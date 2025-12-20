Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

هدف ثم إصابة .. إيزاك يسير على درب دي بروينه ونجم برشلونة ويكرس "نحس" قمم أوروبا!

قمة توتنهام تجلب "المصائب" على آرني سلوت..

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بقيادة الهولندي آرني سلوت، ضربة موجعة، بعد تعرض ثنائي الريدز للإصابة، في قمة توتنهام.

وعلى ملعب توتنهام هوتسبير، يحلّ ليفربول، حامل اللقب، ضيفًا على "السبيرز"، في قمة الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي "موسم 2025-2026".

  • Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    إصابة إيزاك بعد الهدف مباشرة

    ولم يهنأ السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم ليفربول، بمشاركته بديلًا خلال الشوط الثاني، حيث استغرقت مشاركته 10 دقائق فقط، قبل أن يلقى حادثًا سعيدًا، ومؤلمًا في ذات الوقت.

    واستطاع إيزاك أن يستغل خطأ دفاعيًا من روميرو، أسفرت عن هجمة منظمة، اختتمها السويدي بكسر صيام المباراة، من خلال إحراز هدف في شباك الحارس جولييلمو فيكاريو.

    ولم يقدر إيزاك على الاحتفال بالهدف، بعدما سقط مصابًا، إثر تدخل قوي من المدافع ميكي فان دي فين، عليه.

    واضطر الطاقم الطبي لدخول الملعب، من أجل الكشف على إيزاك، الذي رافقهم إلى خارج أرض الملعب، وسط علامات حزن، توحي بإصابة قوية، فيما قرر آرني سلوت، إجراء تبديل اضطراري، بمشاركة جيريمي فريمبونج، بديلًا له، في الدقيقة 60.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRIGHTONAFP

    الإصابة الثانية .. آرني يتحسر!

    في الوقت الذي ينتظر فيه آرني سلوت، عودة لاعبيه من الإصابة، وسط غياب جيوفاني ليوني وكودي جاكبو، وغياب محمد صلاح، الذي يشارك مع منتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، فإن قمة توتنهام، جاءت لتحمل الأخبار الصادمة إلى المدرب الهولندي.

    إصابة إيزاك ليست الأولى في مواجهة السبيرز، بل إن كونور برادلي، ظهير ليفربول، أجبر أيضًا على مغادرة الملعب، في تبديل اضطراري، في الدقيقة 46، والمصادفة أن البديل كان إيزاك الذي لم يلعب لأكثر من عشر دقائق.

  • Kevin-de-bruyne(C)GettyImages

    إيزاك على درب دي بروينه ونجم برشلونة

    هذه ليست المرة الأولى، التي نشاهد فيها لاعبًا يسجل هدفًا ثم يتعرض للإصابة، هذا الموسم، في ملاعب أوروبا.

    وكان داني أولمو، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي برشلونة، قد تعرض للإصابة بخلع في الكتف الأيسر، بعدما قاد (ريمونتادا) البلوجرانا في قمة أتلتيكو مدريد، وكللها بتسجيل هدف من تسديدة مميزة في الدقيقة 65.

    أولمو سدد الكرة وقتها، وهو فاقد لتوازنه، وانتهى به الأمر بسقوط خاطئ على الأرض وارتطام كتفه، ليغادر المباراة وسط المساعدات الطبية، فيما أفادت التقارير بأنه لن يعود إلى الملاعب حتى عام 2026.

    هذا الأمر أيضًا حدث مع النجم البلجيكي كيفين دي بروينه، لاعب وسط نابولي، عندما أحرز هدفًا في شباك إنتر، خلال قمة الدوري الإيطالي، قبل أن يغادر الملعب بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية، أجبرته على مغادرة المباراة باكيًا برفقة الطاقم الطبي.

  • Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    ماذا قدم ألكسندر إيزاك مع ليفربول؟

    وانتقل ألكسندر إيزاك إلى صفوف ليفربول في صيف 2025، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ الآنفيلد، بقيمة 145 مليون يورو، بعد قدومه من نيوكاسل.

    ولكن، لاقى أداء إيزاك انتقادات واسعة، كونه لم يتمكن من تكرار تألقه مع الماجبايس، بقميص ليفربول، حيث عانى كثيرًا من الغياب التهديف، الأمر الذي دفع آرني سلوت، لاستبعاده من التشكيل الأساسي للريدز في المباريات الأخيرة، في ظل الاعتماد على هوجو إيكيتيكي لقيادة هجوم الريدز.

    وعلى مدار مشاركته في 16 مباراة، لم ينجح إيزاك في زيارة الشباك، سوى مرتين فقط في الدوري الإنجليزي، وواحدة في كأس الرابطة، بينما لا يزال في انتظار ترك بصمته الأولى في دوري أبطال أوروبا، بعد مشاركته في "خمس" مباريات، دون أن يسجل أي هدف.

    واستطاع إيزاك أن يسجل في مرمى وست هام يونايتد وتوتنهام، في الجولتين 13 و17 من الدوري الإنجليزي، كما وقع على هدف في شباك ساوثهامبتون، في كأس كاراباو.

    في المقابل، تعرض إيزاك لإصابة خطيرة في مباراة توتنهام، قد تتسبب في غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

  • Florian WirtzGetty

    ملايين ليفربول "في الهواء"

    ربما كان ليفربول محور حديث العالم، بعدما قدم صيفًا استثنائيًا، أنفق خلالها حوالي 300 مليون يورو، على صفقاته الجديدة، بين فلوريان فيرتس وهوجو إيكيتيكي وألكسندر إيزاك.. وغيرهم.

    ولكن مباراة توتنهام، أتت بالوجه المخيف لليفربول، في ظل التدخلات العنيفة من قِبل لاعبي توتنهام، والتي أسفرت عن الإصابة القوية التي تعرض لها إيزاك، والتي يتوقع أن تكون في الكاحل.

    المباراة شهدت أيضًا إصابة فلوريان فيرتس، الذي صنع هدف إيزاك، والذي غادر أرض الملعب في الدقائق الأخيرة، ليشارك تري نيوني بديلًا له.

    الأزمة تكمن في تعرض ليفربول، لضربة حول إصابة أغلى صفقتين في تاريخه، بعدما تعاقد مع إيزاك مقابل 145 مليون يورو، وفيرتس بـ125 مليون.

