"قصة فلورنتينو بيريز القديمة تجعلها قابلة للتصديق" .. مراسل إيطالي يكشف كواليس مثيرة عن حظره من أربيلوا!

وأعلن ريال مدريد عن تولي ألفارو أربيلوا، ظهيره السابق ومدرب فريق "كاستيا"، لقيادة الفريق الأول، خلفًا لتشابي ألونسو الذي تم إنهاء التعاقد معه، عقب خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني، أمام برشلونة، للموسم الثاني على التوالي.

وحقق أربيلوا، بداية سيئة مع ريال مدريد، بعدما استهل مشواره مع الملكي، بخروج مبكر من دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا، بالخسارة أمام ألباسيتي بنتيجة (2-3).