وصف ويسلي براون موهبة هاري كين الفريدة في مقابلة حصرية مع "جول".. مهاجم بايرن ميونخ هو أحد أكثر المهاجمين فتكًا في كرة القدم حاليًا، حيث أعاد كتابة سجلات الأرقام القياسية في المسابقات المحلية والدولية، وينتظر كين حاليًا معرفة من ستواجه إنجلترا في دور المجموعات من كأس العالم 2026.
"لا أعرف كيف سجل الهدف!".. نجم مانشستر يونايتد السابق يعترف بصعوبة مواجهة هاري كين
أعظم لاعب في تاريخ إنجلترا؟
إذا سمحت لياقته البدنية، سيشارك في تلك البطولة كقائد للمنتخب الإنجليزي، كين هو رمز لبلده، حيث رفع رصيده التاريخي من الأهداف إلى 78 هدفًا في 112 مباراة. كما أنه على بعد 14 مباراة فقط من تحطيم الرقم القياسي لبيتر شيلتون في عدد المباريات الدولية.
ومن المتوقع أن يتم رفع هذا الرقم في المستقبل القريب، حيث يرى الكثيرون أن كين يجب أن يُعتبر الآن أفضل لاعب في تاريخ إنجلترا. وإذا تمكن من الفوز بكأس كبرى مع المنتخب الإنجليزي - لينهي 60 عامًا من المعاناة - فسيكون من الصعب الاعتراض على هذا التصنيف.
ستعتمد إنجلترا بشكل كبير على قائدها الصيف المقبل - بعد أن سجل ثمانية أهداف في تصفيات خالية من الأخطاء - ويبدو من الضروري أن يكون لائقًا ومستعدًا عندما تبدأ محاولة أخرى للفوز بالمجد العالمي.
شخصية سحرية
عندما سُئل عما إذا كان بإمكان إنجلترا الفوز بكأس العالم بدون كين، قال براون، المدافع السابق لمانشستر يونايتد وثري ليونز، في حديثه مع كازينو BetWright لـ "جول": "سيكون ذلك صعبًا للغاية. كان هاري كين رائعًا لأنه يعرف أين يجب أن يكون. إنه مثل [كريستيانو] رونالدو من حيث فكرة أنهم لم يعودوا شبابًا لكنهم (يفعلون كل شيء)".
وأردف: "لقد قمت بمراقبة هاري كين عدة مرات، كان ذلك في سندرلاند. بصراحة، خلال معظم المباراة، تعتقد أنك بخير تمامًا. يبدو الأمر غريبًا حقًا، لكن يمكنك أن تسأل الكثير من الناس: من تفضل أن تلعب ضده، شاب سريع جدًا يحاول الركض في كل مكان، إلى الزوايا ويقوم بـ 800 خطوة، أم تلعب ضد هاري كين؟ الغريب في الأمر أنك قد تختار هاري كين. لكن المشكلة هي أن هاري كين سيغادر الملعب وقد سجل هدفًا في ذلك اليوم. كيف؟ لا أعرف، لكنه سيفعل ذلك لأنه ذكي ويعرف ماذا يفعل وأين يتواجد. هل يركض في كل مكان؟ لا، لا أعتقد أنه فعل ذلك من قبل. عندما يدخل منطقة الجزاء وتغفل عنه لثانية واحدة، يكون في المكان المناسب ويسجل هدفًا. أحيانًا تعود إلى المنزل وتفكر (لا أعرف كيف سجل هدفًا اليوم).. من الصعب شرح ذلك. هناك لاعبون يمكنهم فعل ذلك. تقول لنفسك (أنا لست متعبًا جدًا، لم أركض في كل مكان، لقد قام بعمله عندما كان مطلوبًا، احتفظ بالكرة، استدار، وفجأة سجل هدفًا!)".
وأضاف: "إنه لاعب تحتاجه بالتأكيد في هذا الفريق، مع هذه الخبرة الآن، وهو يفعل ذلك في ألمانيا أيضًا. أنا لا أقول أننا لن نسجل بدونه، لكنه 100٪ لاعب أساسي بالنسبة لي وهو قائد الفريق".
لا بديل عن كين
نجم إنجلترا السابق الآخر، زميل كين السابق في توتنهام فرايزر كامبل، قال مؤخرًا لـ "جول" عندما طُرح عليه السؤال نفسه: "إنه سؤال صعب. لديك (أولي) واتكينز، وهو لاعب جيد ولكنه لم يصل بعد إلى مستوى هاري كين. سيكون ذلك مشكلة".
وأضاف: "لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين الذين يتمتعون بمهارات فنية عالية ويمكنهم اللعب في مراكز أعلى في الملعب مثل المهاجم الوهمي. [ماركوس] راشفورد لعب في مركز رقم 9 من قبل وهو يؤدي أداءً جيدًا هذا الموسم. سيكون غيابه خسارة كبيرة لنا، لكن علينا أن نتعامل مع الأمر بطريقة ما. ربما مع بداية العام المقبل، سنقوم بحمايته ونطلب منه ألا يلعب كثيرًا مع بايرن ميونخ!"
كأس العالم
تجاوز كين حاجز 100 هدف مع بايرن ميونخ، بعد أن حطم رقمه القياسي في ألمانيا الموسم الماضي عندما فاز بلقب الدوري الألماني.
وهو الآن يسعى إلى الفوز بمزيد من الميداليات مع ناديه ومنتخب بلاده، وستكتشف إنجلترا منافسيها في دور المجموعات بكأس العالم 2026 عندما تجرى القرعة في 5 ديسمبر في مركز كينيدي بواشنطن العاصمة.