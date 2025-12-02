"لا أعرف كيف سجل الهدف!".. نجم مانشستر يونايتد السابق يعترف بصعوبة مواجهة هاري كين

عندما سُئل عما إذا كان بإمكان إنجلترا الفوز بكأس العالم بدون كين، قال براون، المدافع السابق لمانشستر يونايتد وثري ليونز، في حديثه مع كازينو BetWright لـ "جول": "سيكون ذلك صعبًا للغاية. كان هاري كين رائعًا لأنه يعرف أين يجب أن يكون. إنه مثل [كريستيانو] رونالدو من حيث فكرة أنهم لم يعودوا شبابًا لكنهم (يفعلون كل شيء)".

وأردف: "لقد قمت بمراقبة هاري كين عدة مرات، كان ذلك في سندرلاند. بصراحة، خلال معظم المباراة، تعتقد أنك بخير تمامًا. يبدو الأمر غريبًا حقًا، لكن يمكنك أن تسأل الكثير من الناس: من تفضل أن تلعب ضده، شاب سريع جدًا يحاول الركض في كل مكان، إلى الزوايا ويقوم بـ 800 خطوة، أم تلعب ضد هاري كين؟ الغريب في الأمر أنك قد تختار هاري كين. لكن المشكلة هي أن هاري كين سيغادر الملعب وقد سجل هدفًا في ذلك اليوم. كيف؟ لا أعرف، لكنه سيفعل ذلك لأنه ذكي ويعرف ماذا يفعل وأين يتواجد. هل يركض في كل مكان؟ لا، لا أعتقد أنه فعل ذلك من قبل. عندما يدخل منطقة الجزاء وتغفل عنه لثانية واحدة، يكون في المكان المناسب ويسجل هدفًا. أحيانًا تعود إلى المنزل وتفكر (لا أعرف كيف سجل هدفًا اليوم).. من الصعب شرح ذلك. هناك لاعبون يمكنهم فعل ذلك. تقول لنفسك (أنا لست متعبًا جدًا، لم أركض في كل مكان، لقد قام بعمله عندما كان مطلوبًا، احتفظ بالكرة، استدار، وفجأة سجل هدفًا!)".

وأضاف: "إنه لاعب تحتاجه بالتأكيد في هذا الفريق، مع هذه الخبرة الآن، وهو يفعل ذلك في ألمانيا أيضًا. أنا لا أقول أننا لن نسجل بدونه، لكنه 100٪ لاعب أساسي بالنسبة لي وهو قائد الفريق".

Getty Images