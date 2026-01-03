Al-Ittihad v Fenerbahce - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
أحمد رفعت

فيديو | دفع كونسيساو غاضبًا .. أحمد شراحيلي يُعلق على لقطته المثيرة للجدل خلال لقاء الاتحاد والتعاون!

لقطة غريبة من شراحيلي خلال لقاء الاتحاد والتعاون

أثار النجم أحمد شراحيلي مدافع نادي الاتحاد الكثير من الجدل، خلال مباراة فريقه الاتحاد ضد التعاون، بالجولة الـ13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ولكن في نفس الوقت، خرج المدافع بعد المباراة بتصريحات للإعلاميين، ليُعلق على ما بدر منه وأثار الكثير من الاستياء.

  • ماذا فعل أحمد شراحيلي؟

    في الدقيقة 69 من زمن المباراة، قرر المدرب كونسيساو تبديل أحمد شراحيلي الذي كان يلعب مباراة الاتحاد ضد التعاون أساسيًا، حيث دفع بحامد الغامدي بدلًا منه.

    وأثناء خروج أحمد شراحيلي، ظهرت عليه علامات الحزن، حيث توجه له المدرب كونسيساو من أجل مصافحته والشد من أزره.

    ولكن شراحيلي صافح مدربه، وبعد أن صافحه قام بدفعه بطريقة غريبة للغاية، لتنتشر اللقطة وتُثير الكثير من الجدل بين جمهور نادي الاتحاد.

  • ماذا قال أحمد شراحيلي عن اللقطة؟

    خلال تصريحات قالها لبعض الصحفيين عقب انتهاء المباراة، قال شراحيلي: "أحب أن أعتذر لزملائي والجهاز الفني والإداري عما بدر مني بعد تبديلي".

    وأضاف: "لا يوجد أي خلاف بيني وبين المدرب كونسيساو، ولكني كنت بعيدًا عن المباريات بسبب الإصابات، وكنت أريد أن أستكمل المباراة".

    واختتم مدافع الاتحاد تصريحاته قائلًا: "أنا اعتذرت إلى المدرب عقب المباراة، وجميعنا سعداء بتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط".

    وفضّل شراحيلي أن يُنهي الجدل بتلك الطريقة، بخروجه بتصريحات يعتذر من خلالها عما بدر منه عقب تبديله خلال مباراة فريقه الاتحاد ضد التعاون.

  • "الاعتذار شجاعة من شراحيلي"

    ومن جانبه، علق حمد المنتشري مدافع الاتحاد السابق عن اللقطة واعتذار اللاعب عبر برنامج "دورينا غير"، حيث قال: "شجاعة من شراحيلي الاعتذار، وسعيد بتقديمه الاعتذار لزملائه والجهاز الفني والجمهور".

    وأضاف: "حركة لم نكن نُريد أن تحدث، ولو كان هناك شيء سيء فكانت تلك الحركة التي قام بها".

    واختتم حمد المنتشري تصريحاته قائلًا: "شراحيلي لاعب مهم وغاب فترة طويلة، وإن شاء الله يعود إلى التألق ووجوده مهم بالفريق".

  • الاتحاد يفوز على التعاون

    انتزع الاتحاد ثلاث نقاط ثمينة بعد تفوقه على التعاون بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وحسم العميد المواجهة بفضل أداء متوازن وانضباط تكتيكي، خاصة في الشوط الثاني، حيث نجح مهند الشنقيطي في كسر التعادل بتسجيله الهدف الأول عند الدقيقة 49، ليمنح فريقه أفضلية واضحة في مجريات اللقاء.

    ورغم محاولات التعاون المتأخرة لتعديل النتيجة، إلا أن هدفه الذي سُجل في الدقائق الأخيرة لم يُحتسب، بعد قرار الحكم بإلغائه بداعي وجود مخالفة، ليستمر تقدم الاتحاد حتى نهاية المباراة.

    وبهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 23 نقطة، متقدمًا إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، ومواصلًا تضييق الخناق على فرق الصدارة.

    وأعاد هذا الانتصار خلط أوراق المنافسة في الدوري، بعدما أعلن الاتحاد نفسه طرفًا رئيسيًا في سباق القمة، لينضم إلى دائرة الصراع التي تضم النصر والهلال والتعاون والأهلي، في سباق يزداد اشتعالًا مع توالي الجولات.

  • موسم الاتحاد 2025-26

    دخل فريق الاتحاد الموسم الرياضي 2025-2026 وسط تقلبات واضحة في النتائج، بعدما بدأ مشواره بخسارة مبكرة لأول ألقابه هذا الموسم، عقب السقوط أمام النصر بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي، في نتيجة شكّلت خيبة أمل لجماهير العميد التي كانت تمني النفس بانطلاقة قوية.

    وعلى مستوى دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد 11 مباراة حتى الآن، نجح خلالها في تحقيق 6 انتصارات مقابل تعادلين، فيما تلقى ثلاث هزائم جاءت أمام النصر والهلال والأهلي، ليبقى الفريق في دائرة المنافسة، لكن دون الاستقرار المنتظر على مستوى الأداء والنتائج.

    قاريًا، واجه الاتحاد انطلاقة صعبة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في أول جولتين من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد شيئًا من توازنه بتحقيق فوز كبير على الشرطة العراقي بنتيجة 4-1، ما أعاد الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

    إلا أن هذه الآمال تعرضت لانتكاسة جديدة بعد الخسارة أمام الدحيل القطري بنتيجة 4-2 في الدوحة، قبل أن ينجح الفريق في إنعاش حظوظه مجددًا عقب الفوز على ناساف الأوزبكي في جدة بهدف سجله النجم الفرنسي كريم بنزيما، ليبقى مصير التأهل معلقًا بنتائج المواجهتين المقبلتين أمام الغرافة والسد القطريين.

    وعلى الصعيد الفني، كان الاتحاد قد أنهى علاقته بمدربه الفرنسي لوران بلان، المتوج بالثنائية المحلية في الموسم الماضي، بنهاية شهر سبتمبر، قبل أن يعلن بعد نحو أسبوعين التعاقد مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي كان دون نادٍ منذ رحيله عن ميلان الإيطالي.

    ورغم البداية الإيجابية التي حققها كونسيساو مع الفريق، فإن تراجع النتائج في الفترة الأخيرة أعاد علامات الاستفهام حول قدرته على إعادة العميد إلى سكة الاستقرار والمنافسة الجادة على الألقاب في موسم لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات.

