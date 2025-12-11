لم تكن لمجرد المتعة فقط! .. الألعاب النارية أمام سبورتينج وسيلة جمهور بايرن ميونخ للتحايل على عقوبات يويفا ضده!

من المقرر أن يخوض بايرن ميونخ مباراته التالية والأخيرة على أرضه في مرحلة الدوري في 21 يناير ضد فريق يونيون سان جيلواز البلجيكي. في نظر المشجعين المتعصبين، تمثل هذه المباراة اللحظة "المثالية" لتنفيذ الحظر. يُنظر إلى يونيون سان جيلواز على أنه خصم أقل جاذبية بكثير من الفرق الأوروبية الكبرى التي من المرجح أن يواجهها بايرن في دور الـ16 أو ربع النهائي. من خلال فرض الإغلاق الجزئي للملعب الآن، من شبه المؤكد أن الحظر سيطبق على المباراة ضد الفريق البلجيكي.

وبمجرد تنفيذ الحظر، يتم إعادة تعيين "فترة الاختبار" فعليًا أو على الأقل يتم إزالة التهديد الفوري بالإغلاق في الجولة التالية. وتتمثل الاستراتيجية في التضحية بالأجواء في مباراة غير مؤثرة في مرحلة المجموعات لضمان أن يكون "المدرج الجنوبي" مفتوح بالكامل ومليء بالحماس عندما تكون المخاطر في ذروتها في الربيع.

يقال إن الخطة أعمق من ذلك. تشير صحيفة بيلد إلى أن المشجعين المتطرفين سبقوا العقوبة الحتمية بخطوة. توقعًا لإغلاق منطقة "المدرج الجنوبي" الواقفة لمباراة يونيون سان جيلواز، يقال إن الشخصيات البارزة في أوساط المشجعين المتطرفين تنظم بالفعل شراء تذاكر في قطاعات أخرى من ملعب أليانز أرينا.

وهذا سيسمح للمشجعين المتشددين بالبقاء في الملعب، وإن كان في مقاعد مختلفة، مما يلغي فعليًا التأثير "البصري" للحظر مع الامتثال من الناحية الفنية لقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بإغلاق قطاعهم المحدد.