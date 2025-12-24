في تطور جديد أثار الجدل داخل أروقة نادي بايرن ميونخ، عبّر مسؤولو النادي عن استيائهم من قرار موقع "ترانسفير ماركت" بخفض القيمة السوقية للنجم الإنجليزي هاري كين، رغم أرقامه التهديفية المذهلة وتأثيره الحاسم داخل الفريق هذا الموسم، في خطوة اعتبرها البعض مجحفة ولا تعكس الواقع الفني للاعب.
حتى لا يؤثر انخفاض القيمة السوقية على بيعه.. مدير بايرن ميونخ الرياضي يهاجم "ترانسفير ماركت" بسبب هاري كين!
ماذا حدث لقيمة هاري كين السوقية؟
وبحسب التحديث الأخير لتقييمات لاعبي الدوري الألماني، قام موقع "ترانسفير ماركت" بتخفيض القيمة السوقية لـهاري كين من 75 مليون يورو إلى 65 مليون يورو، وهو القرار الذي أثار علامات استفهام كبيرة داخل نادي بايرن ميونخ، وعلى رأسهم المدير الرياضي للنادي ماكس إيبرل.
- Getty Images
ماذا قال ماكس إيبرل عن انخفاض قيمة هاري كين السوقية؟
إيبرل لم يُخفِ استغرابه من هذا القرار، وعبّر عن امتعاضه بشكل علني قائلاً في تصريحات نقلتها صحيفة "آس": "أتساءل لماذا يتم تخفيض القيمة السوقية لهاري كين؟ هل يمكن لأحد أن يجيبني؟ من فضلكم لا تبدأوا بالحديث عن العمر. القيمة السوقية؟ لا تسألوني عنها، لدي رأيي الخاص"». تصريحات عكست حالة من عدم الرضا داخل الإدارة البافارية، خاصة أن القرار جاء في وقت يعيش فيه كين واحدًا من أفضل مواسمه على الإطلاق.
وجاء هذا الجدل عقب الفوز العريض الذي حققه بايرن ميونخ خارج أرضه على حساب هايدنهايم بنتيجة 4-0، وهي مباراة أكدت مرة أخرى الهيمنة الهجومية للفريق، والدور المحوري الذي يلعبه كين في المنظومة الهجومية. ورغم الأجواء الإيجابية التي أعقبت الانتصار، فإن ملف القيمة السوقية للنجم الإنجليزي خطف الأضواء داخل مقر النادي في شارع زابنر شتراسه.
من الناحية الرقمية، يصعب تبرير هذا التخفيض من منظور فني بحت، إذ نجح كين في تسجيل 30 هدفًا خلال 25 مباراة رسمية هذا الموسم، ليؤكد مجددًا أنه القلب النابض لهجوم بايرن ميونخ، وأحد أكثر المهاجمين تأثيرًا في كرة القدم الأوروبية حاليًا. ومع ذلك، فإن آلية احتساب القيم السوقية لا تعتمد فقط على الأداء داخل الملعب.
بماذا رد توبياس كروجر منسق القيم السوقية في ترانسفير ماركت؟
وفي هذا السياق، أوضح توبياس كروجر، منسق القيم السوقية في ترانسفير ماركت، حقيقة الأمر بقوله لصحيفة "بيلد": "للأسف، هاري كين تأثر بعامل العمر. رغم مستواه الاستثنائي ومعدله التهديفي المذهل، فإن هذه العوامل لا يمكن تجاهلها حتى مع مهاجم عالمي مثله". وأضاف أن هذا التخفيض لا يحمل أي دلالة سلبية على جودة اللاعب أو مكانته الفنية.
وأشار كروجر إلى أن القيم السوقية في ترانسفير ماركت تهدف إلى عكس “القيمة النظرية لإعادة البيع”، وليس المستوى الفني الآني فقط، وهو ما يجعل عناصر مثل العمر، ومدة العقد، والآفاق المستقبلية، تلعب دورًا حاسمًا في التقييم. وهذا ما يضع كين، البالغ من العمر 32 عامًا، في موقف معقد، رغم استمراره في تقديم أداء من الطراز العالمي.
ورغم التخفيض، لا يزال هاري كين يحتفظ بمكانة فريدة بين لاعبي جيله، إذ تُعد قيمته السوقية الحالية (65 مليون يورو) الأعلى عالميًا بين اللاعبين في نفس الفئة العمرية، متفوقًا على أسماء لامعة مثل محمد صلاح، كيفين دي بروينه، وتيبو كورتوا، وفقًا لبيانات ترانسفير ماركت.
انتقادات إيبرل لم تتوقف عند قرار التخفيض نفسه، بل امتدت إلى التأثير المتزايد لمثل هذه التقييمات على الرأي العام وصناعة كرة القدم بشكل عام. وقال في هذا الصدد: "هي في النهاية مجرد أرقام ترفيهية، لكنها للأسف تُعامل بجدية شديدة، ويتم الاستناد إليها في النقاشات الإعلامية وحتى المهنية. من المدهش أن صحفيين وتقديرات إعلامية تتحول إلى مرجع".
- AFP
واحد من أفضل مهاجمي العالم بلا منازع
وتُستخدم القيم السوقية بشكل متزايد كأداة في مفاوضات العقود، وتحليلات الانتقالات، والنقاشات الجماهيرية، رغم أنها لا تمثل بالضرورة السعر الحقيقي لأي صفقة محتملة. وبالنسبة لنادٍ بحجم بايرن ميونخ، الذي يضع الأداء والإنجازات الرياضية فوق أي اعتبارات تجارية قصيرة المدى، فإن هذا المنطق لا يتماشى دائمًا مع تقييمه الداخلي للاعبين.
في المحصلة، يبقى هاري كين أحد أفضل المهاجمين في العالم بلا منازع، سواء من حيث الأرقام أو التأثير أو القيادة داخل الملعب. أما خفض قيمته السوقية، فلا يُعد حكمًا على مستواه، بقدر ما هو انعكاس لآليات سوقية بحتة قد لا تنصف دائمًا اللاعبين الاستثنائيين. وربما يكون موقف ماكس إيبرل امتدادًا لفلسفة إدارية تؤمن بأن كرة القدم تُحسم داخل المستطيل الأخضر، لا على جداول الأرقام، وهو ما قد يكون في النهاية أكثر أهمية لكين من أي رقم مُدرج على موقع إلكتروني.