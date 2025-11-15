Getty Images Sport
"لن يستطيع اللعب مباراتين" .. تعليق مخيب للآمال من مدرب السويد عن حالة ألكسندر إيزاك!
إيزاك لا يزال يكافح من أجل استعادة لياقته البدنية وفقًا لبوتر
لقد أفسدت الإصابات المتكررة موسم إيزلك. كانت آخر مشاركة له مع ناديه في فوز ليفربول 5-1 على أينتراخت فرانكفورت في أكتوبر. تم استبدال السويدي في الشوط الأول. عاد إلى تشكيلة أرني سلوت في يوم المباراة، لكنه لم يشارك في الهزيمة 3-0 أمام مانشستر سيتي في نهاية الأسبوع الماضي. قد يكون هذا البداية المتقطعة لحياته في ميرسيسايد نتيجة لملحمة انتقال إيزاك التي طال أمدها. لم يحضر اللاعب التدريبات التحضيرية للموسم مع فريق ماغبايز، حيث كان يسعى إلى الانتقال إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.
هذا النقص في وقت اللعب جعل بوتر غير قادر على الاستعانة بأفضل مهاجم لديه منذ البداية في أول مباراة له كمدرب. أشار المدرب السابق لتشيلسي وبرايتون ووست هام إلى أن إيزاك سيشارك بشكل ما في تصفيات كأس العالم للسويد ضد سويسرا وسلوفينيا، وأنه خاض أسبوعًا قويًا من التدريبات مع المنتخب الوطني.
بوتر: إيزاك قضى "أسبوعًا جيدًا"
وفي مؤتمره الصحفي قبل المباراة، قال بوتر: "لقد قضى أسبوعًا جيدًا، وهو جاهز للعب. لكن علينا أن نتعامل معه بذكاء لأنه غاب لفترة طويلة. إنه ليس جاهزًا للعب مباراتين لمدة 90 دقيقة. علينا أن ننتظر حتى غدًا لنرى".
إيزاك لياقة بدنية وقلق إضافي في مهمة صعبة بالنسبة لبوتر
ستكون مشاكل اللياقة البدنية المستمرة لإيزاك مشكلة غير مرحب بها بالنسبة لبوتر الذي يسعى إلى تصحيح مسار حملة السويد الكارثية في تصفيات كأس العالم. تم تعيين المدرب البالغ من العمر 50 عامًا في هذا المنصب بعقد مدته أربعة أشهر، وسيتم تمديده إذا تمكن من حجز مكان في المباريات الفاصلة.
حصدت السويد نقطة واحدة فقط من أربع مباريات تأهيلية حتى الآن، مما أدى إلى إقالة المدرب السابق يان دال توماسون بعد خسارة فريقه مرتين أمام كوسوفو وسويسرا دون تسجيل أي هدف. على الرغم من استحالة التأهل التلقائي، لا يزال بإمكانهم احتلال المركز الثاني إذا فازوا على سويسرا وسلوفينيا، وساعدتهم النتائج الأخرى. في الوضع الحالي، ستحصل السويد أيضًا على مكان في التصفيات بفضل فوزها بمجموعتها في دوري الأمم.
رغبة بوتر في تولي هذه المهمة الضخمة تنبع من عشقه للبلد الذي صنع فيه اسمه كمدرب. فقد قاد أوسترسوند من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الأولى، وفاز بكأس السويد وتأهل إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي. بعد تعيينه، قال بوتر: "أشعر بالتواضع الشديد تجاه هذه المهمة، ولكنني أشعر بالإلهام أيضاً.
تضم السويد لاعبين رائعين يقدمون أداءً مميزًا في أفضل الدوريات كل أسبوع. ستكون مهمتي هي تهيئة الظروف المناسبة حتى نقدم كفريق أداءً على أعلى مستوى ونقود السويد إلى كأس العالم الصيف المقبل".
هل يستطيع بوتر قيادة السويد إلى كأس العالم؟
العقبة الأولى التي تواجه بوتر هي سويسرا، متصدرة المجموعة B، التي حصدت 10 نقاط من مبارياتها في المجموعة B. يمكنها أن تضمن تأهلها تلقائيًا إلى كأس العالم الصيف المقبل إذا فازت على السويد، وفشلت كوسوفو في الفوز على سلوفينيا. إذا سارت الأمور على ما يرام، يمكن للسويد أن تحقق عودة خارقة إذا فازت على سلوفينيا يوم الأربعاء.
كما سيغيب عن بوتر فيكتور جيوكيريس في المباراتين، حيث يعاني مهاجم أرسنال حاليًا من إصابة في أوتار الركبة. كما سيغيب عنه صانع ألعاب توتنهام ديان كولوسيفسكي، الذي لا يزال أمامه أشهر قبل العودة إلى الملاعب حيث يتعافى من إصابة في الركبة.
بالنسبة لفريق فشل في التسجيل خلال حملته الكارثية، فإن غياب أي من مهاجميه النجوم أو لاعب وسطه الهجومي الأول قد يجعل مغامرة بوتر تبدو جنونية قبل أن تبدأ بالفعل. ومع ذلك، إذا تمكن من قلب هذا الوضع، فسيكون ذلك إنجازًا كبيرًا لمدرب شهد انخفاضًا حادًا في شعبيته بعد فشله في فترتيه مع تشيلسي ووست هام.
