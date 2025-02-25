"أشعر بالقلق!" .. جورج جيسوس يثير الجدل عن إصابة ميتروفيتش مع الهلال ويكشف سر سفره إلى صربيا

الإصابة أصبحت لغزًا كبيرًا في الهلال..

تحدث جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، عن "الحالة الصحية" للنجم أليكساندر ميتروفيتش، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد الفوز على الخلود.

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الهلال فاز (5-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحرفين 2024-2025.

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وبهذه النتيجة.. وصل الزعيم الهلالي إلى النقطة 51، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما تجمد الخلود عند النقطة 25، في "المركز الحادي عشر".