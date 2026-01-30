بسبب حديثه عن أسعار تذاكر كأس العالم .. بوتشيتينو يهاجم نجم أمريكا علنًا!

أوضح المدرب الأرجنتيني أن مناقشة أسعار تذاكر كأس العالم خارج نطاق مسؤوليته، مؤكداً أن دوره - ودور لاعبيه - يقتصر على الجانب الرياضي فقط.

وقال بوتشيتينو: "أولاً وقبل كل شيء، أعتقد أن اللاعبين يجب أن يتحدثوا على أرض الملعب، أثناء لعب كرة القدم، وليس خارجها. ليس من واجب [وياه] تقييم سعر التذكرة. كما أن وظيفتي وواجبي هو إعداد الفريق، المنتخب الوطني الأمريكي للرجال، بأفضل طريقة ممكنة ليقدم أداءً جيداً. نحن لسنا سياسيين. نحن رياضيون لا يمكننا التحدث إلا عن عملنا، وأعتقد أن الفيفا إذا فعلت شيئًا أو اتخذت قرارًا، فهي تعرف السبب، ومن مسؤوليتها أن تشرح السبب. لكن ليس من شأننا إبداء رأينا. مسؤوليتنا هي الأداء واللعب والأداء على أرض الملعب، ثم يمكن للأشخاص المسؤولين عن الاتحاد أن يعطوا رأيهم، لكنني المدرب الرئيسي للاتحاد".

وأضاف أن القرارات التي تتخذها الفيفا هي مسؤولية المنظمة في شرحها، وليس مسؤولية المنتخب الأمريكي.