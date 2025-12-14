"نشعر وكأننا أبقار تُحلب" .. اعتراضات في فرنسا على أسعار تذاكر كأس العالم 2026 وتدرس المقاطعة!

أبدت جمعيات مشجعي كرة القدم في فرنسا استياءها الشديد من الأسعار المرتفعة لتذاكر مباريات كأس العالم 2026، معتبرين أن هذه الأسعار تهدد قيم اللعبة وتبعد المشجعين الأقل قدرة على تحمل التكاليف، وسط تهديدات محتملة بالمقاطعة.

وأثارت أسعار التذاكر الجديدة صدمة كبيرة بين الجماهير، إذ تبدأ أسعار التذاكر الأرخص لمباراة فرنسا الأولى في دور المجموعات أمام السنغال يوم 16 يونيو من 200 يورو، وترتفع تدريجيًا لتصل إلى 3600 يورو لمباراة النهائي.

وبحساب تكلفة متابعة جميع مباريات منتخب فرنسا في البطولة وصولًا للنهائي، فإن المشجع سيحتاج إلى دفع ما لا يقل عن 6443 يورو، وقد يصل المبلغ إلى 15 ألف يورو إذا اختار مقاعد من الفئة الأولى فقط، إضافة إلى تكاليف الطيران والإقامة والمصروفات الأخرى.