أحمد رفعت

فضلوا نجم آخر عليه .. مدير ألميريا يكشف عن سبب فشل انتقال لاعب ريال مدريد السابق إلى الأهلي!

الأهلي كان يستهدف نجم ألميريا ولكنه فضل عليه نجمًا آخر

كشف محمد العاصي المدير العام لنادي ألميريا، عن كواليس فشل انتقال سيرخيو أريباس لاعب ريال مدريد السابق، إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وحاول الأهلي تدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات السابقة، بعد رحيل البرازيلي روبرتو فيرمينو عن صفوفه، وانتقاله إلى السد القطري.

    ماذا قال العاصي؟

    خلال تصريحات عبر صحيفة Diario de Almería، كشف العاصي أن النجم الإسباني أريباس كان قريبًا جدًا من الرحيل إلى الدوري السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

    وأوضح العاصي أن نجم ألميريا الحالي كان ضمن اهتمامات نادي الأهلي، الذي كان مستعدًا لتقديم عرض بقيمة 28 مليون يورو، إلى جانب راتب سنوي قدره 10 ملايين يورو.

    وقال العاصي: "كان أريباس الخيار الثاني في قائمة النادي المهتم بضمه، لكنهم في النهاية تعاقدوا مع الخيار الأول".

    وأضاف: "أريباس هو نجم الفريق الحالي، وأعتقد أنه خلال عام أو عامين سيبيعه النادي بمبلغ ضخم، وريال مدريد لا يملك بند إعادة شراء، بل فقط نسبة 50% من بيعه، وهذه النسبة غير قابلة للتفاوض".

    وضعية ألميريا غير مستقرة تحت إدارة سعودية!

    وعن حدود الرواتب في النادي، قال العاصي: "أجرينا العديد من عمليات البيع، لكننا ما زلنا في وضع مالي سلبي، الأرقام المعلنة لا تعكس الحقيقة، عندما نبيع لاعبًا، تسمح لنا الليجا فقط باستخدام 25% أو 30% من العائد لتسجيل لاعبين جدد، لا يمكننا التسجيل إلا بعد البيع، كما أن لدينا مشكلة في السيولة المالية بسبب عدم الصعود، والرئيس سيساعد النادي في ذلك".

    كما كشف محمد العاصي أن الرئيس الجديد للنادي، محمد الخريجي: "يساعدنا كثيرًا في ملف الرعاة، وسيوفر قرضًا بقيمة 30 مليون يورو لدعم ميزانية الفريق".

  • من اللاعب الذي فضله الأهلي على أريباس؟

    بعد رحيل فيرمينو، حاول النادي الأهلي تعويضه بالتعاقد مع لاعب يستطيع اللاعب خلف المهاجم، بناءً على طلب من المدرب الألماني ماتياس يايسله.

    ونجح الأهلي في التعاقد مع النجم الفرنسي إنزو ميلوت خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من شتوتجارت الألماني.

    وأصبح النجم الفرنسي أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الألماني ماتياس يايسله، الذي أصبح لا يستغني عن خدماته.

    ولعب إنزو ميلوت مع الأهلي منذ انضمامه في 14 مباراة بجميع البطولات، سجل فيها 5 أهداف وصنع 4، وحصل على 4 كروت صفراء.

  • الأهلي موسم 2025-26

    بدأ النادي الأهلي موسمه الجديد 2025-2026 بأفضل صورة ممكنة، بعدما نجح في خطف لقب كأس السوبر السعودي ليضع بصمته الأولى في الموسم مبكرًا، مؤكّدًا أن الفريق يسير في طريق التطور تحت قيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، الذي أعاد للأهلي شخصيته القوية وأسلوبه الهجومي الممتع.

    ورغم الانطلاقة المحلية المميزة، فإن مشوار الفريق في دوري روشن السعودي شهد بعض التفاوت في الأداء والنتائج، حيث عجز عن الحفاظ على نسق الانتصارات خلال الجولات السبع الأولى، مكتفيًا بـ 3 انتصارات و4 تعادلات، وهي حصيلة وضعت الفريق في منطقة وسط الجدول، وسط تطلعات جماهيرية لعودة الفريق إلى القمة سريعًا.

    أما على الصعيد القاري، فقد ظهر الأهلي بثوبٍ مختلف تمامًا في دوري أبطال آسيا – النخبة، إذ قدّم عروضًا قوية أكدت جاهزيته للمنافسة الجادة على اللقب. فقد قلب تأخره أمام ناساف كارشي الأوزبكي إلى فوز مثير 4-2 في الجولة الأولى، قبل أن يخرج بتعادل إيجابي 2-2 أمام الدحيل القطري، ثم أمطر شباك الغرافة القطري برباعية نظيفة في الجولة الثالثة، ليواصل تألقه بفوز ثمين على السد القطري بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة، في مشهد يعكس نضج الفريق وقوته الذهنية العالية.

    وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، واصل الأهلي عروضه المقنعة وتأهل عن جدارة إلى ربع النهائي، غير أن الفريق تلقّى صدمة على المستوى الدولي بعد خسارته أمام بيراميدز المصري بنتيجة 1-3 في نهائي كأس القارات الثلاث (الإنتركونتيننتال)، ليكتفي بالمركز الثاني رغم الأداء الجيد الذي قدمه في البطولة.

  • موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتحاد

    تتجه الأنظار في السعودية والعالم العربي مساء السبت المقبل نحو مدينة جدة، حيث يستعد ملعب الإنماء لاحتضان واحدة من أكثر المباريات انتظارًا في الموسم، عندما يصطدم الاتحاد بالأهلي في ديربي جدة التاريخي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

    ويُعدّ اللقاء بمثابة اختبارٍ حاسمٍ للفريقين، إذ يسعى الاتحاد لتضميد جراحه بعد تعادله الدرامي أمام الخليج (4-4) في الجولة الماضية، وهو اللقاء الذي أثار قلق جماهير العميد بشأن أداء الخط الدفاعي، فيما يدخل الأهلي المواجهة بدافعٍ قوي لتعويض تعادله الأخير أمام الرياض (1-1) واستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه مؤخرًا.

    وتكتسب المباراة أهميةً مضاعفة كونها لا تمثل مجرد مواجهة ثلاث نقاط، بل صراع هيبة وتاريخ بين قطبي جدة الذين اعتادا إشعال المدرجات في كل لقاء يجمعهما، سواء من خلال الحماس داخل الملعب أو الأجواء الجماهيرية المشتعلة خارجه.

    موعد المباراة:

    السبت 8 نوفمبر 2025

    الملعب: استاد الإنماء – جدة

    التوقيت: الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

