يبدو أن لاعبي منتخب أوغندا، قرروا أن يستهلوا مشوارهم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بالإضراب عن التدريبات، بسبب أزمة مع الاتحاد المحلي، فما القصة؟
ليست المرة الأولى .. أوغندا تستعد لكأس أمم إفريقيا بـ"الإضراب" عن التدريبات!
انطلاق "كان 2025"
وتتجه أنظار العالم إلى المغرب، من أجل متابعة حفل افتتاح النسخة الـ35 من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تقام خلال الفترة بين 21 ديسمبر، وحتى 18 يناير 2026.
وعلى ملعب مولاي عبد الله بالرباط، تنطلق منافسات المباراة الافتتاحية، في كأس أمم إفريقيا، حيث يلتقي منتخب المغرب بنظيره جزر القمر.
ومن المقرر أن يلعب منتخب أوغندا في المجموعة الثالثة من AFCON 2025، حيث يستهل مشواره بمواجهة تونس، الثلاثاء، على ملعب الرباط الأولمبي، فيما تضم المجموعة أيضًا، كلًا من نيجيريا، وصيف النسخة الماضية، وتنزانيا.
انقطاع اللاعبين عن التدريبات
وأفاد Kawowo Sports، بأن لاعبي منتخب أوغندا، قرروا عدم المشاركة في تدريبات السبت، على ملعب أولمبيك آنيكس، حيث كان من المفترض أن يتدرب الفريق في الرابعة عصرًا، بتوقيت الرباط.
وتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأوغندي، بقيادة بول بوت، بالفعل، في مقر التدريب، وتم ترتيب معدات المران على أرض الملعب، ولكن بشكل مفاجئ، قرروا سحب كل شيء بعد بضع دقائق؛ حيث تم حزم الحقائب والعودة إلى السيارة التي كانت في انتظارهم، من أجل التوجه إلى فندق الإقامة.
السبب وراء الإضراب
وجاء قرار اللاعبين بعدم خوض التدريبات، احتجاجًا على تأخر استلام مكافآت التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، الخاصة بهم.
وكان من المفترض أن يحصل كل لاعب على مبلغ 10 آلاف دولار، بعد إنجاز تأهل "الرافعات" إلى البطولة الإفريقية، وهو مبلغ يختلف بحسب عدد المباريات التي خاضها كل لاعب في تصفيات الصعود.
وتراجع الاتحاد الأوغندي بشكل مفاجئ، مفسرًا بأن الحكومة هي المسؤولة عن سداد المبلغ، ولم تفعل بعد، علمًا بأن الاتحاد المحلي عقد اجتماعًا مع اللاعبين، الجمعة، إلا أنه انتهى دون التوصل لأي اتفاق.
وطبقًا لذلك، فقد عقد اللاعبون ثلاثة اجتماعات بينهم، السبت، واتفقوا على إظهار اعتراضهم على تأخر مستحقاتهم، بالإضراب عن التدريب.
وقبل توجه اللاعبين إلى السيارة، كشفوا أنه قد تم استدعاؤهم إلى الفندق، ولكن تبين أن المشكلة تتعلق باللاعبين، فيما أقرّ الاتحاد الأوغندي بأن هذا الأمر قد أثر بشكل كبير على المنتخب الذي يستعد لملاقاة تونس، بطل نسخة 2004، في المباراة الافتتاحية.
- Fufa.
ليست المرة الأولى
وسبق للمنتخب الأوغندي أن مارس "الإضراب" عن التدريبات، خلال مشاركتهم في كأس أمم إفريقيا "مصر 2019"، حيث لم يشاركوا في حصتين تدريبيتين، قبل ملاقاة السنغال في دور الـ16.
الأزمة كانت تتعلق بالمكافآت أيضًا، ولم يتم حلها، وانتهى الأمر بخروج "الرافعات" من البطولة، بعد الخسارة أمام أسود التيرانجا، بهدف دون مقابل.
تاريخ أوغندا في أمم إفريقيا
وسبق لمنتخب أوغندا أن شارك في كأس أمم إفريقيا، خلال ثماني نسخ سابقة، أعوام 1962، 1968، 1974، 1976، 1978، ثم انقطاع طويل، قبل العودة في نسختي 2017 و2019.
وغاب منتخب الرافعات عن المشاركة في نسختي 2021 و2023، قبل العودة إلى بطولة 2025، التي تقام في المغرب، فيما ينتظر أن تشارك أوغندا في تنظيم نسخة 2027، برفقة كينيا وتنزانيا.
وكان الإنجاز الأكبر للمنتخب الأوغندي في تاريخ كأس أمم إفريقيا، هو التأهل إلى المباراة النهائية، قبل الخسارة أمام غانا بنتيجة (0-2)، ليكتفي بالميدالية الفضية في البطولة.
- AFP
الأزمات تتوالى قبل البطولة
باتت الأزمات تتوالى قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025، فقبل سيناريو أوغندا، جاءت أزمة الكاميرون، بالمشاركة بـ"قائمتين" في البطولة، في ظل إعلان صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني، والمدرب البلجيكي مارك بيريس، عن قائمتين مختلفين للأسود غير المروضة.
يأتي ذلك بعد قرار إيتو بإقالة المدرب بيريس من منصبه، وتعيين ديفيد باجو كمدير فني للمنتخب، إلا أن بيريس رفض هذا القرار، مؤكدًا أنه لم يتلق إخطارًا رسميًا بإنهاء عمله، وأنه مستمر وفق عقده مع وزارة الرياضة.
- AFP
نظام كأس أمم إفريقيا 2025
وتقام بطولة "كان 2025" بمشاركة 24 منتخبًا، يتم توزيعهم عبر 6 مجموعات، بحيث يتأهل المتصدر والوصيف، وأربعة منتخبات أخرى كـ"أفضل ثالث" إلى دور الـ16.
وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 على توزيع المجموعات على النحو التالي..
* المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر.
* المجموعة الثانية: مصر، جنوب إفريقيا، أنجولا، زيمبابوي.
* المجموعة الثالثة: نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا.
* المجموعة الرابعة: السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا.
* المجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان.
* المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الكاميرون، الجابون، موزمبيق.
ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 من البطولة، خلال أيام 3، 4، 5، 6 يناير، فيما يقام ربع النهائي، يومي 9 و10 يناير، ثم نصف النهائي في 14 يناير، بينما تقام مباراة المركز الثالث في 17 يناير، ثم المباراة النهائية في الرباط، في 18 يناير.