لوكمان وفيكتور أوسمين "ثنائية عالمية بألوان إفريقية" .. نيجيريا تعيد عصر "الثور الهائج وأيقونة المراوغة" في كأس إفريقيا 2025

في عالم كرة القدم.. لا يُمكن مقارنة الأجيال المتعاقبة؛ فالظروف تختلف من فترةٍ إلى أخرى، وكذلك المواهب نفسها لم تعد مثل السابق.

لكن على الرغم من ذلك؛ فنحن أحيانًا نُشاهد بعض الظواهر في الأندية والمنتخبات المختلفة، تستحق الوقوف أمامها.

من بين هذه الظواهر، ثنائية فيكتور أوسيمين "جلطة سراي التركي" وأديمولا لوكمان "أتالانتا الإيطالي"، مع منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم؛ حيث يُقدم الثنائي مستوى مبهر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية على أراضيها.

أوسيمين ولوكمان قادا منتخب نيجيريا للفوز (4-0) على موزمبيق، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة الإفريقية؛ وبالتالي حجز بطاقة التأهُل إلى ربع النهائي، مع انتظار الفائز من مباراة الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسجل أوسيمين ثنائية في شباك موزمبيق؛ بينما أحرز لوكمان هدفًا في المباراة، مع صناعة تمريرتين حاسمتين.

وبالتالي.. واصل أوسيمين وخاصة لوكمان، التألق الكبير منذ بداية بطولة كأس أمم إفريقيا؛ التي انطلقت يوم 21 ديسمبر 2025، ومستمرة حتى الثامن عشر من يناير 2026.