تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | شاموسكا يرد على طلب التعاقد مع سلطان مندش، وروبن نيفيش يُرحب بالرحيل!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 16 نوفمبر 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 4 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • شامسوكا يرفض رحيل مندش للهلال

    أكد بيركليس شاموسكا المدير الفني لفريق التعاون السعودي رفضه التخلي عن نجم الفريق، سلطان مندش، لنادي الهلال السعودي.

    الزعيم كان قد طلب التعاقد مع مندش خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، وذلك بعد تألقه الملفت مع فريق سكري القصيم خلال الموسم الجاري والذي قاده لنيل دعوة هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، لتمثيل الأخضر.

    شاموسكا سُئل خلال مداخلته مع برنامج "في المرمى" عبر قناة العربية السعودية عن الأمر، فأجاب "بالنسبة لي، لا أريد فقدان أي لاعب أعتمد عليه في خططي للموسم، توصيتي هي الحفاظ على اللاعبين حتى نهاية الموسم الجاري".

  • عملاقا تركيا ينضمان لصراع الفوز بنجم وسط الهلال

    كشف الصحفي التركي المختص بالانتقالات، إكرم كونور، عن دخول عملاقي تركيا، فنربخشه وجلطة سراي، إلى قائمة المهتمين بالتعاقد مع روبن نيفيش نجم وسط الهلال ومنتخب البرتغال.

    اللاعب البرتغالي لم يُجدد عقده بعد مع الهلال، وقد كشف كونور عن ترحيبه بالرحيل عن العاصمة السعودية ودوري روشن السعودي والعودة للعب في أوروبا.

    جلطة سراي وفنربخشه عليهما التغلب على قائمة طويلة من المهتمين بخدمات نيفيش، وأبرزهم مانشستر يونايتد وتوتنهام وأستون فيلا ووست هام وإنتر ويوفنتوس ونيوكاسل.

  • إنزاجي يؤجل اختيار الظهير الأيمن أمام الفتح

    يُواجه الهلال مشكلة عويصة خلال مواجهة الفتح القادمة في دوري روشن السعودي وما بعدها من المباريات، وهي عدم وجود أي ظهير أيمن حقيقي متاح للعب بعد إصابة السعوديين متعب الحربي وحمد اليامي وغيابهما الطويل عن الملاعب وفي ظل استبعاد البرتغالي جواو كانسيلو من قائمة دوري روشن.

    اليامي والحربي يُعانيان من نفس الإصابة في العضلة الخلفية، ومن المتوقع غيابهما لمدة تتراوح بين 6-8 أسابيع للأول و5-6 أسابيع للثاني، وهو ما يضع سيموني إنزاجي في ورطة حقيقية.

    المدير الفني للهلال رفض تحديد الظهير الأيمن الذي سيواجه به الفتح يوم السبت القادم حتى عودة جميع اللاعبين الدوليين وانضمامهم للتدريبات الجماعية.

    الهلال سيلعب 3 مباريات مهمة قبل توقف النشاط المحلي بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب فيفا 2025 في العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيلعب أمام الفتح مرتين، الأولى السبت القادم في دوري روشن السعودي والثانية يوم 29 نوفمبر الجاري في دورالـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وبينهما سيواجه الشرطة العراقي في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة في الرياض يوم 25 نوفمبر الحالي.

  • إعلامي سعودي يتهم نجوم دوري روشن بـ"بيع أوطانهم" من أجل الأموال

    غضب وحملة دفاع .. إعلامي سعودي يتهم نجوم دوري روشن بـ"بيع أوطانهم" من أجل الأموال قبل كأس أفريقيا!

    كلما اقترب موعد كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، كلما ازداد الجدل في دوري روشن السعودي، على إثر خسارة عدد من الأندية لنجومها خلال تلك الفترة، وفي الوقت نفسه لن تتوقف المنافسات في البطولة المحلية بالمملكة العربية، لكن هذه المرة خرج الأمر عن السيطرة وسط تشكيك في وطنية اللاعبين الأفارقة.

  • موسم الهلال

    أنهى فريق الهلال رحلة تاريخية في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدّم الأزرق مستويات لافتة نالت إشادة واسعة، قبل أن يعود سريعًا إلى أجواء المنافسات المحلية في دوري روشن السعودي، مكتفيًا بالانسحاب من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي التي جرت في هونج كونج خلال أغسطس الماضي بسبب ضغط جدول المباريات والاستعدادات الخاصة للموسم الجديد.

    وبالعودة إلى مشوار الفريق المحلي، فقد استهل الهلال موسمه بانطلاقة قوية حين تغلب على الرياض بهدفين نظيفين، ليعلن عن نواياه مبكرًا في المنافسة على اللقب.

    لكن سرعان ما تعثر في الجولة التالية بتعادل مفاجئ أمام القادسية بنتيجة (2-2)، ثم واصل نزيف النقاط بتعادل مثير مع الأهلي انتهى بنتيجة (3-3) في واحدة من أكثر مباريات الدوري إثارة حتى الآن، ومع ذلك، استعاد الفريق عافيته سريعًا وحقق فوزًا مهمًا على الأخدود بثلاثية مقابل هدف، ليعود من جديد إلى درب الانتصارات، وفي الجولة الخامسة سحق الاتفاق بخمسة أهداف دون رد.

    الجولتين الأخيرتين في دوري روشن السعودي شهدتا تأكيد الهلال على عودته القوية للمنافسة على لقب الدوري، حيث هزم الاتحاد في الكلاسيكو بهدفين نظيفين ثم هزم الشباب في ديربي الرياض المصغر بهدف نظيف، وفي آخر الجولات نجح في تخطي النجمة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

    وفي موازاة مشواره في الدوري، تمكن الهلال من التأهل إلى دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تجاوز فريق العدالة بهدف وحيد في مباراة صعبة حُسمت بتفاصيل صغيرة.

    وعلى الصعيد القاري، بدأ الزعيم مسيرته في نسخة هذا الموسم من دوري أبطال آسيا للنخبة بقوة، حيث تفوق على الدحيل القطري بنتيجة (2-1)، ليضع قدمًا ثابتة في صدارة مجموعته.

    واصل الهلال تألقه القاري وحقق فوزه الثاني تواليًا في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد أن انتصر على ناساف كارشي الأوزبكي في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة أكدت شخصية الفريق وقدرته على العودة بنتائج إيجابية من أصعب الملاعب الآسيوية، وقد عزز الفريق سجله القاري الممتاز بالفوز على السد القطري في الجولة الثالثة بنتيجة 3-1 في الرياض وأخيرًا هزم الغرافة في قطر بهدفين مقابل هدف واحد.

