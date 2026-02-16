نزل في الدقيقة 70، فلم يصبر كثيرًا، حتى ترك بصمته الأولى مع نابولي، بأفضل طريقة مُمكنة، حيث قاده للرد على "سيطرة" روما، وإجباره على التعادل بهدفين لمثلهما، في قمة الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي، بموسم 2025-2026.

ذلك هو اللاعب أليسون سانتوس، الذي شارك "اضطراريًا" بعد إصابة المدافع أمير رحماني، ومن أجل زيادة التنشيط الهجومي، إلا أنه خلال 20 دقيقة، استطاع أن يقتنص جائزة رجل المباراة، من مالين الذي أحرز ثنائية روما، وسبينازولا الذي سجل واحدة من أجمل أهداف الموسم.

"12" دقيقة فقط، كانت كفيلة بأن يوقّع البرازيلي، صاحب الـ23 عامًا، على أول أهدافه في مباراته الأولى بقميص نابولي، بتسديدة يمينية رائعة استقرت على يمين الحارس سفيلار.

ولكن، هل تعلم أن أليسون سانتوس هو ابن نجم عربي سابق؟ هذا ما نستعرضه في النقاط التالية..

