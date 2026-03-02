أخبار الاتحاد اليوم | خطة الميركاتو في أوروبا .. تلميح خطير من مسؤول الخليج ورد فابينيو على لقب "أسطورة العميد"!

أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن مسؤولي نادي الاتحاد، وضعوا الدوريين الإنجليزي والألماني، على رأس الخيارات المطروحة، من أجل اختيار الصفقات للفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وجاء خيار الإدارة الاتحادية، نظرًا لما تتمتع به المسابقتان، من انضباط تكتيكي وقوة بدنية عالية للاعبين، الأمر الذي يتماشى مع خطة العميد في المرحلة المُقبلة، بوضع معايير للصفقات المطلوبة، تتضمن معدل العمر المناسب الذي يتضمن الاستمرارية لعدة مواسم، مع الجاهزية البدنية والقدرة على التعامل مع "الرتم العالي" طوال الموسم.

ووضع الاتحاد في أولوياته الصيفية، لاعب وسط، يجمع بين الصفات الدفاعية، والقدرة على بناء الهجمة، من أجل تحقيق التوازن في الفريق الذي ينافس حاليًا في ثلاث جبهات، بين دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنخبة.