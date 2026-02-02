نسيان الراية ودخول بدون كرة: أخطاء "غريبة" من الحكام تثير الجدل في دوري روشن!

وسلط الإعلامي خالد الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، الضوء على خطأ من قِبل حكم الراية، والذي نسي رايته، قبل انطلاق مباراة الفتح والحزم، ما تسبب في تأخير البداية لمدة "5" دقائق.

وعلّق المستشار التحكيمي عبد الله القحطاني، بقوله "أعرف سبب نسيان الحكم لرايته، لا تترك أحدًا يرتب حقيبة التحكيم أبدًا".

وأضاف "هذا خطأ غير مقبول تمامًا من قِبل حكم المباراة، عدم حمله للراية أمر غير جيد، وبالتأكيد سيتعرض للعقوبة".

ونوّه الشنيف بأنه كان يجب على الحكم أن يتدارك هذا الخطأ مبكرًا، ويقوم بإبلاغ الجهات المعنية قبل المباراة، ليؤيد رأيه القحطاني، بقوله إن هناك لجنة حكام فرعية في الأحساء، وكان بإمكان الحكم أن يستعير راية.

وفي هذا السياق، ذكر الإعلامي خالد السعود، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، بأن الحكم فيصل القحطاني نسي إحضار الراية، وتذكر قبل "5" دقائق من صافرة البداية، فاستعان بأحد حكام الحواري الذي كانت لديه راية بالسيارة.

وعلّق الخبير التحكيمي سمير عثمان، على هذا الأمر، واصفًا إياه بالإهمال، مضيفًا أنه كان ينبغي على الحكم أن تكون لديه رايتان احتياطيًا.

وتحدث محمد الحساوي عن الواقعة، مع صحيفة "الرياضية"، بقوله إنه أنقذ مباراة الفتح والحزم، بعدما تلقى اتصالًا من سامي الصقر، رئيس لجنة حكام أحياء الأحساء، ليحضر الراية من سيارته، ويتم إعطاؤها للحكم المساعد.