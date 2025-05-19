ريال مدريد لا يزال يمتلك فرصة لحصد لقب الدوري الإسباني 2024-2025

يواجه نادي برشلونة أزمة قانونية قد تهدد تتويجه بلقب الدوري الإسباني 2024-2025 رغم احتفاله باللقب وتسلمه الكأس بشكل رسمي.

وكان برشلونة قد حقق لقب الدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه بعد الفوز على إسبانيول في الجولة 36 بثنائية نظيفة، ليتسع الفارق مع ريال مدريد الوصيف إلى 7 نقاط.

ورغم حصد النادي الكتالوني للقب، لكن أزمة جديدة قانونية ظهرت على السطح تسبب فيها إينيغو مارتينيز ومشاركته ضد أوساسونا في الجولة 27 من الدوري الإسباني، وهذه الأزمة قد تهدد فوز برشلونة باللقب.

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وفي التقرير الآتي، نستعرض كل ما تريدون معرفته عن أزمة إينيغو مارتينيز وهل تحرم برشلونة من لقب الليجا هذا الموسم.