أعرب البيروفي أندريه كاريلو، نجم كورينثيانز الحالي والهلال السابق، عن إعجابه الكبير بالنجم البرازيلي نيمار جونيور، كاشفًا عن "مفاجأته" بمعرفة انتقاله إلى قلعة الزعيم، خلال فترة الميركاتو الصيفي لعام 2023.
"أخبروني في الطائرة" .. كاريلو يعترف بحسرته على مغادرة الهلال قبل قدوم نيمار!
- AFP
رحلة كاريلو في السعودية
وكان أندريه كاريلو، شاهدًا على "انتفاضة" الهلال، مع الرئيس السابق فهد بن نافل، بعد انتقاله إلى قلعة الزعيم في صيف 2018، قادمًا من بنفيكا، على سبيل الإعارة في البداية، قبل أن يتحول إلى البيع النهائي.
وكتب كاريلو تاريخًا كبيرًا مع الهلال، على مدار 177 مباراة رسمية، سجل خلالها 28 هدفًا وصنع 32 تمريرة حاسمة، كما توج بالعديد من الألقاب، بين دوري المحترفين السعودي "3" مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين "مرتين"، وكأس السوبر السعودي "مرتين"، ودوري أبطال آسيا "مرتين".
وقرر العقرب البيروفي إنهاء رحلته مع الهلال، في 2023، بعد انتقاله إلى القادسية، الذي كان يلعب في دوري الدرجة الأولى، فيما تمكن كاريلو من قيادة "بنو قادس" للتأهل إلى دوري روشن للمحترفين، قبل أن يحط الرحال إلى كورينثيانز في صيف 2024.
- Getty
"فوجئت بانتقال نيمار إلى الهلال"
وخلال ظهوره عبر بودكاست "Pase Filtrado"، قال كاريلو إنه لم يكن يعلم بأن الهلال بصدد التعاقد مع نيمار جونيور، في موسم الميركاتو العالمي، الذي شهد انتقال عددًا من نجوم الكرة إلى دوري روشن السعودي.
وأضاف نجم الهلال السابق، أنه قبل بعرض القادسية، رغم أنه كان يلعب في دوري الدرجة الأولى، كونه كان أكثر استقرارًا من نظيره في الهلال.
وأوضح كاريلو أن الهلال قدم عرضًا لبقاء كاريلو لمدة عام وحيد، فيما قدم القادسية عرضًا لمدة عامين، ما جعله يشعر بالاستقرار ويقرر نقل رحاله إلى فارس الشرقية، الذي شهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.
"كنت سأبقى في الهلال"
وزاد كاريلو من الشعر بيتًا، مؤكدًا أنه كان يعلم بانتقال نيمار إلى الهلال، لكان قرر البقاء في قلعة الزعيم، وإن لم يشارك في المباريات، مبينًا أن تواجده مع النجم البرازيلي كان سيمثل له تجربة كبيرة.
وأوضح، أنه كان قد اتفق على كل الأمور مع القادسية، وعاد إلى الرياض لأخذ أغراضه، قبل الانتقال إلى ناديه الجديد، فيما تم إخباره على متن الطائرة بأن الهلال يفاوض نيمار.
وأضاف كاريلو أنه التقى بنيمار، خلال مواجهة بين البرازيل وبيرو، منوهًا بأن البرازيلي كان يعرفه جيدًا، بعدما خاض "5" سنوات في الهلال، وقال له "لقد أخبروني بكل ما صنعته هناك"، ثم تعانق الثنائي وتبادلا التحية.
كلمات كاريلو حملت طابعًا من الحسرة، كون قدوم نيمار للهلال، جاء بعد أيام قلائل من رحيله إلى القادسية، فيما تفاخر البيروفي بأنه اللاعب الأجنبي الأكثر تتويجًا بالألقاب في قلعة الزعيم.
- Getty Images Sport
نيمار .. تجربة لم تكتمل في السعودية
وخاض نيمار تجربة لم يُكتب لها النجاح مع الهلال، حيث اكتفى بالمشاركة في "7" مباريات فقط على مدار حوالي سنة ونصف، سجل خلالها هدفًا في دوري أبطال آسيا، وثلاثة في دوري روشن السعودي، فيما توج بلقب الدوري مع كتيبة جورج جيسوس.
نيمار تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، خلال مسيرته مع الهلال، على خلفية مشاركته مع منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم، والتي تسببت في غيابه عن الملاعب لأكثر من سنة، من أجل التعافي.
الحديث عن رحيل نيمار، ارتبط بغضبه من قرار جيسوس، باستمرار استبعاده من القائمة المحلية، والاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا، بداعي التشكيك في مدى قدرته على خوض مباراة كاملة، بعد عودته من الإصابة، الأمر الذي دفع الفتى البرازيلي للرحيل مبكرًا، قبل 6 شهور من نهاية عقده، بعد التوصل لاتفاق مع الإدارة على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، ليعود إلى ناديه الأسبق سانتوس.
- Getty Images Sport
سأعود إلى السعودية
وأعرب نيمار عن افتقاده للسعودية، وتحديدًا الرياض، مؤكدًا أنه قضى حياة هادئة في العاصمة، وأن عائلته كانت ترغب في البقاء بالمملكة.
ورغم حزنه من فشل تجربته مع الهلال بسبب كثرة الإصابات، إلا أن نيمار أكد أنه سيذكر السعودية والزعيم بكل خير، وأنه سيظل مشجعًا للأزرق، ولا يزال على تواصل مع عدد من نجوم الفريق، وعلى رأسهم محمد كنو وعلي البليهي.
ونوّه نيمار، خلال ظهوره عبر برنامج "في المرمى"، بأنه سيعود إلى السعودية قريبًا، ولكن كونه مستثمرًا، حيث يرغب في افتتاح فرع لمشروعه الجديد "نيمار إيكوسيستم"، وهو عبارة عن مدينة صديقة للبيئة، وستكون معنية بالرياض، فيما بات فرع البرازيل جاهزًا في الوقت القريب.