محمد سعيد

"تصرف يخالف النزاهة وعدالة المنافسة ولكن!" .. اتهامات جديدة تلاحق الهلال بعد مشاركة بابلو ماري أمام النصر

الزعيم تعاقد مع المدافع الإسباني في غياب كاليدو كوليبالي

انتقد المستشار القانوني أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعاقد نادي الهلال مع المدافع الإسباني بابلو ماري، معتبرًا أن الخطوة "غير منطقية" وتخالف مبادئ النزاهة وعدالة المنافسة.

وكان الهلال قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري ضم بابلو ماري، لاعب فيورنتينا الإيطالي، بديلًا للسنغالي كاليدو كوليبالي، ليشارك مباشرة في مباراة ديربي الرياض أمام النصر يوم الإثنين، والتي انتهت بفوز فريقه (3-1)، مما أثار جدلًا واسعًا حول قانونية الإجراء وعدالته.

  • جدل كبير حول مشاركة بابلو ماري في الديربي

    في هذا السياق.. ترددت بعض الأحاديث عن مخالفة نادي الهلال اللوائح والقوانين؛ وذلك بسبب إشراك المدافع الإسباني بابلو ماري، في ديربي الرياض الكبير ضد النصر.

    ماري انضم إلى الهلال، في الساعات القليلة الماضية؛ قادمًا من صفوف نادي لاتسيو الإيطالي، مقابل 2 مليون يورو.

    هذه الأحاديث استندت على أن الزعيم، قام بإشراك المدافع الإسباني البالغ من العمر 32 سنة؛ رغم امتلاكه 8 أجانب في قائمته المحلية، خلال الموسم الرياضي الحالي.

    ولم يعلن الهلال رحيل أي من أجانبه الثماني - حتى الآن -؛ في الوقت الذي رحل فيه ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو إلى العملاق الإسباني برشلونة.

    لذلك.. يبقى أجانب الهلال مع ماري وبدون كانسيلو "9"؛ وهو ما جعل الأحاديث تتزايد بشأن مخالفة النادي للوائح، وإمكانية "سحب نقاط" الديربي منه.

  • ماذا قال أيمن الرفاعي؟

    في هذا السياق، تحدث أيمن الرفاعي في تصريحات لبرنامج "في المرمى" المذاع عبر فضائية "العربية"، قائلًا: "هذا التصرف (تسجيل بابلو ماري) غير منطقي وأراه مخالفًا للنزاهة وعدالة المنافسة، لكن بالنظر إلى لوائح رابطة الدوري السعودي للمحترفين فهي تسمح بذلك".

    وأضاف: "التعميم الذي وزعته الرابطة على الأندية أشار إلى إمكانية تغيير اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، بشرط الحفاظ على الحد الأدنى المطلوب من اللاعبين المسجلين".

    وختم الرفاعي حديثه بالإشارة إلى وجود ثغرة في النظام، موضحًا أن اللوائح تسمح بتسجيل اللاعب في ثلاثة أندية خلال الموسم، شرط أن يشارك فعليًا مع ناديين فقط، وهو ما يفتح بابًا للتأويلات ويثير تساؤلات حول عدالة المنافسة.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 12 انتصارًا مع تعادلين، في 14 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

  • مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

    20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.

    21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.

    22- الجولة الثالثة عشر من الدوري: الأهلي (3-2) النصر.

    23- الجولة الرابعة عشر من الدوري: النصر (1-2) القادسية.

    24- الجولة الخامسة عشر من الدوري: الهلال (3-1) النصر.

