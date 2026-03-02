Goal.com
Fabinho IttihadGetty
محمود خالد

أخبار الاتحاد اليوم | خطة الميركاتو في أوروبا .. تلميح خطير من مسؤول الخليج ورد فابينيو على لقب "أسطورة العميد"!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الإثنين 2 مارس 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين الموافق 2 مارس 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • Ramon Planes Fahd Cynndy Ittihad (Goal Only)Goal AR

    خطة الاتحاد .. البريمييرليج أو البوندسليجا

    أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن مسؤولي نادي الاتحاد، وضعوا الدوريين الإنجليزي والألماني، على رأس الخيارات المطروحة، من أجل اختيار الصفقات للفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

    وجاء خيار الإدارة الاتحادية، نظرًا لما تتمتع به المسابقتان، من انضباط تكتيكي وقوة بدنية عالية للاعبين، الأمر الذي يتماشى مع خطة العميد في المرحلة المُقبلة، بوضع معايير للصفقات المطلوبة، تتضمن معدل العمر المناسب الذي يتضمن الاستمرارية لعدة مواسم، مع الجاهزية البدنية والقدرة على التعامل مع "الرتم العالي" طوال الموسم.

    ووضع الاتحاد في أولوياته الصيفية، لاعب وسط، يجمع بين الصفات الدفاعية، والقدرة على بناء الهجمة، من أجل تحقيق التوازن في الفريق الذي ينافس حاليًا في ثلاث جبهات، بين دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنخبة.

  • Muhannad Shanqeeti IttihadGetty

    حقيقة شكوى الاتحاد بسبب أزمة الفترة المحمية

    وكيل الشنقيطي يرد: حقيقة تورط الهلال وشكوى الاتحاد حول أزمة "الفترة المحمية"!

    لا تزال أزمة التحرك القانوني للاتحاد، بشأن مفاوضات أحد الأندية مع لاعبيه في الفترة المحمية، تشهد الكثير من الكواليس، حول حقيقة الشكوى المرفوعة، في الوقت الذي أشارت فيه أصابع الاتهام إلى أحد الإداريين بنادي الهلال.

    وفجرت صحيفة "عكاظ" مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أفادت بأن إدارة الاتحاد تقدمت بشكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد لاعب دولي سابق، يعمل إداريًا في أحد أندية العاصمة، بسبب تفاوضه مع لاعبي العميد بطريقة غير نظامية، سواءً عبر غرفة الملابس أو الرسائل النصية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

  • Al-Ittihad v Al-Ahli Saudi: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    دفعة معنوية عالية للعميد

    أشارت "الرياضية"، إلى مفاجأة سعيدة لجماهير الاتحاد، وللجهاز الفني بقيادة البرتغالي سيرجيو كونسيساو، بعودة الثنائي أحمد الجليدان وصالح الشهري، للتدريبات الجماعية، بعد التعافي من الإصابة العضلية التي أبعدتهما عن المباريات الأخيرة.

    تلك العودة كانت بمثابة دعم الروح المعنوية للاتحاد، الذي يستعد لخوض مواجهة كبرى أمام الأهلي، على ملعب الإنماء، الجمعة، في قمة الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

  • Fabinho IttihadGetty

    فابينيو يرد على وصف "أسطورة الاتحاد"

    أبدى البرازيلي فابينيو تفاريس، متوسط ميدان الاتحاد، دهشته من وصف بعض الجماهير له بأنه أسطورة العميد، معلقًا على إنجاز وصوله لـ100 مباراة مع العميد، بعد تجاوز عقبة الخليج.

    وقال فابينيو، لبرنامج "أكشن مع وليد"، "لم أكن أعلم بهذا الرقم، للتو علمت به بعد المباراة، إنه أمر مميز، فمنذ وصولي للاتحاد، كان هدفي اللعب بأكثر قدر ممكن، والسعي لأن أشكل أهمية للفريق، ومحاولة الفوز بأكبر عدد من المباريات، لأضع اسمي في سجلات نادي الاتحاد، ومن خلال تحقيق الألقاب، لهذا يعد الأمر مميزًا بالنسبة لي، فضلًا عن اللعب أمام هذه الجماهير، وهذا يعتبر أكثر الأوقات أهمية بالنسبة لي، وأنا سعيد لخوض مباراتي المئوية مع الاتحاد".

    وأضاف "أعرف أن هذا النادي يضم الكثير من الأساطير، منهم بعض الأساطير البرازيليين، وكنت محظوظًا باللعب معهم في أول موسم لي مع الاتحاد، لا أعلم إن كنت أسطورة مع العميد، ولكني سأستمر بالمحاولة للوصول إلى هذا المستوى".

  • تلميح خطير من مسؤول الخليج

    وجه علي المحسن، الرئيس التنفيذي بنادي الخليج، رسالة تحمل تلميحًا خطيرًا فيما يتعلق بأداء بعض الحكام في مسابقة دوري روشن السعودي، عقب الخسارة أمام الاتحاد، بهدف نظيف، في مباراة أثارت لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، بداعي لقطة مخالفة على فابينيو، لم يحتسب فيها الحكم محمد الهويش، ركلة جزاء للخليج، أو يتم إشهار بطاقة كانت كفيلة بطرد لاعب الاتحاد.

    وقال المحسن، عبر برنامج "المنتصف"، إنه لو تم احتساب ركلة جزاء، وإشهار بطاقة حمراء للاعب الاتحاد، لتغيرت مجريات المباراة، فيما أشار إلى أن بعض الحكام يتساهلون في عدم مراجعة بعض اللقطات التحكيمية، إذا ما كان الطرف المتضرر هو نادٍ ليس جماهيري، ما يمثل عدم اهتمام للأندية التي لا تتمتع بالجماهيرية أو التأثير الإعلامي.

  • الاتحاد في دوري روشن السعودي

  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الاتحاد في موسم 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 24 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و6 هزائم، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.

    وقاريًا، نجح الاتحاد في بلوغ المرحلة الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد احتلال المركز الرابع في مرحلة الدوري "مجموعة الغرب"، ليضرب موعدًا مع الوحدة الإماراتي في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب آل نهيان، والإياب في ملعب الإنماء، خلال يومي 3 و10 مارس.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

