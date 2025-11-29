"ضغط هائل".. الكشف عن سبب رفض كارلو أنشيلوتي تدريب مانشستر يونايتد!

كان سولشاير مدربًا لليونايتد بين عامي 2018 و2021، وهي الفترة التي كان فيها أنشيلوتي مدربًا لإيفرتون.
اعترف سولشاير بالسبب الذي جعل المدرب الإيطالي الأسطوري لا يتولى أبدًا مهمة اليونايتد، موضحًا ما حدث في مباراة جمعت بين اليونايتد و"التوفيز".
تمتع أنشيلوتي بمسيرة تدريبية متميزة، ويُعتبر على نطاق واسع أحد أفضل المدربين في كل العصور. في الواقع، فاز الإيطالي بالعديد من الألقاب خلال فترات عمله مع أندية مثل إيه سي ميلان، وتشيلسي، وريال مدريد (مرتين)، وباريس سان جيرمان، وبايرن ميونيخ.
ويأمل أنشيلوتي في إضافة ميدالية الفوز بكأس العالم إلى مجموعته الصيف المقبل بعد توليه مقاليد تدريب البرازيل في مايو الماضي. ربما تكون البرازيل قد حجزت مكانها في كأس العالم 2026، لكن أداءها كان مخيبًا للآمال في التصفيات، حيث احتلت المركز الخامس في ترتيب الكونميبول، بفارق 10 نقاط كاملة خلف حامل اللقب والغريم الأرجنتين.
ومع ذلك، وعلى الرغم من توليه مسؤولية بعض أكبر الفرق في عالم كرة القدم، أخبر أنشيلوتي سولشاير عندما واجه يونايتد فريق إيفرتون في إحدى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز أنه لا يستطيع التعامل مع "الضغط" المصاحب لتدريب الشياطين الحمر.
في حديثه مع كيلي سومرز لشبكة "بي بي سي سبورت"، سُئل سولشاير عن الضغط الذي يصاحب تدريب أحد أكبر الأندية في عالم كرة القدم، فأجاب المهاجم النرويجي السابق: "أتذكر مباراة واحدة، ضد إيفرتون. كنت أقف هناك في منطقتي الفنية، والحكم الرابع بجانبي".
"جاء كارلو أنشيلوتي عابرًا، فصار نوعًا ما داخل منطقتي الفنية، وقال الحكم الرابع: 'كارلو، عليك العودة إلى منطقتك الفنية إلا إذا كنت تريد وظيفة أولي'، كارلو، كما هو عهده دائمًا، لديه تعليق وابتسامة. قال: 'لا، لا، لا. ضغط كبير جدًا. تلك الوظيفة فيها ضغط كبير جدًا'. لذا عاد إلى منطقته الفنية وفكرت أنا: 'الضغط امتياز'. هو كان يقول ذلك دائمًا أيضًا".
استمر أنشيلوتي لمدة 18 شهرًا فقط في ميرسيسايد على الرغم من توقيعه عقدًا لمدة أربع سنوات ونصف مع إيفرتون في ديسمبر 2019. وبالفعل، عاد أنشيلوتي إلى ريال مدريد في صيف 2021 حيث خلف زين الدين زيدان في العاصمة الإسبانية بعد استقالة الفرنسي من منصبه في البرنابيو.
على الرغم من انتهاء فترته كمدرب لليونايتد بشكل مفاجئ في نوفمبر 2021، يصر سولشاير على أنه كان "محظوظًا" (أو يشعر بالامتياز) لشغل المقعد الساخن في أولد ترافورد. قال النرويجي: "شعرت بالامتياز لكوني مدربًا لمانشستر يونايتد، ولكن بالطبع الأمر ليس مثل اللعب".
وأضاف: "كلاعب، أنت تقوم بعملك فقط. فجأة الآن أنت المدرب، أنت واجهة الجميع. تفكر في كل هؤلاء المشجعين واللاعبين وكل شيء يحيط بمانشستر يونايتد. لكن هذا الضغط امتياز لأنه سُمح لي بالقيام بذلك وسُمح لي بالتعامل معه بطريقتي".
وزاد: "وكان ذلك بوجود طاقم عمل رائع حولنا، وبيئة إيجابية للغاية داخل النادي وحوله. لكن في النهاية، لا يهم إذا كنت تستمتع بالمجيء للعمل كل يوم، وحصص التدريب... أنت بحاجة إلى نتائج، وللأسف مررنا بفترة سيئة للغاية استمرت ستة أسابيع، وتلك فترة طويلة جدًا في نادٍ مثل مانشستر يونايتد، وقاموا بإجراء تغيير، وهذا أمر مقبول".
وختم: "بالنظر إلى الوراء، كان الأمر محزنًا. خسرنا أمام واتفورد بالطبع، وعرفت أن هذه كانت النهاية تقريبًا. أوصلت عائلتي إلى المطار، وعادوا إلى النرويج، وذهبت أنا للعمل، تلقيت رسالة نصية - 'أولي، أحتاج لرؤيتك في مكتبي' - وعرفت ما الذي سيحدث، لذا اتصلت بزوجتي وقلت: 'سألحق بكم، ربما سأعود للمنزل قبلكم!'".
وعندما سُئل عما إذا كانت إقالته تبدو مفاجئة، قال سولشاير: "مفاجئة لكنها ليست غير متوقعة. إذا لم تحصل على النتائج، فإنك تجري تغييرًا، هذه هي كرة القدم. لكني شعرت أننا كنا نبني شيئًا ما".
بعد خروج سولشاير، تولى رالف رانجنيك المسؤولية بشكل مؤقت من ديسمبر 2021 حتى نهاية الموسم. تم تعيين إريك تين هاج كمدرب رئيسي في 2022، قبل رحيله في أكتوبر 2024، حيث خلف روبن أموريم الهولندي في قيادة أولد ترافورد.
ومع ذلك، عانى أموريم أيضًا منذ تعيينه في نوفمبر الماضي، وقاد اليونايتد في النهاية إلى المركز الخامس عشر في الموسم الماضي، وهو أدنى مستوى لليونايتد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
سيلعب اليونايتد مباراته القادمة يوم الأحد عندما يواجه كريستال بالاس في سيلهرست بارك.