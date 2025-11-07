فضلوا نجم آخر عليه .. مدير ألميريا يكشف عن سبب فشل انتقال لاعب ريال مدريد السابق إلى الأهلي!

بدأ النادي الأهلي موسمه الجديد 2025-2026 بأفضل صورة ممكنة، بعدما نجح في خطف لقب كأس السوبر السعودي ليضع بصمته الأولى في الموسم مبكرًا، مؤكّدًا أن الفريق يسير في طريق التطور تحت قيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، الذي أعاد للأهلي شخصيته القوية وأسلوبه الهجومي الممتع.
ورغم الانطلاقة المحلية المميزة، فإن مشوار الفريق في دوري روشن السعودي شهد بعض التفاوت في الأداء والنتائج، حيث عجز عن الحفاظ على نسق الانتصارات خلال الجولات السبع الأولى، مكتفيًا بـ 3 انتصارات و4 تعادلات، وهي حصيلة وضعت الفريق في منطقة وسط الجدول، وسط تطلعات جماهيرية لعودة الفريق إلى القمة سريعًا.
أما على الصعيد القاري، فقد ظهر الأهلي بثوبٍ مختلف تمامًا في دوري أبطال آسيا – النخبة، إذ قدّم عروضًا قوية أكدت جاهزيته للمنافسة الجادة على اللقب. فقد قلب تأخره أمام ناساف كارشي الأوزبكي إلى فوز مثير 4-2 في الجولة الأولى، قبل أن يخرج بتعادل إيجابي 2-2 أمام الدحيل القطري، ثم أمطر شباك الغرافة القطري برباعية نظيفة في الجولة الثالثة، ليواصل تألقه بفوز ثمين على السد القطري بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة، في مشهد يعكس نضج الفريق وقوته الذهنية العالية.
وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، واصل الأهلي عروضه المقنعة وتأهل عن جدارة إلى ربع النهائي، غير أن الفريق تلقّى صدمة على المستوى الدولي بعد خسارته أمام بيراميدز المصري بنتيجة 1-3 في نهائي كأس القارات الثلاث (الإنتركونتيننتال)، ليكتفي بالمركز الثاني رغم الأداء الجيد الذي قدمه في البطولة.