"لن يستطيع اللعب مباراتين" .. تعليق مخيب للآمال من مدرب السويد عن حالة ألكسندر إيزاك!

ستكون مشاكل اللياقة البدنية المستمرة لإيزاك مشكلة غير مرحب بها بالنسبة لبوتر الذي يسعى إلى تصحيح مسار حملة السويد الكارثية في تصفيات كأس العالم. تم تعيين المدرب البالغ من العمر 50 عامًا في هذا المنصب بعقد مدته أربعة أشهر، وسيتم تمديده إذا تمكن من حجز مكان في المباريات الفاصلة.

حصدت السويد نقطة واحدة فقط من أربع مباريات تأهيلية حتى الآن، مما أدى إلى إقالة المدرب السابق يان دال توماسون بعد خسارة فريقه مرتين أمام كوسوفو وسويسرا دون تسجيل أي هدف. على الرغم من استحالة التأهل التلقائي، لا يزال بإمكانهم احتلال المركز الثاني إذا فازوا على سويسرا وسلوفينيا، وساعدتهم النتائج الأخرى. في الوضع الحالي، ستحصل السويد أيضًا على مكان في التصفيات بفضل فوزها بمجموعتها في دوري الأمم.

رغبة بوتر في تولي هذه المهمة الضخمة تنبع من عشقه للبلد الذي صنع فيه اسمه كمدرب. فقد قاد أوسترسوند من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الأولى، وفاز بكأس السويد وتأهل إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي. بعد تعيينه، قال بوتر: "أشعر بالتواضع الشديد تجاه هذه المهمة، ولكنني أشعر بالإلهام أيضاً.

تضم السويد لاعبين رائعين يقدمون أداءً مميزًا في أفضل الدوريات كل أسبوع. ستكون مهمتي هي تهيئة الظروف المناسبة حتى نقدم كفريق أداءً على أعلى مستوى ونقود السويد إلى كأس العالم الصيف المقبل".