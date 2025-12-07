Thibaut Courtois Eder Militao 2025Getty
محمود خالد

جديد يُذكر وقديم يُعاد .. نجم ريال مدريد يُغادر مواجهة سلتا فيجو مصابًا!

كابوس جديد يطارد الميرينجي..

“يرحل واحد وينضم آخر سريعًا إلى المستشفى"، ذلك هو حال الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، خلال الموسم الجاري، والذي شهد إصابة جديدة لأحد نجومه في مواجهة سيلتا فيجو.

ويستضيف ريال مدريد، نظيره سيلتا فيجو، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن حساب الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني، بموسم 2025-2026.

  • إيدير ميليتاو .. إصابة تقلق جماهير الملكي

    وكان إيدير ميليتاو، مدافع ريال مدريد، ينطلق مسرعًا للخلف، من أجل التعامل مع محاولة بابلو دوران، للانفراد بالحارس تيبو كورتوا، ليضع ميليتاو ساقه في الوقت المناسب، إلا أنه دفع ثمنها غاليًا.

    ميليتاو سقط على أرض الملعب، معانيًا من آلام الإصابة، والتي أجبرته على الخروج من ملعب المباراة، برفقة الطاقم الطبي، دون القدرة على السير بشكل جيد.

  • Eder Militao Real Madrid 2025-26Getty

    تاريخ طويل من الإصابات

    ومنذ انضمامه إلى صفوف ريال مدريد، ولا يزال المدافع البرازيلي يعاني مع لعنة الإصابات التي تواصل مطاردته، حيث يمكن القول إنه منذ موسم 2020-2021، لم يكمل ميليتاو موسمًا دون معاناة من الإصابة.

    وما بين الإصابات العضلية ومعاناته من فيروس كوفيد 19، غاب ميليتاو عن الملاعب مع ريال مدريد لفترات طويلة، بسبب الإصابة "مرتين" في الرباط الصليبي، حيث جاء الأمر على النحو التالي..

    * موسم 2023-2024: أصيب بالرباط الصليبي، وغاب 214 يوم، كما لم يشارك في 45 مباراة مع ريال مدريد ومنتخب البرازيل.

    * موسم 2024-2025: أصيب بالرباط الصليبي، وغاب 234 يوم، ولم يشارك في 55 مباراة مع ريال مدريد ومنتخب البرازيل.

  • Eder Militao Real Madrid 2025-26Getty

    تشخيص إصابة ميليتاو .. غياب طويل "جديد"

    الطريقة التي غادر بها إيدير ميليتاو، أرض ملعب سانتياجو برنابيو، أعطت مؤشرًا مقلقًا حول معاناة البرازيلي من إصابة خطيرة، قد تغيبه لفترة طويلة عن الملاعب.

    هذا المؤشر أكدته إذاعة Onda Cero، والتي أكدت غياب ميليتاو عن الملاعب لفترة تصل إلى 3 شهور، ما يمثل ضربة موجعة للمدير الفني تشابي ألونسو، الذي يواجه العديد من الغيابات بسبب الإصابة، على غرار داني كارباخال وديفيد ألابا وترنت ألكسندر أرنولد.

    ويبدو أن عودة الألماني أنطونيو روديجر، الذي غاب طويلًا عن الملاعب بسبب إصابته في العضلة المستقيمة الأمامية لساقه اليسرى، قد جاءت في الوقت المناسب، حيث يخوض المدافع ثالث مبارياته تواليًا في الدوري، بعدما دخل بديلًا لميليتاو في الدقيقة 24.

  • ماذا قدم ميليتاو قبل الإصابة؟

    ويمكن القول إنها ليست المرة الأولى التي يشكو فيها ميليتاو من آلام الإصابة، خلال الموسم الجاري، حيث لم يشارك أيضًا في مباراتي إلتشي وأولمبياكوس اليوناني، في "لاليجا" ودوري أبطال أوروبا، بسبب إصابة عضلية.

    وشارك المدافع البرازيلي صاحب الـ27 عامًا، في 15 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث ترك بصمته تهديفيًا في مباراتين بالدوري الإسباني، بهدف سجله في شباك إسبانيول بالجولة الخامسة، وتمريرة حاسمة أمام برشلونة، في كلاسيكو الجولة العاشرة.

  • FBL-BRA-TUN-FRIENDLYAFP

    إصابة في وقت حرج .. هل يلحق بكأس العالم؟

    وجاءت إصابة ميليتاو في وقت حرج للغاية، في ظل بدء السباق بين نجوم البرازيل على حجز مقعد في قائمة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في الصيف المُقبل، على أراضي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    ورغم غياب ميليتاو عن جميع مباريات البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026، بسبب إصابة الصليبي، إلا أن أنشيلوتي أعطى مدافع الريال أملًا جديدًا، بعد استدعائه لـ"السليساو"، للمشاركة في ثلاث مباريات ودية، أمام كوريا الجنوبية والسنغال وتونس.

    وكانت قرعة مونديال 2026، قد أسفرت عن وقوع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة، ليواجه منتخبات المغرب، رابع مونديال قطر 2022، وهايتي وإسكتلندا.

    ويستهل منتخب البرازيل مشواره في كأس العالم، بملاقاة المغرب في 13 يونيو، بالجولة الأولى، على ملعب ميتلايف، ثم يلتقي بهايتي على ملعب لينكولن، في 19 يونيو، فيما يختتم مشواره في دور المجموعات، بمواجهة إسكتلندا في 24 يونيو.

  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ريال مدريد في موقف حرج قبل السوبر

    وتمثل إصابة إيدير ميليتاو، ضربة لحسابات ألونسو، في ظل ارتباط ريال مدريد، بالمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي ستقام في مدينة جدة السعودية، خلال يناير المُقبل.

    المباراة الأولى لريال مدريد في السوبر ستكون أمام أتلتيكو مدريد يوم 8 يناير 2026، فيما افتتاح البطولة سيكون يوم 7 يناير بمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، وسيلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 11 من نفس الشهر.

    الأمر لا يتعلق بإصابة المدافع البرازيلي فقط، بل أيضًا في الظهير ألكسندر أرنولد الذي يعاني من تمزق عضلي في العضلة المستقيمة الأمامية للفخذ الأيسر، وغيابه لمدة شهرين تقريبًا، فضلًا عن داني كارباخال الذي لا يزال بحاجة لشهرين من أجل التعافي، والفرنسي فيرلاند ميندي الذي لن يعود قبل بداية العام الجديد.

