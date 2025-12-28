Getty Images Sport
تم اعتقاله في المطار أمام الكثير من الركاب .. أندي كارول نجم ليفربول السابق يواجه عقوبة السجن!
كارول يواجه عقوبة السجن
لأسباب قانونية، لم يتم الكشف عن تفاصيل الحادثة بالضبط، ولكن وفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن كارول هو الذي يواجه عقوبة السجن بعد أن تم القبض عليه في أبريل في المطار لخرقه أمرًا بعدم التحرش. ومن المقرر أن يمتثل المهاجم الإنجليزي السابق أمام المحكمة يوم الثلاثاء 30 ديسمبر، حيث سيتعرف على مصيره.
- AFP
ماذا قالت شرطة إسيكس؟
تحدث ممثل عن شرطة إسيكس إلى صحيفة "ذا صن" حيث تم إبلاغها بما يلي: "تم توجيه تهمة إلى رجل بخرق أمر عدم التحرش. تم القبض على أندرو كارول، 36 عامًا، من إيبينج، في 27 أبريل، وتتعلق التهم الموجهة إليه بحادث وقع في مارس. ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة تشيلمسفورد الجزئية في 30 ديسمبر".
وأضاف مصدر: "يبدو أن مشكلة ما تم إبلاغها إلى ضباط حرس الحدود في مراقبة الجوازات في ستانستيد، مما أدى إلى استدعاء الشرطة. تم استجوابه ثم اقتياده. تسبب ذلك في ضجة كبيرة حيث كان هناك الكثير من الركاب الآخرين حول المكان الذي تم اعتقاله فيه".
لماذا عاد كارول إلى إنجلترا؟
كارول، الذي لعب سابقًا في نيوكاسل يونايتد وليفربول ووست هام يونايتد، عاد إلى وطنه بعد فترة قصيرة مع بوردو الفرنسي الذي يلعب في الدرجة الرابعة. على الرغم من اهتمام أندية أوروبية عديدة به، اختار كارول مسارًا غير متوقع، حيث سعى إلى إحداث تأثير ملموس داخل الملعب وخارجه في نادي داجنهام آند ريدبريدج الذي يقع مقره في إسيكس.
بعد توقيعه مع النادي الذي يلعب في الدرجة السادسة في الصيف، قال كارول: "اعتقد أطفالي أنني سأوقع مع تشيلسي — سيصدمون عندما يعلمون الحقيقة. إنه موقع رائع وقريب من أطفالي، سيتمكنون من الحضور ومشاهدتي ألعب".
بعد تجربة الحياة في الخارج مع بوردو، اعترف كارول بأن الوقت قد حان للاستقرار في مكان أكثر ديمومة. "لقد استمتعت حقًا بوقتي في بوردو، ولكن حان الوقت بالنسبة لي للاستقرار مع عائلتي. آمل أن يصطحب أطفالي أصدقاءهم لمشاهدتي ألعب"، قال. "لم أرغب في إنهاء مسيرتي الكروية، وأنا متحمس جدًا للمشاركة في الجانب القيادي ولأكون لاعبًا. لدي خبرة في كيفية إدارة الأندية على جميع المستويات. أعتقد أنني أستطيع أن أضيف قيمة".
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
كل شيء يعتمد على حكم المحكمة يوم الثلاثاء، الذي سيحدد مستقبل كارول وما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا سيُحكم عليه بالسجن. على أرض الملعب، سيلعب داجنهام وريدبريدج آخر مباراة لهما هذا العام يوم الاثنين، حيث سيواجهان تشيلمسفورد سيتي خارج أرضهما في مباراة بالدوري.
