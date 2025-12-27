إشارة غريبة من أوسيمين: تصرفات نجوم نيجيريا تضع الطرابلسي في موقف محرج!

هل اكتفت المباراة بهذا الحد؟ الإجابة لا، فإن الدقيقة 56، كشفت عن لقطة أخرى، خرج منها منتخب نيجيريا، بأقل الخسائر، ببطاقة صفراء بدلًا من حمراء.
ماذا حدث؟ تلقى سيمي أجايي، لاعب نيجيريا، بطاقة صفراء، إثر تدخل قوي على حنبعل المجبري، ليتوجه الحكم من أجل البتّ في تلك الواقعة.
لاعبو تونس تعاملوا مع الواقعة بأن الحكم لم يوقف اللعب، ليتم إرسال تمريرة طويلة منحت انفرادًا تامًا للتونسي محمد علي بن رمضان، قبل أن يخرج الحارس نوابالي ويقوم بإعاقته بقوة خارج منطقة الجزاء.
الحكم تغاضى عن التعامل مع لقطة ابن رمضان، بداعي أن اللعب كان متوقفًا، رغم أن لاعب تونس سقط مصابًا، وغادر أرض الملعب برفقة الطاقم الطبي، ليتم إجراء تبديل اضطراري، بمشاركة سيباستيان تونيكتي بدلًا منه.