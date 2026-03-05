Goal.com
Muhannad Shanqeeti Saud Abdulhamid Marwan Al-Sahafi
محمود خالد

"عرض إنجليزي للصحفي، مستقبل الشنقيطي وتنازل سعود" .. المعلم يكشف مفاجآت ويرشح الحمدان ونجم الهلال لأوروبا!

المعلم يغلق الأبواب أمام اتهام الهلال..

كشف وكيل اللاعبين أحمد المعلم، عن عدة نقاط حاسمة، فيما يتعلق بمستقبل نجوم الكرة السعودية، على غرار مهند الشنقيطي ومروان الصحفي، كما كشف عن لاعبين آخرين قادرين على الاحتراف في أوروبا.

وتطرق المعلم للحديث عن كواليس خطته مع سعود عبد الحميد، قبل انتقاله إلى روما، وأبرز مستجدات العروض الأوروبية إلى مروان الصحفي، ناهيك عن اختيار ثنائي الهلال والاتحاد، كمرشحين بارزين للعب في القارة العجوز.

  • Muhannad Shanqeeti IttihadGetty

    حقيقة العروض إلى مهند الشنقيطي

    وتحدث أحمد المعلم، عبر برنامج "دورينا غير"، عن موكله مهند الشنقيطي، الظهير الأيمن بنادي الاتحاد، مؤكدًا أن عقده لا يزال مستمرًا مع العميد حتى يوليو 2029، ولم يتفاوض معه أحد نهائيًا، وإذا ما تواصل معه أحد، فيجب أن تكون إدارة الاتحاد على علم بهذا الأمر، كونه في الفترة المحمية من عقده.

    جاء ذلك بمثابة رد قاطع من المعلم، حول الأنباء التي أثارت جدلًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، بأن إدارة الاتحاد بصدد التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد لاعب دولي سابق، يعمل إداريًا في أحد أندية العاصمة، بسبب تفاوضه مع لاعبي العميد بطريقة غير نظامية، في الفترة الشتوية الماضية، رغم عدم دخولهم في الفترة الحرة، فيما ارتبط اسم الهلال بشأن النادي الواقع في بؤرة الاتهام، قبل أن يخرج سعود كريري، مدير عام إدارة الهلال بالزعيم، ليؤكد عدم صحة هذه المعلومة، وأنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من شهر به واتهمه.

    وأضاف المعلم أنه ليلة التوقيع مع مهند الشنقيطي، لإدارة أعماله، تم التنسيق مع اللاعب وسؤاله حول طموحه، فأجاب بأنه يتمنى المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، وأن يكون في قمة مستواه هذا العام.

    ونوّه المعلم أيضًا، بأنه يدير أعمال حوالي 12 أو 13 لاعبًا سعوديًا، وأنه يعمل بالكيف ليس بالكم، مضيفًا أن هناك فريق عمل حلل كل الأمور البدنية للشنقيطي ووضع هدف يتعلق بالمساهمات التهديفية، والتي بات ظهير الاتحاد قريبًا من تحقيقها، دون الكشف عن ذلك الهدف، وأنه يشتغل كثيرًا على نفسه، كما أن اسلوب لعب المدير الفني سيرجيو كونسيساو، يساعده كثيرًا على إبراز موهبته.

  • Abdullah Al-Hamdan Nassr Ittihadsocial gfx

    عروض أوروبا للشنقيطي؟ وثنائي الهلال والنصر الأوفر حظًا!

    وفي سياق متصل، أكد أحمد المعلم، أن مهند الشنقيطي لم تصله أي عروض للاحتراف في أوروبا، خلال الموسم الجاري، فيما نوّه بأن ظهير الاتحاد يعيش أفضل مستوياته حاليًا، وهو ثاني أو ثالث أعلى لاعب مساهمة، بـ13 هدفًا، رغم كونه لاعب ظهير.

    وأرجح المعلم بأن لاعبي الدوري السعودي يعتبرون في منطقة الراحة، من الناحية المادية، مؤكدًا أن الجانب المالي هو السبب الأول لعدم احتراف اللاعب السعودي خارجيًا، فضلًا عن كون دوري روشن هو الأقوى في المنطقة، ويضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الأجانب، الذين ينظرون بالطبع إلى الناحية الاقتصادية.

    ورشح المعلم اسمين، من أجل الاحتراف في أوروبا، خلال المرحلة المُقبلة، مع الأخذ في الاعتبار السن والإمكانيات البدنية قبل الفنية، منوهًا بأن الأندية الأوروبية لا تنظر إلى تقييم اللاعب بشكل سطحي، بل تقيم أمورًا على غرار عدد دقائق اللعب والمسافة التي يقطعها اللاعب داخل المستطيل الأخضر، وهما على النحو التالي..

    * عبد الله الحمدان، مهاجم النصر: قال عنه المعلم إنه يجمع بين القوة البدنية كمهاجم محطة، ويلعب على الأرض بشكل جيد، ما يجعل خصائصه مناسبة للعب جيدًا في الدوريين الهولندي أو البلجيكي.

    * حسان تمبكتي، مدافع الهلال: أكد المعلم أنه يملك القدرات مثل سعود عبد الحميد، للعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

    وتحدث المعلم أيضًا عن مهند آل سعد، المحترف في صفوف لوزان السويسري، رغم أنه يغيب عن المباريات حاليًا بسبب الإصابة.

  • Marwan Sahafi gfxGoal AR

    ماذا ينتظر مروان الصحفي؟

    من ناحية أخرى، أشاد المعلم بالجناح مروان الصحفي، الذي يلعب في رويال أنتويرب البلجيكي، واصفًا إياه بأنه "قصة جميلة"، كونه يلعب في هدوء والأضواء ليست مركزة عليه بنسبة كبيرة.

    وتوقع المعلم بأن يشهد الصيف المُقبل، نقلة نوعية في مسيرة مروان الصحفي، مؤكدًا أن ناديًا كبيرًا في دوري البطولة الإنجليزية (الدرجة الأولى)، سبق وأن لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، موسمين في آخر 5 مواسم، قد قدم استفسارًا رسميًا من أجل اللاعب.

    وأضاف المعلم أن الصحفي وصله عرض رسمي من بلاكبيرن روفرز في الصيف الماضي، فضلًا عن استفسار رسمي من واتفورد، إلا أن ظروف الاتحاد لم تكن سانحة، كونه يمر بفترة انتقالية بسبب الانتخابات، ما أعطاه إيحاءً بأن الرد سيحتاج مدة أطول، فيما جاء عرض من أنتويرب، وتم شرح مشروع النادي، قبل أن ينتقل الصحفي إليه معارًا من الاتحاد، رافضًا أي محاولات لمنعه من مواصلة مسيرته في الخارج، حيث عقد الاتحاد أكثر من اجتماع معه من أجل بقائه وكان رافضًا لانتقاله إلى "تشامبيونشيب".

    ونوّه المعلم بأنه تواصل مع مروان الصحفي، وكذلك هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، من أجل ترشيح اللعب في الدوري البلجيكي، منوهًا بأن الصحفي لو بقي في الاتحاد، لربما لم ينل الفرصة التي يملكها حاليًا مع أنتويرب.

  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-LENSAFP

    مفاجأة سعود عبد الحميد

    وأكد المعلم أنه كان يركز على انتقال سعود عبد الحميد في البداية، إلى الدوري الفرنسي، وكان ذلك جليًا في عروض تروا وكليرمونت، بعد مشاركة اللاعب في كأس العالم 2022.

    وأوضح المعلم أن قدرات سعود البدنية تناسب الدوري الفرنسي الذي يجمع بين التكنيك والقوة البدنية، في حين يعد الدوري الإيطالي معقدًا تكتيكيًا، والإنجليزي والألماني أكثر خشونة بالنسبة له.

    ونوًه المعلم، وكيل سعود السابق، بأن الأندية الأربعة الكبرى في السعودية، كانت مهتمة بسعود عبد الحميد في الصيف الماضي، ولكنه اختار الاستمرار في أوروبا، مستبعدًا فكرة عودته إلى الدوري السعودي في الوقت القريب.

    وكشف المعلم عن مفاجأة تتعلق بسعود عبد الحميد، وكذلك وكيله الحالي مروان الصحفي، مؤكدًا أن المبالغ التي يتقاضاها اللاعبان لا توازي رواتبهما في دوري روشن السعودي، ولا يوجد أي تعويض مالي لهما، مضيفًأ أن سعود تنازل عن مبالغ مالية من أجل الاحتراف.

