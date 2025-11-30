"محتال صومالي لعين" .. نجم مانشستر سيتي السابق يسخر من ألكسندر إيزاك وليفربول!

أغلق ليفربول واحدة من أكثر صفقات صيف 2025 إثارة بعدما نجح في خطف المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات، في صفقة قياسية بلغت 145 مليون يورو (ما يعادل 170 مليون دولار)، لتصبح من أغلى الانتقالات في تاريخ الكرة الإنجليزية.

وجاء الإعلان الرسمي من بطل الدوري الإنجليزي ليضع حدًا لمسلسل طويل من المفاوضات الشاقة، بعدما تمسّك نيوكاسل بلاعبه لفترة طويلة قبل أن يرضخ للعرض الضخم.

وكان إيزاك صاحب الـ25 عامًا أحد أبرز أسلحة نيوكاسل الهجومية منذ وصوله إلى النادي في 2022، حيث قدم موسمًا استثنائيًا العام الماضي محققًا 23 هدفًا في 34 مباراة بالدوري.

ورافق مراحل التفاوض الكثير من التوتر؛ فاللاعب لم يشارك في جولة الفريق التحضيرية للموسم الجديد، كما اضطر للتدرب بشكل منفصل بعد تصاعد الخلاف مع إدارة النادي.

واعتبر المدرب إيدي هاو أن الموقف "خاسر للجميع"، بينما خرج إيزاك ببيان شديد اللهجة اتهم فيه إدارة نيوكاسل بنكث الوعود، مؤكدًا أن رحيله بات ضرورة تخدم مصلحة النادي واللاعب والجماهير.

وخلال فترته في "سانت جيمس بارك"، خاض إيزاك 109 مباريات في مختلف البطولات، سجل خلالها 62 هدفًا، بينها 54 هدفًا في 86 مباراة بالدوري الممتاز، ليصبح أحد أكثر المهاجمين فاعلية في إنجلترا.

إيزاك بدأ مسيرته في نادي أيك السويدي، قبل أن يشد الرحال إلى بوروسيا دورتموند عام 2017.

وخاض تجربة إعارة ناجحة مع ويليم تو الهولندي، ثم انتقل إلى ريال سوسيداد في 2019 حيث تألق بشكل لافت وساهم في قيادة الفريق للتتويج بكأس ملك إسبانيا لموسم 2019-2020، قبل أن يحط رحاله في الدوري الإنجليزي ويشق طريقه ليصبح واحدًا من أبرز المهاجمين في القارة العجوز.