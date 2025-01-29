فيديو | "أحدهم تعرض لضرب وحشي!" .. مشهد صادم يشوه تأهل أستون فيلا في ليلة الأبطال الحاسمة

كرة القدم ممتعة وتسحر قلوب الملايين؛ لكنها أحيانًا ما تشهد لقطات، لا يتمنى أي شخص أن يراها بعينيه.

هذا ما حدث في مواجهة أستون فيلا وسيلتك، على ملعب "فيلا بارك" في إنجلترا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

المباراة شهدت متعة وإثارة كبيرة؛ حيث انتهت بفوز أصحاب الأرض أستون فيلا (4-2) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتك؛ مع لقطة مؤسفة في المدرجات.

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وضمن أستون فيلا بهذه النتيجة؛ التأهل "المباشر" إلى دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، باحتلاله "المركز الثامن" في جدول ترتيب مرحلة الدوري، برصيد 16 نقطة.