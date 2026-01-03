فيديو | دفع كونسيساو غاضبًا .. أحمد شراحيلي يُعلق على لقطته المثيرة للجدل خلال لقاء الاتحاد والتعاون!

انتزع الاتحاد ثلاث نقاط ثمينة بعد تفوقه على التعاون بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وحسم العميد المواجهة بفضل أداء متوازن وانضباط تكتيكي، خاصة في الشوط الثاني، حيث نجح مهند الشنقيطي في كسر التعادل بتسجيله الهدف الأول عند الدقيقة 49، ليمنح فريقه أفضلية واضحة في مجريات اللقاء.

ورغم محاولات التعاون المتأخرة لتعديل النتيجة، إلا أن هدفه الذي سُجل في الدقائق الأخيرة لم يُحتسب، بعد قرار الحكم بإلغائه بداعي وجود مخالفة، ليستمر تقدم الاتحاد حتى نهاية المباراة.

وبهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 23 نقطة، متقدمًا إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، ومواصلًا تضييق الخناق على فرق الصدارة.

وأعاد هذا الانتصار خلط أوراق المنافسة في الدوري، بعدما أعلن الاتحاد نفسه طرفًا رئيسيًا في سباق القمة، لينضم إلى دائرة الصراع التي تضم النصر والهلال والتعاون والأهلي، في سباق يزداد اشتعالًا مع توالي الجولات.