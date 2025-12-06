Getty Images Sport
"أريده بشدة في مدريد".. جوارديولا يعترف بـ"معاناة" رودري، ورد فعله على "خطأ" دياز يشعل الجدل!
انتكاسة تضرب رودري
عندما عاد رودري إلى فريق السيتي بعد تسعة أشهر من الغياب بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي في وقت سابق من هذا العام، كان يعلم أن الأمر سيستغرق وقتاً للعودة إلى المستوى الذي أكسبه الكرة الذهبية.
في أواخر يونيو، قال في كأس العالم للأندية: "أشعر أنني قوي جداً جداً، بصراحة. كانت العملية طويلة، لكنني أخذت وقتي. الشيء الأهم كان الحفاظ على التركيز وأن أكون قوياً. لا تحزن أو أياً كان. يوماً ما سأعود وقد جاء هذا اليوم أخيراً وأنا متحمس جداً للعب مرة أخرى. أعلم أنه ستمر أشهر حتى أصل لمستواي، لكنني سعيد جداً".
في بداية الموسم الجديد، بذل السيتي قصارى جهده لإعادة رودري تدريجياً إلى العمل لكن مشاكل إصابته أطلت برأسها القبيح مرة أخرى، وهو أمر تحسر عليه جوارديولا.
رودري "يصارع" مع إصابة جديدة
تعرض رودري لإصابة أوتار الركبة هذه ضد برينتفورد في 5 أكتوبر، وهي مباراة استمر فيها لمدة 22 دقيقة فقط. لعب اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً دقيقة واحدة فقط منذ ذلك الحين، حيث ظهر كبديل متأخر ضد بورنموث يوم 2 نوفمبر. ويبدو أنه سيتعين عليه التحلي بالصبر لفترة من الوقت بعد.
قال جوارديولا للصحفيين يوم الجمعة: "هل تعرفون ماذا يعني اللعب بدون أفضل لاعب في العالم قبل موسمين؟ لاعبنا الرئيسي، عندما فزنا بالثلاثية ولعبنا 70 مباراة. [ثم] خلال عام ونصف بدون وجوده. هل تعرفون ما الذي نفتقده؟ أريده أن يعود الآن... هنا. إنه يعاني، إنه يصارع لأنه يريد العودة، لكنني أريد حمايته. أريد أن أكون متأكداً الآن من أننا سنقلل المخاطر. هذا ما نريده. أريده بشدة الآن، في مدريد (أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا)، أو المباراة التالية لكن بعد ذلك يغيب ستة أسابيع أخرى؟ لا معنى لذلك. عندما تكون مصاباً في الرباط الصليبي الأمامي، يكون جسدك مختلفاً تماماً".
رودري في "مستوى آخر"
يقع السيتي حالياً خلف متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز آرسنال بفارق نقطتين فقط، وبينما لم يكونوا في أفضل حالاتهم، إلا أنهم لا يزالون منافسين على اللقب. لكن يبدو أن جوارديولا يعتقد أنهم كانوا سيكونون في وضع أفضل بكثير لو كان رودري متاحاً لجزء كبير من هذا الموسم.
وأضاف: "رودري مستوى آخر من اللاعبين. لو دخل رودري في آخر 20 دقيقة ضد فولهام، تضعه في المنتصف وهل تعرف ما هو التأثير؟ مجرد وجوده، حتى دون لمس الكرة؟ اللاعبون العشرة الآخرون يشعرون بالأمان ويلعبون بشكل أفضل. ماذا ستفعل، سواء كنت لاعب كرة قدم أو صحفياً، وعلى مدار 18 شهراً لا يمكنك القيام بعملك. تريد الكتابة، تريد الإلهام وإظهار مدى براعتك ولا يمكنك فعل ذلك. كيف تشعر؟ شعور سيئ. بالطبع، هو قوي وفي بعض اللحظات يكون حزيناً. لن أكون سعيداً إذا لم يكن حزيناً أو قلقاً. أمامنا، لدينا العديد من الأشياء الكابوسية لنعيشها. يجب أن يكون هناك. وسيكون هناك".
خطأ دياز يغضب جوارديولا
بينما يواصل رودري إعادة تأهيله من الإصابة، حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على سندرلاند في ملعب الاتحاد بعد ظهر السبت بثلاثية نظيفة.
خلال المباراة، وتحديدًا في الدقيقة الثامنة، استنكر جوارديولا تمريرة طولية من لاعب الفريق روبن دياز، حيث أرسل الكرة بعيدًا عن زملائه، ما أثار استياء المدرب الإسباني.
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي اللقطة على نطاق واسع بتعليقات طريفة تصف "انهيار" المدرب الإسباني بسبب خطأ في بداية اللقاء، وكتب أحد المشجعين ساخرًا: "لقد خسر بيب خمس سنوات من عمره بسبب هذه الركلة"، بينما علق آخر: "أراهن أنه قام ببيع دياز ذهنياً قبل أن تلمس الكرة الأرض". وأضاف ثالث واصفاً المشهد: "هكذا يبدو وجهي عندما أدرك أن العطلة انتهت!".
ويستعد النادي الإنجليزي لمواجهة صعبة أمام ريال مدريد خارد الديار في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات، حيث يحتاج رجال المدرب بيب جوارديولا إلى نتيجة إيجابية على أمل وضع قدم مع المتأهلين المباشرين إلى ثمن النهائي.
