تم اعتقاله في المطار أمام الكثير من الركاب .. أندي كارول نجم ليفربول السابق يواجه عقوبة السجن!

كارول، الذي لعب سابقًا في نيوكاسل يونايتد وليفربول ووست هام يونايتد، عاد إلى وطنه بعد فترة قصيرة مع بوردو الفرنسي الذي يلعب في الدرجة الرابعة. على الرغم من اهتمام أندية أوروبية عديدة به، اختار كارول مسارًا غير متوقع، حيث سعى إلى إحداث تأثير ملموس داخل الملعب وخارجه في نادي داجنهام آند ريدبريدج الذي يقع مقره في إسيكس.

بعد توقيعه مع النادي الذي يلعب في الدرجة السادسة في الصيف، قال كارول: "اعتقد أطفالي أنني سأوقع مع تشيلسي — سيصدمون عندما يعلمون الحقيقة. إنه موقع رائع وقريب من أطفالي، سيتمكنون من الحضور ومشاهدتي ألعب".

بعد تجربة الحياة في الخارج مع بوردو، اعترف كارول بأن الوقت قد حان للاستقرار في مكان أكثر ديمومة. "لقد استمتعت حقًا بوقتي في بوردو، ولكن حان الوقت بالنسبة لي للاستقرار مع عائلتي. آمل أن يصطحب أطفالي أصدقاءهم لمشاهدتي ألعب"، قال. "لم أرغب في إنهاء مسيرتي الكروية، وأنا متحمس جدًا للمشاركة في الجانب القيادي ولأكون لاعبًا. لدي خبرة في كيفية إدارة الأندية على جميع المستويات. أعتقد أنني أستطيع أن أضيف قيمة".