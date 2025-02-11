يتضمن شرطًا يحميه من إصابات اللاعب .. الاتحاد ينتظر رد شراحيلي على عرضه الجديد

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قدم الاحاد عرضًا جديدًا لتجديد عقد مدافعه أحمد شراحيلي يتضمن شرطًا خاصًا يحميه من تكرار إصابات اللاعب أو عدم استعادته لمستواه.

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المدافع السعودي اقترب العودة إلى مباريات العميد، بعد حوالي 504 يوم من الغياب، منذ إصابته التي غيبته عن الملاعب لفترة طويلة.

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ولم يشارك شراحيلي، الذي لعب دورًا في تتويج الاتحاد بثنائية الدوري وكأس السوبر بموسم 2022-2023، في أي مباراة مع النمور، منذ إصابته في مباراة الفتح، في 21 سبتمبر 2023، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن.