محظوظ تشابي ألونسو! .. ريال مدريد يُعلن إصابة تشواميني والكشف عن مدة غيابه

لم يستطع ريال مدريد مواصلة انتصاراته في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، إذ خسر مباراة الجولة الرابعة، بعد انتصاره في الثلاث السابقة، أمام ليفربول في ملعب أنفيلد بهدف دون رد سجله أليكسيس ماك أليستر برأسية متقنة في الدقيقة الـ61 من المباراة.

وكان الفريق الإسباني أن يعود محملًا بالمزيد من الأهداف في مرماه لولا تألق حارس مرماه تيبو كورتوا وتصديه لعدد من المحاولات الجادة والخطيرة من جانب أصحاب الملعب.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 9 نقاط فيما جمدت الخسارة رصيد ريال مدريد عند نفس الرصيد.

الخسارة هي الثانية لريال مدريد في الموسم الجاري، إذ كان سقوطه الأول أمام جاره أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية خلال مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، وقد كانت الخسارة قاسية بخمسة أهداف مقابل هدفين.