"ضغط هائل".. الكشف عن سبب رفض كارلو أنشيلوتي تدريب مانشستر يونايتد!

تمتع أنشيلوتي بمسيرة تدريبية متميزة، ويُعتبر على نطاق واسع أحد أفضل المدربين في كل العصور. في الواقع، فاز الإيطالي بالعديد من الألقاب خلال فترات عمله مع أندية مثل إيه سي ميلان، وتشيلسي، وريال مدريد (مرتين)، وباريس سان جيرمان، وبايرن ميونيخ.

ويأمل أنشيلوتي في إضافة ميدالية الفوز بكأس العالم إلى مجموعته الصيف المقبل بعد توليه مقاليد تدريب البرازيل في مايو الماضي. ربما تكون البرازيل قد حجزت مكانها في كأس العالم 2026، لكن أداءها كان مخيبًا للآمال في التصفيات، حيث احتلت المركز الخامس في ترتيب الكونميبول، بفارق 10 نقاط كاملة خلف حامل اللقب والغريم الأرجنتين.

ومع ذلك، وعلى الرغم من توليه مسؤولية بعض أكبر الفرق في عالم كرة القدم، أخبر أنشيلوتي سولشاير عندما واجه يونايتد فريق إيفرتون في إحدى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز أنه لا يستطيع التعامل مع "الضغط" المصاحب لتدريب الشياطين الحمر.