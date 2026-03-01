أهان دورتموند وأشعل غضب جمهوره .. تصرف أوليسي يثير الجدل في "كلاسيكر" ألمانيا

بينما كان جوشوا كيميش، محاطًا بعدد من زملائه، يحتفل في الزاوية اليمنى من الملعب أمام مدرجات الزوار غير المكتظة بالجماهير التي رافقت الفريق، أضاف مايكل أوليس المزيد من الإثارة.

فقد نزع الجناح اللافتة السوداء والصفراء التي تحمل شعار دورتموند من زاوية الملعب، وألقى بها في الهواء بشكل استعراضي ثم تركها تسقط على الأرض.

وبطبيعة الحال، لم تلق هذه الفعلة استحسان مشجعي دورتموند الذين كانوا يقفون بجانبه، فردوا عليها بصيحات استهجان عالية وبعض الإيماءات البذيئة في اتجاه أوليسي. لكن الفرنسي لم يكترث لذلك.