أعلن ريال مدريد اليوم الخميس إصابة نجمه الفرنسي أوريلين تشواميني مما يُمثل ضربة قوية للمدرب تشابي ألونسو الذي يُعد اللاعب أحد أهم عناصر الفريق تحت قيادته، ولكن ولأن القدر يكون رحيمًا أحيانًا .. يُمكن القول أن المدرب الإسباني كان محظوظًا بفترة غياب اللاعب. كيف هذا وما هي مدة غياب تشواميني؟
محظوظ تشابي ألونسو! .. ريال مدريد يُعلن إصابة تشواميني والكشف عن مدة غيابه
ريال مدريد يعود بالخسارة من ليفربول
لم يستطع ريال مدريد مواصلة انتصاراته في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، إذ خسر مباراة الجولة الرابعة، بعد انتصاره في الثلاث السابقة، أمام ليفربول في ملعب أنفيلد بهدف دون رد سجله أليكسيس ماك أليستر برأسية متقنة في الدقيقة الـ61 من المباراة.
وكان الفريق الإسباني أن يعود محملًا بالمزيد من الأهداف في مرماه لولا تألق حارس مرماه تيبو كورتوا وتصديه لعدد من المحاولات الجادة والخطيرة من جانب أصحاب الملعب.
الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 9 نقاط فيما جمدت الخسارة رصيد ريال مدريد عند نفس الرصيد.
الخسارة هي الثانية لريال مدريد في الموسم الجاري، إذ كان سقوطه الأول أمام جاره أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية خلال مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، وقد كانت الخسارة قاسية بخمسة أهداف مقابل هدفين.
إصابة تشواميني
تشواميني أكمل مواجهة ليفربول في أنفيلد حتى النهاية، وهو ما جعل خبر تعرضه للإصابة مفاجئًا بعض الشيء.
النادي الإسباني أعلن في بيان رسمي اليوم تفاصيل إصابة نجم الوسط الفرنسي لكن دون الإشارة إلى مدة غيابه عن الملاعب.
حيث جاء في البيان "بعد الفحوصات التي أجراها اليوم الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد للاعبنا أوريلين تشواميني، تم تشخيص إصابته في العضلة نصف الوترية من الساق اليسرى، على أن تُحدد مدة غيابه وفقًا لتطور حالته".
صحيفة ماركا الإسبانية أوضحت أن تشواميني سيغيب عن اللعب لمدة 3 أسابيع تقريبًا، مما سيُبعده عن سلسلة من المباريات تبدأ بمواجهة رايو فاييكانو في الجولة الـ12 من الليجا مساء الأحد القادم، مشيرة إلى أنه شعر بآلام في نهاية مواجهة أنفيلد مما جعل النادي يُخضعه لفحوصات طبية أظهرت تفاصيل إصابته.
محظوظ ألونسو!
تشواميني يُعد اللاعب الأفضل في وسط ريال مدريد هذا الموسم، وهو الركيزة الأساسية التي يبني عليها المدرب ألونسو منظومته الدفاعية في وسط الفريق، ولذا يُعد غيابه ضربة قوية للفريق وخطط المدرب.
صاحب الـ25 عامًا لعب جميع مباريات ريال مدريد الـ15 هذا الموسم، في الليجا ودوري الأبطال، وقد بدأ مباراة واحدة فقط من مقاعد البدلاء وخرج من الملعب مستبدلًا في أخرى كانت أمام فالنسيا بسبب حصوله على بطاقة صفراء في الشوط الأول.
ولأن القدر كان رحيمًا بالمدرب الإسباني، كما أسلفت، سيكون غياب تشواميني عن ريال مدريد خلال فترة ستغيب عنها المواجهات القوية والصعبة على الفريق وكذلك ستكون جُل فترة الغياب ضمن التوقف الدولي بسبب التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إذ سيخوض زملاء كيليان مبابي مباريات تبدو في المتناول في البطولتين المحلية والقارية.
غياب تشواميني لـ3 أسابيع يعني خروجه من حسابات ألونسو خلال مواجهة رايو فاييكانو وإلتشي وجيرونا في الليجا، بجانب مواجهة أولمبياكوس في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.
اللاعب على الأرجح سيكون جاهزًا للعودة للملاعب بدءًا من مواجهة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني يوم 3 ديسمبر القادم، والأهم أنه سيكون مستعدًا لدعم فريقه خلال المواجهة المنتظرة أمام مانشستر سيتي في الـ11 من نفس الشهر.
وضع فالفيردي الصحي
كان فيديريكو فالفيردي قد أعلن معاناته من الإصابة في الدقائق الأخيرة من مواجهة ليفربول، وقد غادر الملعب على أثرها، ولكن الفحوصات الطبية أكدت سلامته من الإصابة.
اللاعب قل في تصريحات لوسائل الإعلام بعد المباراة "شعرتُ بألم في عضلة الفخذ اليمنى؛ لذلك طلبت استبدالي في الدقائق الأخيرة".
وكشف النجم الأوروجوياني على أن أطباء نادي ريال مدريد، أخبروه بأن هذا الألم؛ يعود إلى الإرهاق الذي يُعاني منه، في الفترة الحالية.
وأضاف فيديريكو فالفيردي "سأخضع لفحوصاتٍ طبية غدًا أو بعد الغد؛ من أجل التأكُد من الأمر أكثر".
صحيفة ماركا أوضحت أن الفحوصات الطبية أكدت عدم معاناة فالفيردي من أي إصابة، مشيرة إلى أن الأمر لا يتخطى مسألة الإجهاد العضلي، ومشددة على أنه سيكون جاهزًا دون مشاكل للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام رايو فايكانو في ملعب فايكاس يوم الأحد.
ما القادم لريال مدريد؟
ريال مدريد، الذي فشل في تحقيق أمله بمواصلة الأداء المميز والنتائج الإيجابية على كل المستويات، يتوجب عليه طي صفحة الخسارة الأوروبية المخيبة للآمال سريعاً (فشل لأول مرة هذا الموسم في هز الشباك)، حيث يعود لتركيزه على المنافسة المحلية للحفاظ على موقعه.
يحتل فريق المدرب تشابي ألونسو حالياً صدارة الدوري الإسباني (المركز الأول) برصيد 30 نقطة بعد خوض 11 جولة. ويستعد النادي الملكي لمباراته القادمة يوم الأحد 9 نوفمبر، عندما يحل ضيفاً على جاره رايو فاييكانو، صاحب المركز العاشر، في مباراة يسعى من خلالها لتعويض كبوته القارية وتأمين صدارته لليجا.