11 مباراة بجميع المسابقات، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، دون أن يتلقى أي بطاقات، ورغم أن مساهماته الهجومية محدودة، إلا أن تقييماته الفنية تشير إلى أداء مستقر، حيث تراوحت درجاته بين 6.3 و7.6 في آخر 10 مباريات، وهو ما يعكس اتزانه الدفاعي وقدرته على الحفاظ على نسق ثابت.

    ومن الناحية التكتيكية، يُعرف يشليك بقدرته على التمركز الجيد، والانتقال السلس بين الدفاع والهجوم، إضافة إلى استيعابه لأدوار متعددة في الخط الخلفي، حيث يركز على التمركز الجيد وقطع الكرات، دون المغامرة الهجومية الزائدة.

    ففي روما، أظهر قدرة على اللعب كظهير وكقلب دفاع على الجهة اليمنى، ما يعكس مرونة تكتيكية قد تكون مفيدة في منظومة ريال مدريد، خصوصًا في المباريات التي تتطلب صلابة دفاعية.

الدوري الإيطالي
روما crest
روما
روما
نابولي crest
نابولي
نابولي
الدوري الإسباني
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد