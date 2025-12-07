انفجر المدافع الألماني أنطونيو روديجر في وجه أحد الأطفال، بسبب تصرف الأخير للحصول على توقيع نجم ريال مدريد، أثناء سيره بسيارته الخاصة.
فيديو | "ألا تملك أي أدب؟" .. أنطونيو روديجر ينفجر غضبًا في وجه طفل أراد الحصول على توقيعه!
ماذا حدث؟
أثناء تحرك المدافع أنطونيو روديجر بسيارته الخاصة داخل مجمع تدريبات ريال مدريد في فالديبيباس، قام أحد الأطفال بالوقوف أمام السيارة في محاولة لمنعه من الاستمرار في السير، بهدف الحصول على توقيع خاص منه.
تصرف الطفل المفاجئ أثار توتر روديجر، خاصة مع وجود عدد من الأشخاص حول الطفل، ما زاد من حساسية الموقف.
وسرعان ما انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر المدافع الألماني غاضبًا للغاية، وهو يوجه بعض العبارات القاسية للطفل الذي بدا مرتبكًا وسط الحشد.
وفي الفيديو، يمكن سماع روديجر وهو يقول للطفل بنبرة حادة: "أليس لديك أدب، ماذا تفعل؟"، قبل أن يترك الطفل ويعود للجلوس في سيارته، ليواصل طريقه داخل المجمع التدريبي.
وانتهى الحوار عند هذا الحد، لكن المقطع أثار جدلاً واسعًا بين الجماهير، بين من اعتبر تصرف روديجر مبررًا بسبب حرصه على سلامته وسلامة الآخرين، ومن رأى أن أسلوبه كان شديدًا على الطفل الذي لم يكن يقصد أي ضرر.
- Getty Images Sport
روديجر يعود بعد فترة من الغياب
شهدت الفترة الماضية غياب المدافع الألماني أنطونيو روديجر عن المشاركة مع ريال مدريد في المباريات، بسبب إصابة في أوتار الركبة أبعدته عن الملاعب لفترة قصيرة، مما اضطر الجهاز الفني بقيادة تشابي ألونسو إلى الاعتماد على بدائل أخرى لتغطية مركز الدفاع خلال تلك الفترة.
وعلى الرغم من هذه الغيبة، عاد روديجر بقوة للمشاركة في تدريبات الفريق، ليصبح جاهزًا من جديد للمشاركة في المباريات الرسمية.
وقد شارك المدافع البالغ من العمر 32 عامًا في آخر مباراتين للفريق الملكي، حيث لعب ضد جيرونا وأتلتيك بيلباو في منافسات الدوري الإسباني.
ومن المقرر أن يكون روديجر اليوم الأحد ضمن تشكيلة ريال مدريد الأساسية في مواجهة سيلتا فيجو، بالجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريق الذي يُحاول استعادة صدارة جدول الترتيب والتمسك بفرصة المنافسة على اللقب هذا الموسم.
الإصابات تلاحق ريال مدريد
أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي الخميس الماضي تفاصيل إصابة لاعبه ألكساندر أرنولد، موضحًا أنه يعاني من تمزق في العضلة المستقيمة الأمامية للفخذ الأيسر، الأمر الذي سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة.
وأفادت إذاعة Cope الإسبانية، عبر الصحفية أرانتشا رودريجيز، أن أرنولد سيغيب عن صفوف الفريق لمدة تقدر بحوالي شهرين، ما يمثل ضربة قوية لخط دفاع الفريق الملكي في المرحلة القادمة من الموسم.
ولا تتوقف المشاكل عند هذا الحد، فقد تعرض الفرنسي إدواردو كامافينجا، لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب ضد بيلباو، ليحل مكانه زميله التركي أردا جولر، ليضاف بذلك إلى قائمة اللاعبين المصابين.
وتتضاعف معاناة ريال مدريد هذا الموسم مع الإصابات، حيث ينضم أرنولد وكامافينجا إلى كل من الإسباني داني كارباخال، الذي يحتاج إلى شهرين للتعافي، والفرنسي فيرلاند ميندي، الذي لن يعود قبل بداية العام الجديد.
وتشكل هذه الإصابات تحديًا كبيرًا للمدرب تشابي ألونسو، خاصة في مركز الظهير الأيمن، الذي أصبح يمثل معضلة داخل الفريق الملكي، ما يدفع الجهاز الفني للبحث عن حلول بديلة، قد تشمل الاعتماد على لاعبين غير متخصصين في هذا المركز مثل فيدي فالفيردي أو حتى أسينسيو في بعض المباريات.
ما القادم لريال مدريد؟
يحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، خلف البلوجرانا المتصدر برصيد 40 نقطة، قبل مواجهة الميرنجي مساء اليوم ضد سيلتا فيجو.
ويبحث الريال عن تحقيق الانتصار وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة، من أجل مواصلة ملاحقة برشلونة المتصدر الحالي.
وتنتظر الميرنجي مباراة نارية مساء يوم الأربعاء المقبل، ضد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
ويحتل الريال المركز الخامس في ترتيب دوري الأبطال برصيد 12 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز التاسع برصيد 10 نقاط، وهو ما سيجعل المباراة في غاية السخونة، خاصة وأن الفريق الإنجليزي يُريد تفادي لعب الملحق.